ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ
ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ - в Венеции, бывшая резиденция дожей и место заседания правительства Венецианской республики.
Расположен на площади Святого Марка, между собором Святого Марка и лагуной, возведён на месте замка IX века. Около 1340 года было начато строительство южного фасада, выходящего на лагуну (балкон - 1400-1404 годы, скульпторы П. и Я. Далле Масенье). Его формы повторяет западный фасад (1424-1442 годы, архитекторы Дж. и Б. Бон), обращённый к Пьяццетте: открытая лоджия 1-го яруса, образованная стрельчатыми арками, и возвышающаяся над ней сквозная арочная галерея поддерживают глухой 3-й ярус, прорезанный редкими окнами.
Архитектурное своеобразие Дворца Дожей определяется смешением византийских, готических и ренессансных черт, обилием полихромных эффектов и скульптурного декора (капители и угловые рельефы, скульптор Ф. Календарио). Позднее других был сооружён восточный фасад (1483-1498 годы, архитектор А. Риццо; около 1510 года, архитектор П. Ломбардо), соединённый со зданием Новых тюрем мостом Вздохов (начало XVII века). От собора Святого Марка западный корпус дворца отделяет украшенный скульптурой портал Порта-делла-Карта (1438-1442 годы, архитекторы и скульпторы Дж. и Б. Бон), ведущий к арке Фоскари (середина XV века, архитекторы А. Бреньо, А. Риццо) и внутреннему двору (после 1483-1498 годов, Риццо; достраивался до середины XVI века П. Ломбардо) с лестницей Гигантов (1484-1501 годы, Риццо).
Дворец Дожей сильно пострадал от пожара 1574-1577 годов, но был восстановлен в первоначальных формах. Иконографическая программа интерьеров Дворца Дожей отражает главные события в истории Венеции. Во 2-й половины XVI века были созданы Золотая лестница (1559, по проекту Я. Сансовино; завершена в 1577 году В. Скамоцци; скульптурный декор А. Виттории), зал Большого совета (с картинами Я. Тинторетто и П. Веронезе) и другие интерьеры.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.