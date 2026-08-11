ДВОРЯНСКИЙ ПОЛК

Военно-учебное заведение, существовавшее в Российской империи в первой половине XIX века. С 1859 года — Константиновское военное училище.

Основание

После поражений от армии Наполеона в 1805 и 1807 годах, Александр I осознал очевидный недостаток в образованных офицерах для русской армии. В связи с этим 14 марта 1807 года был подписан рескрипт о направлении молодых дворян, желающих вступить на службу, не в полки унтер-офицерами, как было прежде, а в петербургский 2-й кадетский корпус для предварительного обучения. Из воспитанников был составлен полк, который и получил название — Дворянский.

Прием в Дворянский полк происходил без экзамена, а образование первое время оставляло желать много лучшего, тем более другие кадетские корпуса получили право сбывать в полк нерадивых и провинившихся кадетов. Дворян обучали фронтовой службе и рекрутской школе.

В 1816 году надобность в большом количестве офицеров отпала в связи с окончанием Наполеоновских войн. Дворянский полк получил штат, и число его воспитанников было ограничено двумя тысячами. Вступавший в полк теперь должен был быть старше 16, но младше 20 лет, уметь читать, писать и считать. Кроме того, началось правильное преподавание общеобразовательных предметов.

Преобразования при Николае I

Образовательная подготовка воспитанников Дворянского полка оставалась весьма низкой. В 1832 году по просьбе великого князя Михаила Павловича генерал-майор Н.В. Медем провел для дворян испытание, из которого выяснилось, что из 892 воспитанников 32 знали одну только азбуку, 563 умели лишь писать, читать и выполнять четыре арифметических действия, остальные 297 «имели несколько более познаний, хотя неясных и отрывочных».

Оценить степень подготовки воспитанников можно по замечанию о Дворянском полку, оставленном цензором А.В. Никитенко в своем дневнике в 1835 году: «Жалкое заведение! Отсюда ежегодно выходит в армию человек пятьдесят офицеров, которые едва умеют подписать свое имя. Я нашел здесь странность, едва ли существующую в каком-либо другом заведении в Европе: объем науки и познания учащихся постепенно уменьшаются по мере перехода учеников в высшие классы, так что в последнем выпускном классе они доходят почти до нуля. Например, по русскому языку в низшем классе ученики прошли до синтаксиса, в среднем до наречий, а в выпускном они занимаются числительными именами. В этом классе ныне сорок пять человек: их в мае месяце выпускают офицерами».

Великий князь Михаил Павлович решил дать заведению новое направление. В 1832 году Дворянский полк был окончательно отделен от 2-го кадетского корпуса и преобразован в самостоятельное военно-учебное заведение. Отпуск сумм на полк был увеличен втрое. Провинциальные кадетские корпуса теперь были обязаны не выпускать своих питомцев сразу в ряды офицеров, а отправлять их для довершения обучения в Дворянский полк. Так же и лица, получившие гражданское образование, но желающие вступить на военную службу, проходили подготовку в этом заведении. Для безграмотных дворян двери учебного заведения были закрыты. Прекращен был и перевод кадетов дурной нравственности, и Дворянский полк, по меткому выражению его историка М.Г. Гольмдорфа, «перестал быть ссылочным заведением». В 1834 году был введен вступительный экзамен.

Тогда же командиром Дворянского полка был назначен полковник Н.Н. Пущин, командовавший полком 13 лет и оставивший глубокий след в истории этого учебного заведения. Его стараниями Дворянский полк встал вровень с другими кадетскими корпусами. Были привлечены новые преподаватели, среди которых выделялся преподаватель русской словесности И.И. Введенский и законоучитель отец Иоанн (Рождественский).

Преобразования при Александре II

В 1855 году Дворянский полк был переименован в Константиновский кадетский корпус, в память о великом князе Константине Павловиче, а в 1859 году последовало новое переименование — в Константиновское военное училище. Новой задачей учебного заведения было давать военное образование юношам, уже освоившим общеобразовательный курс.

Среди известных выпускников Дворянского полка можно назвать М.И. Богдановича, П.П. Карцова, М.Г. Черняева, А.Ф. Петрушевского, М.И. Драгомирова, М.А. Домонтовича, М.И. Венюкова, К.В. Левицкого, М.И. Семевского и других. С 1882 года бывшие выпускники Дворянского полка ежегодно собирались 14 марта на дружескую встречу.