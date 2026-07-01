Дворцовые земли

Дворцо`вые зе`мли — в России в XV—XVIII вв. земли, принадлежавшие лично великому князю, позднее царю и членам великокняжеской (царской) фамилии. Использовались для обеспечения продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем непосредственно великокняжеского (царского) дворца и дворцового хозяйства. По мере развития поместной системы Д. з. помимо своего основного назначения стали также источником вознаграждения служилых людей царя. Убыль Д. з. компенсировалась «окняжением» черносошных земель, ранее не принадлежавших ни великокняжескому (царскому) дворцу, ни частным владельцам, также за счет отписки на великого князя старинных, преимущественно боярских и княжеских вотчин опальных владельцев (в том числе выморочных земель). Новые источники пополнения Д. з. появлялись по мере расширения территории Российского государства на юг и восток. На Д. з. жили и работали дворцовые крестьяне. С 1797 Д. з. переведены в категорию удельных земель. Лит.: Волков С. И. Крестьяне дворцовых владений Подмосковья в середине XVIII в. (30—70-е гг.). М., 1959; Заозерский А. И. Царская вотчина XVII в. Из истории хозяйственной и приказной политики царя Алексея Михайловича. М., 1937. М. В. Шерстюк.