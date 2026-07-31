ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ

ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ - в Венеции, бывшая резиденция дожей и место заседания правительства Венецианской республики.

Рас­по­ло­жен на площади Святого Мар­ка, ме­ж­ду со­бо­ром Святого Мар­ка и ла­гу­ной, воз­ве­дён на мес­те зам­ка IX века. Около 1340 года бы­ло на­ча­то строи­тель­ст­во южного фа­са­да, вы­хо­дя­ще­го на ла­гу­ну (бал­кон - 1400-1404 годы, скульп­то­ры П. и Я. Дал­ле Ма­се­нье). Его фор­мы по­вто­ря­ет западный фа­сад (1424-1442 годы, ар­хи­тек­то­ры Дж. и Б. Бон), об­ра­щён­ный к Пьяц­цет­те: от­кры­тая лод­жия 1-го яру­са, об­ра­зо­ван­ная стрель­ча­ты­ми ар­ка­ми, и воз­вы­шаю­щая­ся над ней сквоз­ная ароч­ная га­ле­рея под­дер­жи­ва­ют глу­хой 3-й ярус, про­ре­зан­ный ред­ки­ми ок­на­ми.

Ар­хитектурное свое­об­ра­зие Дворца Дожей оп­ре­де­ля­ет­ся сме­ше­ни­ем ви­зантийских, го­тических и ре­нес­санс­ных черт, оби­ли­ем по­ли­хром­ных эф­фек­тов и скульп­тур­но­го де­ко­ра (ка­пи­те­ли и уг­ло­вые рель­е­фы, скульп­тор Ф. Ка­лен­да­рио). Позд­нее дру­гих был со­ору­жён восточный фа­сад (1483-1498 годы, архитектор А. Риц­цо; около 1510 года, архитектор П. Лом­бар­до), со­еди­нён­ный со зда­ни­ем Но­вых тю­рем мос­том Вздо­хов (начало XVII века). От со­бо­ра Святого Мар­ка западный кор­пус двор­ца от­де­ля­ет ук­ра­шен­ный скульп­ту­рой пор­тал Пор­та-­дел­ла-Кар­та (1438-1442 годы, ар­хи­тек­то­ры и скульп­то­ры Дж. и Б. Бон), ве­ду­щий к ар­ке Фос­ка­ри (середина XV века, ар­хи­тек­то­ры А. Бре­ньо, А. Риц­цо) и внутреннему дво­ру (по­сле 1483-1498 годов, Риц­цо; до­ст­раи­вал­ся до середины XVI века П. Лом­бар­до ) с ле­ст­ни­цей Ги­ган­тов (1484-1501 годы, Риц­цо).

Дворец Дожей силь­но по­стра­дал от по­жа­ра 1574-1577 годов, но был вос­ста­нов­лен в пер­во­на­чаль­ных фор­мах. Ико­но­гра­фическая про­грам­ма ин­терь­е­ров Дворца Дожей от­ра­жа­ет главные со­бы­тия в ис­то­рии Ве­не­ции. Во 2-й половины XVI века бы­ли соз­да­ны Зо­ло­тая ле­ст­ни­ца (1559, по про­ек­ту Я. Сан­со­ви­но; за­вер­ше­на в 1577 году В. Ска­моц­ци; скульп­тур­ный де­кор А. Вит­то­рии), зал Боль­шо­го со­ве­та (с кар­ти­на­ми Я. Тин­то­рет­то и П. Ве­ро­не­зе) и другие ин­терь­е­ры.

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