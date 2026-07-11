ДВОРЕЦКИЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ

ДВОРЕЦКИЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ - помощник учителя пения в Придворной певческой капелле , автор духовно-музыкальных сочинений.

Родился в семье канцеляриста Глуховского межевого суда. Еще в XVII веке Дворецкие были возведены в дворянское достоинство, но род был незнатный и занимал в истории малороссийского дворянства весьма скромное место. В 1843 году в Малороссию был командирован помощник учителя пения из Придворной певческой капеллы для набора малолетних певчих. В Глухове в числе отобранных детей оказался 8-летний Иван. До 1850 года он пел в капелле под управлением учителей пения Д.Н. Палагина, П.М. Воротникова и Г.Я. Ломакина. После потери певческого голоса был уволен из придворного ведомства на гражданскую службу. В 1852 году определился певчим в хор при церкви святой Марии Магдалины в Веймаре, находившейся под покровительством великой герцогини Саксен-Веймар-Айзенахской Марии Павловны. После кончины великой герцогини (1859) переведен в Придворную певческую капеллу на место помощника учителя пения, оставался в этой должности (и в должности учителя-репетитора) до 1867 года, когда был уволен по болезни с пенсией 286 рублей в год.

О последнем 20-летии жизни Дворецкого ничего не известно. Вероятно, он уехал на родину, в Малороссию. При жизни издал лишь романс «Отчего иногда пред тобою» (М. [: П. Юргенсон], 1880). Посмертно издан романс Ддворецкого «Молитва» на стихи М.Ю. Лермонтова (М.[: А. Гутхейль], 1906).

Публикация духовно-музыкальных сочинений Дворецкого началась в 1898 году, некоторые хоры напечатал в 1900-х годах московский издатель Б. Решке, большая часть издана в сборниках П.М. Киреева.

Сочинения:

«Свете тихий» для смешанного хора // Церковно-певческий сборник. СПб., 1898. Т. 1: Всенощное бдение. № 19;

Херувимская греческая распева в переложенная для мужского хора // Там же. 1899. Т. 2. Ч. 1: Литургия. № 75;

То же для смешанного хора // Сборник духовно-музыкальных песнопений разных авторов / Редактор: И.Г. Ельцов. Пг., 1915. Вып. 11: На литургии. № 14;

«Хвалите имя Господне» для смешанного хора // Духовно-музыкальная хрестоматия / Редактор: М.А. Лагунов. СПб., 1911. Вып. 2: Песнопения из Всенощного бдения. № 19;