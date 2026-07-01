Дворовая тетрадь

Дворо`вая тетра`дь — полный список государева двора Ивана IV, составленный в 1552 с целью подбора кадров для замещения высших правительственных должностей, формирования командного состава рус­ского войска, подбора руководителей посольств. Список включал около 4 тыс. имен. Пометы на полях Д. т. фиксировали изменение служебного положения служилых людей; пометы содержат сведения о многих значимых событиях того времени — походах на Казань, других военных операциях, царских опалах на бояр, судьбе еретика М. Башкина. Новые сведения о составе двора приписывались в Д. т. вплоть до начала 1562. Лит.: Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. М.—Л., 1950. В. А. Волков.