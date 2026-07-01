ДВОРЕЦ УАЙТХОЛЛ (англ. Palace of Whitehall)

Уайтхолл - дворец в Лондоне, который был основной резиденцией английского королевского королевского двора в XVI - XVII веках. Историю свою он ведет еще с XIII в., когда архиепископ Уолтер де Грей построил недалеко от Вестминстерского дворца (который на тот момент был основной короллевской резиденцией) дворец для себя, который был назван Йоркским, по названию диоцеза прелата.

В 1529 г. Вестминстерский дворец сильно пострадал из-за пожара, и Генрих VIII решил обосноваться в Йоркском дворце, как раз конфискованном у кардинала Уолси. Король значительно расширил дворец, используя для постройки ряда зданий белый камень, отсюда и новое название - Уайтхолл.

С этого момента - Уайтхолл основная из королевских резиденций. В течение XVI и XVII вв. он "обрастал" различными пристройками, развиваясь вместе с развитием королевского двора: его служб и департаментов. Самым значительным из "строителей" Уайтхолла уверенно можно назвать Иниго Джонса, знаменитого архитектора стюартовской эпохи. Придворные торжества и повседневность - Уайтхолл был королевством в королевстве. В нем ставили свои произведения Шекспир и Бен Джонсон, спали и умирали короли.

К середине XVII в. Уайтхолл стал, пожалуй, одной из самых внушительных королевских резиденций. К сожалению в 1691 г. большая его часть пострадала при пожаре, а еще спустя семь лет он сгорел почти полностью. Было принято решение не восстанавливать Уайтхолл. На данный момент от когда-то замечательного барочного дворцового комплекса остались лишь крохи: Банкетный зал и улица, которая носит название Уайтхолл.

Иллюстрация:

Реконструкция внешнего вида Уайтхолла на бумаге. Уильям Кент, XVIII в.

Автор статьи: Боварь В. В.