ДВОРЯНСКИЕ ИНСТИТУТЫ
ДВОРЯНСКИЕ ИНСТИТУТЫ - в России XIX века закрытые мужские сословные средние учебные заведения для дворянских детей.
Создавались как государственные учебные заведения, дававшие светское образование и воспитание. Прообразами Дворянских институтов можно считать Благородный пансион и Александровский лицей. Существовало 5 Дворянских институтов: в Москве (1833-1849 годы), Вильне (1838-1863 годы), Пензе (1843-1863 годы), Нижнем Новгороде (1844-1917 годы) и Варшаве (1844-1863 годы). Готовили воспитанников к гражданской и дипломатической службе, к поступлению в университет. Дворянские институты создавались на базе гимназий и благородных пансионов по ходатайству и на средства дворянских обществ, получали пособия от казны. Содержание и обучение пансионеров было платным. В институты принимались мальчики 10-12 лет, преимущественным правом поступления пользовались сироты, дети офицеров и лиц, отмеченных государственными наградами.
Распорядок дня в Дворянских институтах предусматривал чередование с 6 до 22 часов занятий и досуга. 6-летний курс Дворянских институтов наряду с основными гимназическими предметами включал логику, эстетику, философию, естественную историю, обучение искусствам (танцы, музыка), фехтованию, верховой езде, углублённое изучение иностранных языков (немецкий, французский, иногда английский, языки). Преподавались также специальные предметы: ситуационное черчение, сельское домоводство, российское законоведение и судопроизводство. Изменения в программе Дворянских институтов по сравнению с программами гимназий отразили тенденцию постепенного отхода от системы классического образования.
Просуществовавший дольше других Нижегородский (имени императора Александра II) Дворянский институт в 1862 году стал принимать представителей всех сословий на правах «приходящих» учащихся, утратив характер закрытого сословного учебного заведения.
Дворянские институты не получили в России широкого распространения, т. к. дворяне традиционно стремились определить своих детей в военные учебные заведения, широкая сеть гимназий удовлетворяла потребности в классическом образовании, а содержание закрытых учебных заведений было обременительным для дворянских обществ.
Закрытые средние учебные заведения создавались также для девушек-дворянок (смотри в статье Женское образование).