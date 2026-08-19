ДВОРЦЫ ВЕДОМСТВА
ДВОРЦЫ ВЕДОМСТВА - центральные ведомства в Московском великом княжестве и Русском государстве в середине XV-XVI веков.
Располагались (кроме Новгородского) в Москве. К Дворцам перешла часть главных функций путей, прежде всего обеспечение всех материальных потребностей великих и удельных князей, их семей, дворцового окружения, а также управление промысловыми комплексами, и в административном, судебном, податном и хозяйственном отношениях - управление населением городских и сельских вотчин, принадлежавших князьям на праве личной собственности и выделившихся в XIV-XV веках из государственных земель.
Большой дворец возник, вероятно, в середине XV века (название в источниках появилось не ранее 1520-х годов). Его деятельность распространялась на дворцовые владения в большинстве уездов, за исключением тех, которые были подконтрольны «областным» дворцам и Казне. Обладал рядом важнейших общегосударственных функций: контролировал выдачу и изъятие поместий, оборот светских и духовных вотчин, составление писцовых описаний, выдачу и подтверждение иммунитетных грамот помещикам, вотчинникам и духовным организациям. Дьяки Большого дворца (известные как «ямские») составляли грамоты на «полных» холопов и др. Большой дворец являлся также высшей после великого князя судебной инстанцией для светских и церковных землевладельцев по большинству дел (в т. ч. по ряду уголовных преступлений), а также по «сместным» делам, в которых одной из сторон были церковные организации. Ведал сбором различных пошлин и оброчных платежей, мобилизацией трудовых ресурсов и материалов для крепостного строительства. Руководители Большого дворца являлись, как правило, приближёнными к монарху лицами, обычно из нетитулованной знати, нередко - близкими родственниками великой княгини. Наряду с Казной являлся учреждением, из которого главным образом в 1550-1570-е годы выделилось большинство приказов. Сам он постепенно трансформировался в Большого дворца приказ.
«Областные» дворцы сформировались на основе ведомств дворецких после ликвидации уделов. Как центральные органы управления они подчинялись великому князю московскому (с 1547 года - царю) и обладали примерно теми же функциями, что и Большой дворец в отношении подведомственных им территорий. Дмитровский дворец (название появляется в источниках между 1534 и 1537 годами) предположительно существовал с конца XV века, в 1504-1533 годах - в уделе князя Юрия Ивановича. В 1534-1560-е годы Дмитровскому дворцу были подведомственны Дмитров, Звенигород (однако город иногда отдавался в удел-кормление царевичам Чингисидам), Кашин, Руза с уездами. Рязанский дворец предположительно существовал с конца XV века (но не позднее начала XVI века). Первоначально ведал частью Рязанского великого княжества, принадлежавшей великому князю московскому, а после 1521 года - всей территорией Рязанского великого княжества, примерно с конца XV - начала XVI веков - также Вологдой с уездом. Под контролем Тверского дворца находилось присоединённое к Русскому государству в 1485 году Тверское великое княжество. До 1504 года ему была подведомственна вся территория княжества, после 1504 и 1519 годов ряд уездов исключён из-под его контроля, в 1520-1550-е годы ему подчинялись Тверь с уездом, а также Волок (Ламский), Клин, Ржева Володимерова, Торжок с уездами. Глава Тверского дворца считался вторым по значимости после руководителя Большого дворца. Угличский дворец предположительно возник после ареста в 1491 году и заключения князя Андрея Васильевича Большого Горяя и его сыновей, ведал Угличем и Калугой (до 1504 года, после 1521 года - в начале 1560-х годов), а также Бежецким Верхом (после 1518 года) и Зубцовым (после 1521 года). Нижегородский и Мещерский дворец (название встречается не позднее начала XVI века) возник в связи с пограничным положением Среднего Поволжья и массовым испомещением там выведенцев из Новгорода (из числа новгородских бояр и «житьих» людей), «литвы» (лиц, попавших в Русское государство в ходе русско-литовских войн конца XV - 1-й четверти XVI веков) и других служилых людей. После завоевания Казанского ханства (1552) его территория была подчинена этому Дворцу (реально с 1557-1558 годов), который первоначально получил название Нижегородского, Мещерского и Казанского; постепенно трансформировался в Казанского дворца приказ. Новгородский дворец возник не позднее 1470-х годов в связи с особым статусом древних великокняжеских владений (волостей) в новгородских пятинах (дворецкий великого князя в Новгороде упоминается в источниках начиная со 2-й четверти XV века). Расширил дворцовые владения в новгородских землях и сыграл важную роль в массовом испомещении переведенцев из центральных уездов на землях, конфискованных у новгородских бояр и «житьих» людей.
Сведения об «областных» Дворцах исчезают в начале 1560-х годов. Большинство их функций перешло к новым ведомствам (судным «областным» приказам, а также четвертям), часть - к Приказу Большого дворца.