ДВИЖЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Рабочее движение, направленное против большевистской диктатуры. Лидеры движения были беспартийными или находились под влиянием эсеров и меньшевиков. Рабочие были недовольны урезанием норм питания и ограничением демократии. Многие рабочие считали, что в их бедствиях виноваты большевики. Поскольку профсоюзы и Советы были подконтрольны большевикам, и перевыборы выборы проводились под их строгим контролем, то рабочие избрали своих уполномоченных. Движение уполномоченных вскоре охватило крупнейшие заводы Петрограда — Путиловский, Обуховский, Балтийский, Вестингауз. Их число продолжало быстро увеличиваться. 13 марта 1918 г. было создано Чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и заводов Петрограда. Движение быстро перекинулось на другие города. Уполномоченные формулировали требования рабочих и организовывали стачки. В июне 1918 забастовочное движение охватило десятки городов. 2 июля в Петрограде была проведена городская стачка. Собрание было запрещено большевиками. 22-23 июля прошел Рабочий съезд Центральной и Северной областей, делегаты которого были арестованы ВЧК. Рабочие демонстрации разгонялись, а лидеры арестовывались, как при царе. Движение было разгромлено, а в условиях начавшейся Гражданской войны 1918-1922 гг. и наступления белых армий рабочие центральных районов России почти прекратили открытое сопротивление большевизму до кризиса 1921 г.

Источники:

Рабочее оппозиционное движение в большевистской России 1918 г. Собрания уполномоченных фабрик и заводов. Документы и материалы. М., 2006

Автор статьи: Шубин А.В.