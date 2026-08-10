ДВОРЕЦ-ЗАМОК «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
ДВОРЕЦ-ЗАМОК «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». По легенде, первое деревянное строение на этом месте было возведено для отставного русского генерала после русско-турецкой войны 1877-1878 годов, но документального подтверждения этому факту нет.
В XIX веке придворный врач императорского дворца в Ливадии, потомок немецких переселенцев Адальберт Карлович Тобин устроил на мысе пансион для больных, который, несмотря на свои небольшие размеры, считался лучшим пансионом Южного берега. Дом самого врача находился на отвесной скале, а дачные домики располагались между маяком и средним утесом. Уже тогда дачу доктора, «напоминающую каменные гнезда осетинских деревушек на Военно-грузинской дороге», называли «Ласточкиным гнездом».
В 1901 году ветхое здание пришлось по вкусу приехавшему в Крым известному российскому художнику Л. Лагорио. Вдохновившись развалинами на краю обрыва, он пишет первую акварель «Ласточкино гнездо». Однотонный, несколько размытый рисунок подчеркивает романтичность пейзажа. Вдова Тобина продала имение немецкому барону Штейнгелю в период с 1898 по 1905 годы. Барон Штейнгель пригласил из Москвы архитектора-модерниста Леонида Шервуда и заказал ему проект нового дома - миниатюрное чудо архитектурной пластики в стиле немецких средневековых замков на берегах Рейна. В 1912 году на откосе появилось новое каменное здание «Ласточкино гнездо». Капитальный ремонт «Ласточкиного гнезда» состоялся в 1967-1970 годах. Авторами проекта стали сотрудники Ялтинского отделения «Гипроград» (Государственного института проектирования городов) - архитектор И. Татиев и инженер В. Тимофеев. Верхняя часть башни (второй этаж) была аккуратно разобрана. Все камни пронумеровали. Скалу окружили антисейсмическим поясом. Затем сформировали монолитное железобетонное основание. Башню сложили и восстановили шпили, по старым фотографиям и чертежам. Замок «Ласточкино гнездо» также увековечен в кинематографе. Возле него снимался в 1960 году культовый советский фильм «Человек-амфибия», а потом говорухинский детектив «Десять негритят». В июле 2011 года памятник архитектуры и истории национального значения стал Крымским республиканским учреждением Дворец-замок «Ласточкино гнездо».
Иллюстрации:
Дворец-замок «Ласточкино гнездо»