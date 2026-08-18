ДВОРЕЦ ПЕТРА I

Дворец Петра I в Стрельне был построен около 1716 года, а затем перестроен в 1719-1720 годах.

Автор первого проекта неизвестен, но ясно, что помимо усадьбы с деревянным дворцом Петр I планировал создать в Стрельне парадный дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, второй «Версаль».

В начале 1720-х годов работы приостановились, так как стало ясно, что без помощи насосов столицу фонтанов в Стрельне не создать, а в Петергофе сама природа создала более благоприятные для этого условия. В середине XVIII века была произведена капитальная реставрация обветшавшего деревянного дворца - под сруб здания подвели фундамент с кирпичным цоколем. Ф.-Б. Растрелли, руководивший работами, придал дворцу симметричный вид, восстановил утраченный балкон и двенадцать комнат. В 1799 году, при Екатерине II , деревянный дворец вновь отреставрировали, а в 1786 году в нем разместили госпиталь. Следующая реставрация Дворца Петра I проводилась в 1837-1840 годах архитектором Мейером, который воссоздал его в соответствии с проектом Ф.-Б. Растрелли как реликвию, связанную с именем великого преобразователя России.

Деревянный дворец никогда не пустовал, что позволило дереву петровских времен сохранится до наших дней. В коллекции дворца находятся личные вещи первого русского императора: повседневный костюм Петра I европейского покроя, лоскутное одеяло, по преданию сшитое для царя его супругой Екатериной I, медный шандал русской работы, а также парадный портрет Петра I (редкое прижизненное изображение молодого царя), бронзовый барельеф Петра I, выполненный по модели скульптора К. Растрелли, слепок с оттиска кисти руки Петра I и футляр с очень модной в XVII веке игрой в бирюльки.

Привлекает внимание посетителей огромный походный сундук императора Александра III , вмещающий в себя не только набор походной посуды, письменные принадлежности, фонарь для свечи, гомеопатическую аптечку, но даже умывальный столик и кровать с постельными принадлежностями.

Рядом с дворцом находится пчельник с ульями разных типов - деревянными, стеклянными и соломенными, фруктовый сад и огород, на грядках которого посажены медоносные душистые растения и различные овощные культуры, в том числе картофель трех сортов. Согласно легенде именно в Стрельне по указу Петра I впервые в России был посажен картофель.

Иллюстрации :

Дворец Петра I.