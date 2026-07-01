Дворянский заёмный банк (Банк для дворянства)

Дворя`нский заёмный банк (Банк для дворянства) — государственное кредитное учреждение России, существовавшее в 1754—1786. Д. з. б. учрежден указом императрицы Елизаветы Петровны для защиты интересов части дворянства, задолжавшего ростовщикам значительные суммы. Имел две конторы — Санкт- Петербургскую и Московскую. С 1756 ссудами банка наряду с великорусскими дворянами стали пользоваться дворяне из Лифляндии и Эстляндии, с 1776 — белорусские, с 1783 — украинские дворяне-землевладельцы. Первоначально операции Д. з. б. сводились к выдаче ссуд (до 10 тыс. рублей) не более чем на 3 года (с 1761 — на 8 лет) из 6 % годовых под залог драгоценных металлов и иных ценностей или имения, стоимость которого определялась по числу крепостных крестьян или дворовых людей. В случае неуплаты долга как крестьяне, так и земля , к которой они были прикреплены, подлежали продаже с аукциона. С 1754 ссуды до 500 рублей разрешалось брать под залог каменных домов. Начальный капитал Д. з. б., составлявший 750 тыс. рублей, был быстро разобран. Ссуды выдавались только за счет получаемых банком процентов, так как вклады он не принимал. Из-за бесконечного продления срока ссуд по частным ходатайствам поместья неплательщиков переходили в собственность банка крайне редко. «Замороженность» капиталов в долгосрочных непогашенных ссудах ставила под угрозу дальнейшее существование банка. Император­ские указы Петра III и Екатерины II о срочном возврате розданных ссуд результатов не принесли. Для восстановления капитала банку с 1764 было разрешено, а с 1770 законодательно предписано принимать частные вклады под 5 % годовых. Государство отпускало банку значительные суммы на случай востребования частных вкладов (в 1762—1786 было выделено 6 млн рублей). Фонды Д. з. б. пополнялись и отчислениями от денежной эмиссии. В 1782 Д. з. б. были переданы пассивы прекратившего существование Купеческого банка. Д. з. б. ликвидирован в 1786, а его капиталы переданы в Государ­ственный заемный банк. Лит.: Бойко П. А. Кредитно-финансовые институты Российской империи: от традиционализма к модернизации. Дисс. д. и. н.. М., 2011; Боровой С. Я. Кредит и банки в России (середина XVII в. — 1861). М., 1958; Гурьев А. Очерк развития кредитных учреждений России. СПб., 1904; Калинина Н. Н. Становление и развитие кредитно-финансового дела в России XVIII — начала XX вв.: Историко-экономическое исследование. Дисс. д. э. н. М., 2004; Мигулин П. П. Наша банковская политика (1729—1903). Харьков, 1904; Погребинский А. П. Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX— XX вв.). М., 1954. В. Л. Телицын.