Дворецкий

Дворе`цкий. 1. В Русском государстве XV—XVII вв. глава приказа Большого дворца (см. Приказы), дворцовый (придворный) чин. В XVII в. Д. контролировал деятельность всех дворцовых приказов (Казенного, Постельничего, Конюшенного, Сокольничего, Ловчего, Дворцового судного, Панихидного, Царской и Царицыной мастерских палат, Приказа Золотых и серебряных дел) в силу их подчиненности Большому дворцу, а также деятельность Сытенного, Кормового, Хлебного, Житенного дворов — отделений приказа Большого дворца. После Смутного времени и ликвидации чина конюшего чин Д. стал первым в придворной иерархии, жаловался царем. Д., как правило, одновременно был носителем чина Боярской думы, вплоть до боярина или окольничего, членом этого государственного органа. В условиях местничества Д. не относился к родовой элите (родам «первой статьи»), не мог жаловаться бояр­ством, минуя остальные думные чины . 2. В XVIII — начале XX в. — управляющий хозяйством в помещичьем имении или городском особняке. Лит.: Талина Г. В. Выбор пути: Русское самодержавие второй половины XVII — первой четверти XVIII века. М., 2010; Ее же. Чиновная лестница Московского царства в третьей четверти XVII века // Преподаватель XXI век. М., 2014. Т. 2. № 1. С. 258—272. Г. В. Талина.