ДВИЖИМОСТЬ

ДВИЖИМОСТЬ - в гражданском праве , вещи, не относящиеся к недвижимым объектам, включая деньги и ценные бумаги.

Ес­ли дви­жи­мые ве­щи вклю­ча­ют­ся в ка­че­ст­ве со­став­ной час­ти в иму­ще­ст­вен­ный ком­плекс, при­зна­вае­мый не­дви­жи­мо­стью, они ав­то­ма­ти­че­ски на весь срок та­ко­го вклю­че­ния ут­ра­чи­ва­ют юри­дические свой­ст­ва дви­жи­мо­сти .

Де­ле­ние ве­щей на дви­жи­мые и не­дви­жи­мые из­вест­но со вре­мён рим­ско­го пра­ва, од­на­ко в то вре­мя юри­дические раз­ли­чия ме­ж­ду ни­ми бы­ли не­зна­чи­тель­ны. В современном пра­ве не­ко­то­рые стра­ны (Фран­ция, Ита­лия и др.) рас­про­стра­ня­ют по­доб­ную клас­си­фи­ка­цию так­же на вещ­ные пра­ва и су­деб­ные ис­ки; в Рос­сии (как и в Гер­ма­нии) с до­ре­во­люционных вре­мён де­ле­ние ог­ра­ни­че­но ве­ща­ми и их эк­ви­ва­лен­та­ми (день­га­ми и цен­ны­ми бу­ма­га­ми).

Пра­во­вые по­след­ст­вия от­не­се­ния ве­щи к Движимости наи­бо­лее яв­но ка­са­ют­ся ус­ло­вий сде­лок: за ред­ким ис­клю­че­ни­ем, пря­мо пре­ду­смот­рен­ным за­ко­ном (например, в от­но­ше­нии ав­то­мо­то­транс­порт­ных средств), объ­ек­ты дви­жи­мо­сти и дви­же­ние прав на них не под­ле­жат ре­ги­ст­ра­ции. По срав­не­нию с не­дви­жи­мо­стью уп­ро­щён по­ря­док рас­по­ря­же­ния дви­жи­мы­ми ве­ща­ми, на­хо­дя­щи­ми­ся в хо­зяйственном ве­де­нии, - для их от­чу­ж­де­ния, как пра­ви­ло, не тре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­но­го со­гла­сия соб­ст­вен­ни­ка. Ме­сто ис­пол­не­ния обя­за­тельств, свя­зан­ных с дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, как пра­ви­ло, не за­ви­сит от мес­та его на­хо­ж­де­ния.

Бес­хо­зяй­ные дви­жи­мые ве­щи (вклю­чая без­над­зор­ных жи­вот­ных) ста­но­вят­ся в основном объ­ек­том соб­ст­вен­но­сти их фак­тических вла­дель­цев. Срок при­об­ре­та­тель­ской дав­но­сти для дви­жи­мо­сти в российском гражданском за­ко­но­да­тель­ст­ве ус­та­нов­лен в 5 лет.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)