ДВИЖЕНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
ДВИЖЕНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ - политическая организация офицеров португальской армии, игравшая ведущую роль в Апрельской революции 1974 года.
ДВС возникло в начале 1970-х годов в условиях острого внутриполитического кризиса, вызванного многолетней колониальной войной, которую вёл диктаторский режим А. ди Оливейры Салазара, а затем его преемника М. Каэтану. Первоначально именовалось «Движение капитанов». Лидерами ДВС являлись В. душ Сантуш Гонсалвиш и В. Лоренсу, идеологом - О. Сарайва ди Карвалью. Первоначально главными требованиями ДВС было немедленное окончание колониальной войны, вывод португальских войск из Африки, роспуск тайной полиции.
После неудачной попытки государственного переворота в марте 1974 года утром 25.4.1974 года Лиссабон был захвачен войсками под командованием офицеров - членов ДВС, правительство Каэтану свергнуто и образована опиравшаяся на ДВС военная хунта во главе с генералом А. ди Спинолой. Она приостановила боевые действия в Африке и провозгласила демократические свободы. Авторитарный режим, существовавший в Португалии с 1926 года, был ликвидирован. К лету 1974 года в ДВС победили силы, близкие к Португальской коммунистической партии и другим левым организациям. А. ди Спинола был отстранён от власти. Президентом стал генерал Ф. да Кошта Гомиш, премьер-министром - В. душ Сантуш Гонсалвиш. Правительство Гонсалвиша предоставило независимость португальским колониям, национализировало железные дороги, крупные промышленные предприятия, банки, экспроприировало крупную земельную собственность.
В марте 1975 года, после подавления попытки военного переворота, предпринятой правыми офицерами, был сформирован орган ДВС - Высший революционный совет, стремившийся придать общественным преобразованиям новый импульс. Однако на выборах в Учредительное собрание 25.4.1975 года левый курс ДВС не получил поддержки населения Португалии (большинство голосов получили социалисты и народные демократы). После выборов в условиях обострившейся политической борьбы ДВС раскололось. В начале сентября 1975 года правительство Гонсалвиша было вынуждено подать в отставку. Провал попытки государственного переворота, предпринятой левыми 25.11.1975 года, ещё больше ослабил позиции ДВС.
С вступлением в силу в Португалии демократической конституции (апрель 1976 года) Высший революционный совет был лишён властных полномочий и превращён в совещательный орган при президенте. После его окончательного роспуска в 1982 году ДВС сошло с политической сцены.