ДВОРЕЦ ЭМИРА БУХАРСКОГО

ДВОРЕЦ ЭМИРА БУХАРСКОГО возведен архитектором Н.Г. Тарасовым из керченского камня в мавританском стиле на участке, который приобрел в 1898 году эмир Бухарский - Сеид Абдул Ахан Хан и заложил на нем парк, а также 4 строения, из которых до наших дней дожил лишь дворец.

Дворец был построен в течение четырех лет (1907-1911), став резиденцией эмира Бухары на южном берегу Крыма.

В архитектуре двухэтажного корпуса сочетаются прямоугольные, граненые и полукруглые объемы, портики и террасы, лоджии и бельведеры. Дополняют мавританский стиль дворца и ажурная резьба колонн с изысканными капителями, балюстрадами, а также обрамления подковообразных окон и зубчатого парапета над карнизом.

Иллюстрации:

Дворец эмира Бухарского.