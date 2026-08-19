ДВОРЦЫ ВЕДОМСТВА

ДВОРЦЫ ВЕДОМСТВА - центральные ведомства в Московском великом княжестве и Русском государстве в середине XV-XVI веков.

Рас­по­ла­га­лись (кро­ме Нов­го­род­ско­го) в Мо­ск­ве. К Дворцам пе­ре­шла часть главных функ­ций пу­тей, пре­ж­де все­го обес­пе­че­ние всех ма­те­ри­аль­ных по­треб­но­стей ве­ли­ких и удель­ных кня­зей , их се­мей, двор­цо­во­го ок­ру­же­ния, а так­же управ­ле­ние про­мы­сло­вы­ми ком­плек­са­ми, и в административном, су­деб­ном, по­дат­ном и хо­зяйственном от­но­ше­ни­ях - управление на­се­ле­ни­ем городских и сель­ских вот­чин, при­над­ле­жав­ших князь­ям на пра­ве лич­ной соб­ст­вен­но­сти и вы­де­лив­ших­ся в XIV-XV веках из государственных зе­мель.

Боль­шой дво­рец воз­ник, ве­ро­ят­но, в середине XV века (название в ис­точ­ни­ках по­яви­лось не ра­нее 1520-х годов). Его дея­тель­ность рас­про­стра­ня­лась на двор­цо­вые вла­де­ния в боль­шин­ст­ве уез­дов, за ис­клю­че­ни­ем тех, ко­то­рые бы­ли под­кон­троль­ны «об­ла­ст­ным» двор­цам и Каз­не. Об­ла­дал ря­дом важ­ней­ших об­ще­го­су­дар­ст­вен­ных функ­ций: кон­тро­ли­ро­вал вы­да­чу и изъя­тие по­мес­тий, обо­рот свет­ских и ду­хов­ных вот­чин, со­став­ле­ние пис­цо­вых опи­са­ний, вы­да­чу и под­твер­жде­ние им­му­ни­тет­ных гра­мот по­ме­щи­кам, вот­чин­ни­кам и ду­хов­ным ор­га­ни­за­ци­ям. Дья­ки Боль­шо­го двор­ца (из­вест­ные как «ям­ские») со­став­ля­ли гра­мо­ты на «пол­ных» хо­ло­пов и др. Боль­шой дво­рец яв­лял­ся так­же выс­шей по­сле великого кня­зя су­деб­ной ин­стан­ци­ей для свет­ских и цер­ков­ных зем­ле­вла­дель­цев по боль­шин­ст­ву дел (в т. ч. по ря­ду уго­лов­ных пре­сту­п­ле­ний ), а так­же по «сме­ст­ным» де­лам, в ко­то­рых од­ной из сто­рон бы­ли цер­ков­ные ор­га­ни­за­ции. Ве­дал сбо­ром различных по­шлин и об­роч­ных пла­те­жей, мо­би­ли­за­ци­ей тру­до­вых ре­сур­сов и ма­те­риа­лов для кре­по­ст­но­го строи­тель­ст­ва. Ру­ко­во­ди­те­ли Боль­шо­го двор­ца яв­ля­лись, как пра­ви­ло, при­бли­жён­ны­ми к мо­нар­ху ли­ца­ми, обыч­но из не­ти­ту­ло­ван­ной зна­ти, не­ред­ко - близ­ки­ми род­ст­вен­ни­ка­ми ве­ли­кой кня­ги­ни. На­ря­ду с Каз­ной яв­лял­ся уч­ре­ж­де­ни­ем, из ко­то­ро­го главным образом в 1550-1570-е годы вы­де­ли­лось боль­шин­ст­во при­ка­зов. Сам он по­сте­пен­но транс­фор­ми­ро­вал­ся в Боль­шо­го двор­ца при­каз.

«Об­ла­ст­ные» двор­цы сфор­ми­ро­ва­лись на ос­но­ве ве­домств дво­рец­ких по­сле ли­к­ви­да­ции уде­лов. Как центральные ор­га­ны управ­ле­ния они под­чи­ня­лись великому князю мо­с­ков­ско­му (с 1547 года - ца­рю) и об­ла­да­ли при­мер­но те­ми же функ­ция­ми, что и Боль­шой дво­рец в от­но­ше­нии под­ве­дом­ст­вен­ных им тер­ри­то­рий. Дмит­ров­ский дво­рец (название по­яв­ля­ет­ся в ис­точ­ни­ках ме­ж­ду 1534 и 1537 годами) пред­по­ложи­тель­но су­ще­ст­во­вал с конца XV века, в 1504-1533 годах - в уде­ле князя Юрия Ива­но­ви­ча. В 1534-1560-е годы Дмит­ров­ско­му двор­цу бы­ли под­ве­дом­ст­вен­ны Дмит­ров, Зве­ни­го­род (од­на­ко го­род ино­гда от­да­вал­ся в удел-корм­ле­ние ца­ре­ви­чам Чин­ги­си­дам), Ка­шин, Ру­за с уез­да­ми. Ря­зан­ский дво­рец пред­по­ло­жи­тель­но су­ще­ст­во­вал с конца XV века (но не позд­нее начала XVI века). Пер­во­на­чаль­но ве­дал ча­стью Ря­зан­ско­го великого княжества, при­над­ле­жав­шей великому князю мо­с­ков­ско­му, а по­сле 1521 года - всей тер­ри­то­ри­ей Ря­зан­ско­го великого княжества, примерно с конца XV - начала XVI веков - так­же Во­лог­дой с уез­дом. Под конт­ро­лем Твер­ско­го двор­ца на­хо­ди­лось при­со­еди­нён­ное к Русскому государству в 1485 году Твер­ское великое княжество. До 1504 года ему бы­ла под­ве­дом­ст­вен­на вся тер­ри­то­рия кня­же­ст­ва, по­сле 1504 и 1519 годов ряд уез­дов ис­клю­чён из-под его кон­тро­ля, в 1520-1550-е годы ему под­чи­ня­лись Тверь с уез­дом, а так­же Во­лок (Лам­ский), Клин, Рже­ва Во­ло­ди­ме­ро­ва, Тор­жок с уез­да­ми. Гла­ва Твер­ско­го двор­ца счи­тал­ся вто­рым по зна­чи­мо­сти по­сле ру­ко­во­ди­те­ля Боль­шо­го двор­ца. Уг­лич­ский дво­рец пред­по­ло­жи­тель­но воз­ник по­сле аре­ста в 1491 году и за­клю­че­ния князя Ан­д­рея Ва­силь­е­ви­ча Боль­шо­го Го­ряя и его сы­но­вей, ве­дал Уг­ли­чем и Ка­лу­гой (до 1504 года, по­сле 1521 года - в начале 1560-х годов), а так­же Бе­жец­ким Вер­хом (по­сле 1518 года) и Зуб­цо­вым (по­сле 1521 года). Ни­же­го­род­ский и Ме­щер­ский дво­рец (на­зва­ние встре­ча­ет­ся не позд­нее начала XVI века) воз­ник в свя­зи с по­гра­нич­ным по­ло­же­ни­ем Среднего По­вол­жья и мас­со­вым ис­по­ме­ще­ни­ем там вы­ве­ден­цев из Нов­го­ро­да (из чис­ла нов­го­род­ских бо­яр и «жить­их» лю­дей), «лит­вы» (лиц, по­пав­ших в Русское государство в хо­де русско-ли­товских войн конца XV - 1-й четверти XVI веков) и других слу­жи­лых лю­дей. По­сле за­вое­ва­ния Ка­зан­ско­го хан­ст­ва (1552) его тер­ри­то­рия бы­ла под­чи­не­на это­му Дворцу (ре­аль­но с 1557-1558 годов), ко­то­рый пер­во­на­чаль­но по­лу­чил название Ни­же­го­род­ско­го, Ме­щер­ско­го и Ка­зан­ско­го; по­сте­пен­но транс­фор­ми­ро­вал­ся в Ка­зан­ско­го двор­ца при­каз. Нов­го­род­ский дво­рец воз­ник не позд­нее 1470-х годов в свя­зи с осо­бым ста­ту­сом древ­них ве­ли­ко­кня­же­ских вла­де­ний (во­лос­тей) в нов­го­род­ских пя­ти­нах (дво­рец­кий великого кня­зя в Нов­го­ро­де упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках на­чи­ная со 2-й четверти XV века). Рас­ши­рил двор­цо­вые вла­де­ния в нов­го­род­ских зем­лях и сыг­рал важ­ную роль в мас­со­вом ис­по­ме­ще­нии пе­ре­ве­ден­цев из центральных уез­дов на зем­лях, кон­фи­ско­ван­ных у нов­го­род­ских бо­яр и «жить­их» лю­дей.

Све­де­ния об «об­ла­ст­ных» Дворцах ис­че­за­ют в начале 1560-х годов. Боль­шин­ст­во их функ­ций пе­ре­шло к но­вым ве­дом­ст­вам (суд­ным «об­ла­ст­ным» при­ка­зам, а так­же чет­вер­тям), часть - к При­ка­зу Боль­шо­го двор­ца.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)