ДВОРЕЦ-ЗАМОК «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

ДВОРЕЦ-ЗАМОК «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». По легенде, первое деревянное строение на этом месте было возведено для отставного русского генерала после русско-турецкой войны 1877-1878 годов, но документального подтверждения этому факту нет.

В XIX веке придворный врач императорского дворца в Ливадии , потомок немецких переселенцев Адальберт Карлович Тобин устроил на мысе пансион для больных, который, несмотря на свои небольшие размеры, считался лучшим пансионом Южного берега. Дом самого врача находился на отвесной скале, а дачные домики располагались между маяком и средним утесом. Уже тогда дачу доктора, «напоминающую каменные гнезда осетинских деревушек на Военно-грузинской дороге», называли «Ласточкиным гнездом».

В 1901 году ветхое здание пришлось по вкусу приехавшему в Крым известному российскому художнику Л. Лагорио . Вдохновившись развалинами на краю обрыва, он пишет первую акварель «Ласточкино гнездо». Однотонный, несколько размытый рисунок подчеркивает романтичность пейзажа. Вдова Тобина продала имение немецкому барону Штейнгелю в период с 1898 по 1905 годы. Барон Штейнгель пригласил из Москвы архитектора-модерниста Леонида Шервуда и заказал ему проект нового дома - миниатюрное чудо архитектурной пластики в стиле немецких средневековых замков на берегах Рейна. В 1912 году на откосе появилось новое каменное здание «Ласточкино гнездо». Капитальный ремонт «Ласточкиного гнезда» состоялся в 1967-1970 годах. Авторами проекта стали сотрудники Ялтинского отделения «Гипроград» (Государственного института проектирования городов) - архитектор И. Татиев и инженер В. Тимофеев. Верхняя часть башни (второй этаж) была аккуратно разобрана. Все камни пронумеровали. Скалу окружили антисейсмическим поясом. Затем сформировали монолитное железобетонное основание. Башню сложили и восстановили шпили, по старым фотографиям и чертежам. Замок «Ласточкино гнездо» также увековечен в кинематографе. Возле него снимался в 1960 году культовый советский фильм «Человек-амфибия», а потом говорухинский детектив «Десять негритят». В июле 2011 года памятник архитектуры и истории национального значения стал Крымским республиканским учреждением Дворец-замок «Ласточкино гнездо».

Иллюстрации:

Дворец-замок «Ласточкино гнездо»