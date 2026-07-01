Дворовые люди.

Дворо`вые лю`ди. 1. Лица, составлявшие на Руси X—XVII вв. придворный штат великих и удельных князей. В состав «двора» входили: бояре , окольничьи, дворецкие, думные дворяне , стольники, чашники, стряпчие, сытники, ключники, конюшие, кравчие (крайчие), казначеи, спальники, постельничие, ловчие, сокольничие, конные псари и другие; в древнейшем княжеском дворе были дружинники (отроки, детские, гриди). Д. л. не были исключительно придворными или управляющими частными делами великого князя и московского царя; они исполняли разного рода административные, судебные и военные должности, будучи, по сути, прямыми предшественниками дворянства. Бояре , окольничие, дворяне думные составляли первый класс, стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы — второй класс служилых людей. Из отдельных лиц этих двух классов составлялся собственно двор московского царя, членами которого и были Д. л. в узком смысле слова. В российском императорском дворе Д. л. превратились в придворные чины. 2. Категория крепостного населения в России с конца XVII в. до отмены крепостного права (1861). Д. л. — крепостные крестьяне, лишенные земельных наделов. Большинство их жили в господских дворах в качестве прислуги. Со 2-й половины XVIII в. помещики начали переводить Д. л. на работы на мануфактурах и заводах. К 1861 Д. л. составляли 6,79 % от общего числа крепостного населения. При освобождении в 1861 кресть­ян от крепостной зависимости Д. л. не имели права на получение земельных наделов. Лит.: Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 1968; Российская государственность в терминах. IX — начало XX века. М., 2001; Семевский В. И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. Ч. 1. СПб., 1881. Е. Б. Романова.