Дворцовых переворотов эпоха

Дворцо`вых переворо`тов эпо`ха — период политической истории России (1725— 1762), характеризующийся насильственной сменой монархов и придворных группировок с помощью гвардии. Предпосылка Д. п. э. — указ императора Петра I от 5 февраля 1722, отменивший принцип престолонаследия от отца к старшему сыну: после смерти монарха престол должен переходить к лицу, указанному в его завещании. Причины Д. п. э. — борьба за власть политиков и придворных группировок; рост роли гвардии в политической жизни; стремление дворянства к ограничению обязательной службы и расширению привилегий. Сила, непосредственно осуществлявшая дворцовые перевороты, — гвардия, рассчитывавшая на реализацию сословных интересов и пожалования со стороны монарха. Д. п. э. насчитывает 6 дворцовых переворотов. 1. 28 января 1725 — провозглашение Екатерины I императрицей после смерти Петра I. При решении вопроса о новом монархе А. Д. Меншиков призвал в Сенат гвардию. 2. Сентябрь 1727 — отстранение от власти А. Д. Меншикова, возвышение Долгоруковых. 3. 25 февраля 1730 — разрыв кондиций императрицей Анной Ивановной при поддержке гвардии и дворян­ства (пресечена попытка Верховного тайного совета ограничить абсолютную власть монарха). 4. 9 ноября 1740 — свержение Э. И. Бирона, регента при малолетнем Иване VI Антоновиче, провоз­глашение регентшей Анны Леопольдовны, возвышение Б. Х. Миниха. 5. 25 ноября 1741 — свержение Ивана VI, воцарение Елизаветы Петровны. 6. 28—29 июня 1762 — свержение императора Петра III, приход к власти императрицы Екатерины II. Лишь три монарха Д. п. э. воцарились ненасильственно, по завещанию предшественника: Петр II наследовал Екатерине I (1727); Иван VI Антонович — Анне Ивановне (1740), Петр III — Елизавете Петровне (1761). При смене лиц и придворных группировок у власти в Д. п. э. политический строй России — абсолютная монархия — оставался неизменным. Определение четкого порядка престолонаследия указом императора Павла I от 5 апреля 1797 устранило предпосылку дворцовых переворотов. Тем не менее, свержение и убий­ство 11—12 марта 1801 самого Павла I и восшествие на престол императора Александра I также являлись дворцовым переворотом. Ист.: Устав о престолонаследии 5 февраля 1722 года // Полное собрание законов. Т. VI. № 3893; Безвременье и временщики: Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720—1760-е годы). Л., 1991; Со шпагой и факелом. Дворцовые перевороты в России 1725–1825. М., 1991. Лит.: Анисимов Е. В. Россия без Петра: 1725—1740. СПб., 1994; Его же. Россия в середине XVIII века: Борьба за наследие Петра. М., 1986; Елисеева О. И. Екатерина Великая. М., 2010; Ее же. Петр III. М., 2015; Курукин И. В., Плотников А. Б. 19 января — 25 февраля 1730 года: события, люди, документы. М., 2010; Павленко Н. И. Страсти у трона: История дворцовых переворотов. М., 1996. Н. В. Бессарабова.