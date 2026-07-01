ДВОЕВЛАСТИЕ 1917

Период сосуществования параллельных властных структур в России в марте-июле 1917 г.

Февральская революция и свержение монархии.

В начале 1917 г. тяжелая экономическая ситуация в России, усугублявшаяся не менее тяжелым положением на фронтах Первой мировой войны, привела к усилению недовольства народных масс сложившимся на тот момент положением в стране. Возникшие в конце февраля 1917 г. перебои со снабжением хлебом в Петрограде и слухи о надвигающемся голоде спровоцировали массовые беспорядки в столице. 23 февраля петроградские рабочие организуют многочисленные шествия, протестуя против перебоев в снабжении города продовольствием. Участие в демонстрации агитаторов-социалистов привело к тому, что лозунги экономического характера («Хлеба!») переплелись с политическими лозунгами («Долой самодержавие!» и «Долой войну!»). Демонстранты вступают в столкновение с полицейскими и казачьими частями. 24 февраля в городе началась всеобщая забастовка, в которой участвовало более 200 тыс. человек, а на следующий день уже более 300 тыс. 26 февраля полиция и войска открывают огонь по протестующим, что еще более накаляет обстановку в городе. 27 февраля в Петрограде началось вооруженное восстание. Из 200-тысячного Петроградского гарнизона 70 тыс. перешло на сторону революции. Начались погромы полицейских участков, магазинов, продовольственных складов, а также арсеналов, что увеличило количество вооруженных людей. Власть в Петрограде оказалась парализована. 27 февраля в Петрограде образовался Временный исполком Петроградского совета (далее - Петросовета) рабочих депутатов, в исполнительный комитет (исполком) которого вошли представители социалистических партий (меньшевики и эсеры). Председателем Исполкома Совета стал лидер социал-демократической фракции Государственной Думы меньшевик Н.С. Чхеидзе. Тогда же был сформирован Временный комитет Государственной Думы во главе с ее председателем М.В. Родзянко. Члены Временного комитета потребовали от императора Николая II сформировать ответственной перед Думой правительство страны.

Император Николай II, находившийся в ставке в Могилеве, получал неполную и несвоевременную информацию о происходивших в столице событиях. Сначала император приказал отправить в столицу генерала Н. Иванова для подавления восстания, но начальник штаба ставки генерал М.В. Алексеев убедил Николая не применять силу и согласиться на формирование правительства, ответственного перед Государственной Думой. Однако было уже поздно: Петроград находился в руках вооруженных рабочих и перешедших на их сторону солдат, чьи радикальные настроения определяли обстановку в городе и стране. По соглашению между Исполкомом Петросовета и Временным комитетом Государственной Думы 1 марта было образовано Временное правительство. Члены Временного комитета потребовали отречения Николая в пользу его брата Михаила. 2 марта Николай II отрекся от престола в пользу брата, великого князя Михаила Александровича, который на следующий день отказался принять престол. Таким образом, монархия в России перестала существовать.

Временное правительство и Петроградский совет. Формирование параллельных систем власти в России.

Возникшее на основе Временного комитета Государственной Думы Временное (т.е., работавшее до созыва Учредительного собрания) правительство во главе с князем Г. Львовым стал представлять официальную власть в стране. Свои намерения оно объявило в декларации от 3 марта и заявлении от 6 марта 1917 г. Провозглашалась свобода слова, печати, союзов, собраний, стачек, отмена сословных, вероисповедных и национальных ограничений, подготовка к созыву Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, замена полиции народной милицией, выборы в органы местного самоуправления. Была отменена смертная казнь и военно-полевые суды, упразднялись каторга и ссылка, провозглашалась амнистия для политзаключенных. На место губернаторов в регионы страны назначались комиссары Временного правительства из числа председателей земских или городских управ. Расширялись права органов местного самоуправления, земских и волостных собраний и управ. Был создан Главный земельный комитет для подготовки земельной реформы, земли царской семьи были объявлены государственными. Для решения продовольственной проблемы были созданы продовольственные комитеты, введена хлебная монополия и карточная система. Для урегулирования взаимоотношений между представителями труда и капитала было создано министерство труда, было объявлено о разработке законов о профсоюзах, страховании и охране труда.

Однако Временное правительство не было единственным центром власти в стране. Советы (вслед за Петроградским) стали возникать по всей стране, и уже в марте 1917 г. насчитывалось около 600 советов рабочих и солдатских депутатов по всей стране. На первом этапе революции они действовали как органы власти, производили аресты полицейских и жандармов, регулировали зарплату рабочих, вводили 8-часовой рабочий день (хотя Временное правительство официально его и не устанавливало), руководили снабжением населения продовольствием, решали другие экономические вопросы. В конце марта – начале апреля в Петрограде прошло Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов, где рассматривались вопросы об отношении к войне и к Временному правительству, организации революционных сил, о подготовке к Учредительному собранию, продовольственном и земельном, а также рабочем и крестьянском вопросах. На основе решения этого совещания началось создание областных объединений Советов. На этом совещании были избраны представители в исполком Петросовета, который до созыва съезда стал центральным органом Советов страны.

Одним из важнейших решений Петросовета стало принятие 1 марта 1917 г. приказа № 1, согласно которому в войсках началось формирование ротных, батальонных и полковых солдатских комитетов. Кроме того, приказ предусматривал установление контроля над оружием со стороны солдатских комитетов. Всем воинским частям во всех политических выступлениях предписывалось подчиняться Совету рабочих депутатов и своим солдатским комитетам, т.е. в армии ликвидировалось единоначалие. Таким образом, армия превращалась в инструмент политической борьбы. Аналогичный процесс создание комитетов проходил и на военно-морском флоте. В конце марта - начале апреля 1917 г. в ряде крупных городов началось формирование отрядов Красной гвардии. Она создавалась на основе добровольного участия рабочих. Инициатива в организации отрядов принадлежала районным организациям РСДРП(б) и фабрично-заводским комитетам. Во внеурочное время рабочих обучали пользованию стрелковым оружием и военному строю. Организована была и рабочая милиция, которая к июлю 1917 г. влилась в Красную гвардию.

Апрельский кризис. Образование коалиционного правительства.

Одним из вопросов, разделявшим Временное правительство и Петросовет, стал вопрос о продолжавшейся Первой мировой войне. Еще 4 марта 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства П. Милюков информировал российских послов за рубежом о намерении новой власти продолжать военные действия против Германии и ее союзников. 14 марта Петросовет в свою очередь опубликовал манифест «К народам всего мира», в котором призвал к прекращению империалистической войны и заключению мира без аннексий и контрибуций, хотя войну с Германией объявлял «революционной».

18 апреля 1917 г. Милюков опубликовал адресованную союзникам ноту, в которой от лица правительства подтвердил готовность России вести войну до победы. Подавляющее большинство сторонников Советов резко ее осудило. Они вышли на демонстрации под лозунгами «Долой войну!», «Долой Временное правительство!», «Долой министров-капиталистов!». Вызванные для усмирения солдаты отказались стрелять в манифестантов. Это был первый острый политический кризис в постфевральской России.

Под давлением выступлений сторонников Советов свои посты оставили Милюков и военный министр А. Гучков, наиболее твердые сторонники продолжения войны. Возникла идея создания коалиционного правительства, в которое, помимо доминировавших в правительстве кадетов, вошли бы представители меньшевиков и эсеров. Кадеты и стоявшие за ними силы видели вынужденно пошли на этот шаг, видя в этом прежде всего возможность сдержать напор стоящих за Советами партий и движений. Исполком Петросовета 44 голосами против 19 одобрил идею вхождения социалистов в правительство. В основе этого решения были стремление контролировать «изнутри» буржуазное правительство и, путем вхождения в правительство, преодолеть хозяйственную разруху и обеспечить достойный выход из войны.

Коалиционное правительство было создано 5 мая. В его состав, помимо 10 министров-капиталистов, вошли 6 министров-социалистов: А. Ф. Керенский стал военным и морским министром, В. М. Чернов министром земледелия, М. И. Скобелев министром труда, А. Пешехонов министром продовольствия. Теперь нерешенные проблемы в этих областях стали относиться на счет и министров-социалистов. Кроме того, эти министры поддержали политику дальнейшего ведения войны, не пользовавшуюся популярностью, и окончательно дискредитировали себя в глазах общества.

Усиление позиций большевиков. Июньское наступление.

Оппонентами Временного правительства и руководства Советов выступали большевики. Еще в апреле 1917 г. вернувшийся в Россию В. Ленин выступил с речью «О задачах пролетариата в данной революции» (известной как «Апрельские тезисы»), в которой провозглашался курс на прекращение войны и поддержки Временного правительства, на передачу всей власти Советам, конфискация помещичьей собственности и национализация всей земли; контроль за производством и распределением со стороны Советов. Ленин рассматривал Советы как рабочее правительство, выражающее интересы пролетариата и всей беднейшей части населения. Из этого вытекала новая партийная стратегия: борьба за передачу власти от Временного правительства Советам, с одной стороны, и борьба большевиков за преобладание в Советах с другой. На 1 съезде Советов крестьянских депутатов (май 1917 г.) Ленин обратился с призывом объявить землю общенародной собственностью и немедленно приступить к ее раздаче крестьянам. На I съезде Советов рабочих и солдатских депутатов (июнь 1917 г.) он заявил о готовности РСДРП (б) «взять власть целиком. Агитация большевиков находила поддержку в среде народных масс, уставших от войны и лишений.

18 июня 1917 г. началось первое после свержения монархии наступление на фронте. После успешного начала наступление захлебнулось, русская армия стала нести большие потери. В начале июля в контрнаступление перешли уже Германия и ее союзники. Россия вынуждена была оставить на юге Галицию и Прибалтику на севере. Провал наступления имел далеко идущие политические последствия. Он нанес удар по патриотическим чувствам россиян, подчеркнул бездарность правительства, показал бессмысленность приносимых жертв. Это способствовало росту леворадикальных настроений, повышению симпатий к большевикам. Тогда же, 18 июня 1917 г. в Петрограде на Марсовом поле состоялась массовая демонстрация, организованная Съездом Советов и прошедшая под лозунгами «Долой десять министров-капиталистов!», «Пора кончать войну!», «Вся власть Советам!».

Июльский кризис. Конец двоевластия.

2 июля 1917 г. Временное правительство под предлогом уступок, допущенных правительственной делегацией в переговорах с украинской Центральной радой покинуло пять министров-кадетов. В то же время в рядах войск, расквартированных в Петрограде, начались стихийные волнения. Большевикам удалось использовать влияние в войсках и на флоте, и объединить недовольных под своими лозунгами. В Петрограде состоялись вооруженные демонстрации под лозунгами свержения Временного правительства. 4 июля отправленные в Петроград войска, подчинявшиеся Временному правительству, разогнали 400-тысячную демонстрацию, в результате чего более 50 человек было убито и более 600 ранены. Временное правительство объявило зачинщиками событий большевиков, на партию которых начались гонения: были закрыты большевистские газеты, многие ее лидеры оказались в тюрьме, а некоторые, в том числе Ленин, ушли в подполье. Было сформировано второе коалиционное Временное правительство во главе с А. Керенским. Советы, где преобладали меньшевики и эсеры, признали неограниченные полномочия Временного правительства. Период двоевластия окончился.