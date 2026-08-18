ДВОРЯНЕ ВЫБОРНЫЕ
ДВОРЯНЕ ВЫБОРНЫЕ - в Русском государстве в середине XVI – 1-й трети XVII веков, один из статусных чинов Государева двора, затем - высший слой городовых корпораций детей боярских.
Впервые упомянуты в разряде Полоцкого похода 1562-1563 годов. Уже к концу XVI века стали самым многочисленным слоем Государева двора (в 1588/1589 - 680 человек, или свыше 60%, к 1605 году - около 900 человек). В конце XVI - начале XVII веков Дворяне выборные состояли из трёх групп второстепенной знати: младших линий и непродвинувшихся фамилий Рюриковичей; многочисленных фамилий старомосковских и старотверских боярских служилых родов XIV-XV веков; выдвинувшихся в 1560-1570-е годы и проигравших в 1584-1587 годах политическую борьбу родов. Дворяне выборные стали промежуточной группой между думными и московскими чинами двора, с одной стороны, и основной массой уездных детей боярских - с другой. Учитывались и в дворцовой документации (по городам, с разбивкой по величине земельного оклада), и в документации уездных корпораций (статья «выбор» была в ней самой престижной). Характер их столичной службы не вполне ясен, однако несомненно, что она была периодичной и длительной. Дворяне выборные несли полковую службу «с городом» (в составе уездной корпорации) во время крупных походов или на гарнизонной службе в южных крепостях. Их назначения по списку двора носили по преимуществу общегосударственный характер, были разнообразны (военные, административно-судебные, дипломатические, придворные и др.), но заметно менее престижны, чем у дворян московских.
С 1584 года карьерный рост Дворян выборных в составе Государева двора (прямое попадание в московские статусные чины) был редкостью. Их дети нередко начинали карьеру в составе жильцов. В Смутное время, а также в 1620-1640-е годы Дворяне выборные являлись одним из главных источников пополнения дворян московских. Были вторым по значимости слоем, обеспечивавшим командование армией (занимали большую часть средних и низших командных должностей при полковой службе, а также должности гарнизонных воевод и осадных голов), преобладавшим в местных органах власти. От их деятельности зависела в целом эффективность государственного управления. Дворяне выборные ряда регионов сыграли важную роль в событиях Смутного времени, в результате чего заметно возросли их поместные и денежные оклады, несколько увеличилась численность (к 1630 году, по неполным данным, насчитывали более 1060 человек) за счёт роста числа Дворян выборных в старых городах и появления этой группы в ряде корпораций, где её раньше не было. Генеалогический состав Дворян выборных в 1-й четверти XVII века обновился не более чем на треть.
С 1620-х годов постепенно сокращалась, а затем прекратилась служба Дворян выборных по спискам Государева двора, уменьшились их поместные и денежные оклады. В 1630 году прекратилась их фиксация в документации Государева двора. По социальному статусу, материальному положению, генеалогическому составу (преобладали выходцы из младших или опальных линий знатных титулованных и нетитулованных родов и фамилий, сделавших карьеру в 1560-1570-е годы) составляли элиту всех провинциальных детей боярских. К концу 1640-х годов по сравнению с 1-й четвертью XVII века генеалогический состав городовых дворян обновился почти полностью. В 1650/1651 годах, по неполным данным, их насчитывалось более 2100 человек. Эволюция Дворян выборных во 2-й половине XVII века остаётся во многом не выясненной. В целом городовые дворяне сохранили первенствующее положение в уездных корпорациях. Часть из них по различным причинам оказалась на службе в полках нового строя (по преимуществу в рейтарских и отчасти выборных солдатских), другие продолжали находиться на сотенной полковой службе в составе уездных корпораций. Термин «городовые дворяне» постепенно вышел из употребления в начале XVIII века.