ДВИЖИМОСТЬ
ДВИЖИМОСТЬ - в гражданском праве, вещи, не относящиеся к недвижимым объектам, включая деньги и ценные бумаги.
Если движимые вещи включаются в качестве составной части в имущественный комплекс, признаваемый недвижимостью, они автоматически на весь срок такого включения утрачивают юридические свойства движимости.
Деление вещей на движимые и недвижимые известно со времён римского права, однако в то время юридические различия между ними были незначительны. В современном праве некоторые страны (Франция, Италия и др.) распространяют подобную классификацию также на вещные права и судебные иски; в России (как и в Германии) с дореволюционных времён деление ограничено вещами и их эквивалентами (деньгами и ценными бумагами).
Правовые последствия отнесения вещи к Движимости наиболее явно касаются условий сделок: за редким исключением, прямо предусмотренным законом (например, в отношении автомототранспортных средств), объекты движимости и движение прав на них не подлежат регистрации. По сравнению с недвижимостью упрощён порядок распоряжения движимыми вещами, находящимися в хозяйственном ведении, - для их отчуждения, как правило, не требуется предварительного согласия собственника. Место исполнения обязательств, связанных с движимым имуществом, как правило, не зависит от места его нахождения.
Бесхозяйные движимые вещи (включая безнадзорных животных) становятся в основном объектом собственности их фактических владельцев. Срок приобретательской давности для движимости в российском гражданском законодательстве установлен в 5 лет.