ДВОРЕЦ ВОЛКОВЫХ-ЮСУПОВЫХ

Дворец Волковых-Юсуповых. Одна из самых старых гражданских построек, сохранившаяся в центре Москвы.

Дворец, принадлежавший знаменитому роду Юсуповых, был отреставрирован в 2009 году. Сохранилась часть внутренних интерьеров.

Старинный род Юсуповых известен в России с XVI века. Так сложилось, что практически с самого начала его существования у каждого главы рода был один сын, вследствие чего семейное состояние не рассредоточивалось по наследникам. Сохранились многочисленные владения этого рода - Дворцы Юсуповых в Петербурге , подмосковная усадьба Архангельское , Мисхорский дворец. В Москве славились Палаты князя Юсупова в Большом Харитоньевском переулке. По легенде раньше на его месте стоял Сокольничий дворец, есть предположения, что он был выстроен легендарными мастерами Бармой и Постником , но подтверждения тому нет.

Эту версию популяризовал сам князь Феликс Юсупов в своих мемуарах. Некоторое время дворец принадлежал обер-секретарю Военной коллегии А. Волкову, чье имя сохранилось в названии дворца. Петр II подарил палаты Григорию Юсупову. В XX веке здание с имуществом национализировали и долгое время там располагался президиум знаменитой Сельскохозяйственной академии (ВАСХНИЛ). В постсоветское время дворец отреставрировали, и с 2010 года он принимает посетителей.

Помимо общей экскурсионной программы, подготовлены несколько тематических программ: «Проклятье рода Юсуповых», «Москва Ивана Грозного» и другие.

Иллюстрации :

Дворец Волковых-Юсуповых.