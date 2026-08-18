ДВОРЯНЕ ВЫБОРНЫЕ

ДВОРЯНЕ ВЫБОРНЫЕ - в Русском государстве в середине XVI – 1-й трети XVII веков, один из статусных чинов Государева двора, затем - высший слой городовых корпораций детей боярских .

Впер­вые упо­мя­ну­ты в раз­ря­де По­лоц­ко­го по­хо­да 1562-1563 годов. Уже к концу XVI века ста­ли са­мым мно­го­численным сло­ем Го­су­да­ре­ва дво­ра (в 1588/1589 - 680 человек, или свыше 60%, к 1605 году - около 900 человек). В конце XVI - начале XVII веков Дворяне выборные со­сто­яли из трёх групп вто­ро­сте­пен­ной зна­ти: млад­ших ли­ний и не­про­дви­нув­ших­ся фа­ми­лий Рю­ри­ко­ви­чей; мно­го­численных фа­ми­лий ста­ро­мос­ков­ских и ста­ро­твер­ских бо­яр­ских слу­жи­лых ро­дов XIV-XV веков; вы­дви­нув­ших­ся в 1560-1570-е годы и про­иг­рав­ших в 1584-1587 годах по­ли­тическую борь­бу ро­дов. Дворяне выборные ста­ли про­ме­жу­точ­ной груп­пой ме­ж­ду дум­ны­ми и московскими чи­на­ми дво­ра, с од­ной сто­ро­ны, и основной мас­сой уезд­ных де­тей бо­яр­ских - с дру­гой. Учи­ты­ва­лись и в двор­цо­вой до­ку­мен­та­ции (по го­ро­дам, с раз­бив­кой по ве­ли­чи­не зе­мель­но­го ок­ла­да), и в до­ку­мен­та­ции уезд­ных кор­по­ра­ций (ста­тья «вы­бор» бы­ла в ней са­мой пре­стиж­ной). Ха­рак­тер их сто­лич­ной служ­бы не впол­не ясен, од­на­ко не­сом­нен­но, что она бы­ла пе­рио­дич­ной и дли­тель­ной. Дворяне выборные не­сли пол­ко­вую служ­бу «с го­ро­дом» (в со­ста­ве уезд­ной кор­по­ра­ции) во вре­мя круп­ных по­хо­дов или на гар­ни­зон­ной служ­бе в южных кре­по­стях. Их на­зна­че­ния по спи­ску дво­ра но­си­ли по пре­иму­ще­ст­ву об­ще­го­су­дар­ст­вен­ный ха­рак­тер, бы­ли раз­но­об­раз­ны (во­енные, административно-су­деб­ные, ди­пло­ма­тические, при­двор­ные и др.), но за­мет­но ме­нее пре­стиж­ны, чем у дво­рян мо­с­ков­ских.

С 1584 года карь­ер­ный рост Дворян выборных в со­ста­ве Го­су­да­ре­ва дво­ра (пря­мое по­па­да­ние в московские ста­тус­ные чи­ны) был ред­ко­стью. Их де­ти не­ред­ко на­чи­на­ли карь­е­ру в со­ста­ве жиль­цов. В Смут­ное вре­мя, а так­же в 1620-1640-е годы Дворяне выборные яв­ля­лись од­ним из главных ис­точ­ни­ков по­пол­не­ния дво­рян мо­с­ков­ских. Бы­ли вто­рым по зна­чи­мо­сти сло­ем, обес­пе­чив­авшим ко­ман­до­ва­ние ар­ми­ей (за­ни­ма­ли большую часть сред­них и низ­ших ко­манд­ных долж­но­стей при пол­ко­вой служ­бе, а так­же долж­но­сти гар­ни­зон­ных вое­вод и осад­ных го­лов), пре­об­ла­дав­шим в ме­ст­ных ор­га­нах вла­сти. От их дея­тель­но­сти за­ви­се­ла в це­лом эф­фек­тив­ность государственного управ­ле­ния. Дворяне выборные ря­да ре­гио­нов сыг­ра­ли важ­ную роль в со­бы­ти­ях Смут­но­го вре­ме­ни, в ре­зуль­та­те че­го за­мет­но воз­рос­ли их по­ме­ст­ные и де­неж­ные ок­ла­ды, не­сколь­ко уве­ли­чи­лась чис­лен­ность (к 1630 году, по не­пол­ным дан­ным, на­счи­ты­ва­ли бо­лее 1060 человек) за счёт рос­та чис­ла Дворян выборных в ста­рых го­ро­дах и по­яв­ле­ния этой груп­пы в ря­де кор­по­ра­ций, где её рань­ше не бы­ло. Ге­неа­ло­гический со­став Дворян выборных в 1-й четверти XVII века об­но­вил­ся не бо­лее чем на треть.

С 1620-х годов по­сте­пен­но со­кра­ща­лась, а за­тем пре­кра­ти­лась служ­ба Дворян выборных по спи­скам Го­су­да­ре­ва дво­ра, умень­ши­лись их по­ме­ст­ные и де­неж­ные ок­ла­ды. В 1630 году пре­кра­ти­лась их фик­са­ция в до­ку­мен­та­ции Го­су­да­ре­ва дво­ра . По со­ци­аль­но­му ста­ту­су, ма­те­ри­аль­но­му по­ло­же­нию, ге­неа­ло­гическому со­ста­ву (пре­об­ла­да­ли вы­ход­цы из млад­ших или опаль­ных ли­ний знат­ных ти­ту­лованных и не­ти­ту­лованных ро­дов и фа­ми­лий, сде­лав­ших карь­е­ру в 1560-1570-е годы) со­став­ля­ли эли­ту всех про­винциальных де­тей бо­яр­ских. К концу 1640-х годов по срав­не­нию с 1-й четвертью XVII века ге­неа­ло­гический со­став го­ро­до­вых дво­рян об­но­вил­ся поч­ти пол­но­стью. В 1650/1651 годах, по не­пол­ным дан­ным, их на­счи­ты­ва­лось бо­лее 2100 человек. Эво­лю­ция Дворян выборных во 2-й половине XVII века ос­та­ёт­ся во мно­гом не вы­яс­нен­ной. В це­лом го­ро­до­вые дво­ря­не со­хра­ни­ли пер­вен­ст­вую­щее по­ло­же­ние в уезд­ных кор­по­ра­ци­ях. Часть из них по различным при­чи­нам ока­за­лась на служ­бе в пол­ках но­во­го строя (по пре­иму­ще­ст­ву в рей­тар­ских и от­час­ти вы­бор­ных сол­дат­ских), дру­гие про­дол­жа­ли на­хо­дить­ся на со­тен­ной пол­ко­вой служ­бе в со­ста­ве уезд­ных кор­по­ра­ций. Тер­мин «го­ро­до­вые дво­ря­не» по­сте­пен­но вы­шел из упот­реб­ле­ния в начале XVIII века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)