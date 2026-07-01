ДВОРЯНСКИЕ ИНСТИТУТЫ

ДВОРЯНСКИЕ ИНСТИТУТЫ - в России XIX века закрытые мужские сословные средние учебные заведения для дворянских детей.

Соз­да­ва­лись как государственные учеб­ные за­ве­де­ния, да­вав­шие свет­ское об­ра­зо­ва­ние и вос­пи­та­ние. Про­об­ра­за­ми Дворянских институтов мож­но счи­тать Бла­го­род­ный пан­си­он и Алек­сан­д­ров­ский ли­цей. Су­ще­ст­во­ва­ло 5 Дворянских институтов: в Мо­ск­ве (1833-1849 годы), Виль­не (1838-1863 годы), Пен­зе (1843-1863 годы), Ниж­нем Нов­го­ро­де (1844-1917 годы) и Вар­ша­ве (1844-1863 годы). Го­то­ви­ли вос­пи­тан­ни­ков к гражданской и ди­пло­ма­тической служ­бе, к по­сту­п­ле­нию в уни­вер­си­тет. Дворянские институты соз­да­ва­лись на ба­зе гим­на­зий и бла­го­род­ных пан­сио­нов по хо­да­тай­ст­ву и на сред­ст­ва дво­рян­ских об­ществ, по­лу­ча­ли по­со­бия от каз­ны. Со­дер­жа­ние и обу­че­ние пан­сио­не­ров бы­ло плат­ным. В ин­сти­ту­ты при­ни­ма­лись маль­чи­ки 10-12 лет, пре­иму­ще­ст­вен­ным пра­вом по­сту­п­ле­ния поль­зо­ва­лись си­ро­ты, де­ти офи­це­ров и лиц, от­ме­чен­ных государственными на­гра­да­ми.

Рас­по­ря­док дня в Дворянских институтах пре­ду­смат­ри­вал че­ре­до­ва­ние с 6 до 22 часов за­ня­тий и до­су­га. 6-лет­ний курс Дворянских институтов на­ря­ду с основными гим­на­зическими пред­ме­та­ми вклю­чал ло­ги­ку, эс­те­ти­ку, фи­ло­со­фию, ес­тественную ис­то­рию, обу­че­ние ис­кус­ст­вам (тан­цы, му­зы­ка), фех­то­ва­нию, вер­хо­вой ез­де, уг­луб­лён­ное изу­че­ние иностранных язы­ков (немецкий, французский, ино­гда английский, язы­ки). Пре­по­да­ва­лись так­же специальные пред­ме­ты: си­туа­ци­он­ное чер­че­ние, сель­ское до­мо­вод­ст­во, российское за­ко­но­ве­де­ние и су­до­про­из­вод­ст­во. Из­ме­не­ния в про­грам­ме Дворянских институтов по срав­не­нию с про­грам­ма­ми гим­на­зий от­ра­зи­ли тен­ден­цию по­сте­пен­но­го от­хо­да от сис­те­мы клас­си­че­ско­го об­ра­зо­ва­ния.

Про­су­ще­ст­во­вав­ший доль­ше дру­гих Ни­же­го­род­ский (имени императора Алек­сан­д­ра II) Дворянский институт в 1862 году стал при­ни­мать пред­ста­ви­те­лей всех со­сло­вий на пра­вах «при­хо­дя­щих» уча­щих­ся, ут­ра­тив ха­рак­тер за­кры­то­го со­слов­но­го учеб­но­го за­ве­де­ния.

Дворянские институты не по­лу­чи­ли в Рос­сии ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния, т. к. дво­ря­не тра­ди­ци­он­но стре­ми­лись оп­ре­де­лить сво­их де­тей в во­енные учеб­ные за­ве­де­ния, ши­ро­кая сеть гим­на­зий удов­ле­тво­ря­ла по­треб­но­сти в клас­сическом об­ра­зо­ва­нии, а со­дер­жа­ние за­кры­тых учеб­ных за­ве­де­ний бы­ло об­ре­ме­ни­тель­ным для дво­рян­ских об­ществ.

За­кры­тые сред­ние учеб­ные за­ве­де­ния со­зда­ва­лись так­же для де­ву­шек-дво­ря­нок (смотри в статье Жен­ское об­ра­зо­ва­ние).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)