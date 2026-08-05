«Движение 26 июля»

«Движе`ние 26 ию`ля» — идейно-политическое течение, объединившее главным образом кубинских кресть­ян, сельскохозяйственных рабочих, мелкую буржуазию и сыгравшее огромную роль в Кубинской революции 1959. Исторически сложилось так, что решение Ф. Кастро и его ближайших сподвижников атаковать 26 июля 1953 казарму Монкада в Сантьяго-де-Куба приобрело определяющее значение в истории Кубинской революции. Именно это событие положило начало вооруженной борьбе как важнейшему средству низвержения диктатуры Батисты. Именно оно стало начальным этапом формирования политической организации «Д. 26 и.», ставшей главным руководящим центром в годы во­оруженного противостояния, новой революционной силой, оказывавшей в процессе борьбы все большее влияние на кубинское общество. Организационно «Д. 26 и.» сложилось в 1954—1955. Влияния «Д. 26 и.» постоянно росло. На Кубе наиболее революционными провинциями были Гавана и Санть­яго-де-Куба. Деятельность Движения велась по нескольким основным направлениям: борьба в городах, борьба в сельской местности, пропаганда и агитация, зарубежные организации. Широкое движение в поддержку кубинских революционеров имело место за границей: в Мексике, Венесуэле, Коста-Рике, Сальвадоре, Пуэрто-Рико, Аргентине (организовал отец Э. Че Гевары) и в ряде крупных городов США: Майами, Чикаго, Бостоне и др. Работали 62 зарубежных филиала «Д. 26 и.». Их задачи состояли прежде всего в сборе средств, закупке оружия и доставке его революционерам на Кубу. Большую работу по организации работы «Д. 26 и.» на Кубе и за границей вели Фидель и Рауль Кастро, Франк Паис, Рамиро Вальдес, Армандо Харт, братья Амейхейрас, Селия Санчес, Вильма Эспин, Ньико Лопес, Пепито Тей, Педро Мирет, Лестер Родригес, Айдее Сантамария, Мельба Эрнандес, Фаустино Перес и др. Одним из больших успехов «Д. 26 и.» на Кубе, помимо организации и руководства вооруженной борьбой, стал подпольный выпуск в 1954 20-тысячным тиражом речи Ф. Кастро на суде «История меня оправдает». В августе и декабре 1955 руковод­ство «Д. 26 и.» обратилось к народу с двумя Манифестами, в которых нашли свое отражение его цели и задачи. Особый интерес представляет первый Манифест, написанный Ф. Кастро 8 августа 1955. «26 июля, — говорилось в нем, — не политическая организация, а революционное движение. Его ряды будут открыты для всех кубинцев, искренне желающих восстановить на Кубе политическую демократию и установить социальную справедливость». Программа «Д. 26 и.», помещенная в Манифесте, включала пункты, фактически совпадавшие с теми, о которых лидер Кубинской революции говорил в своей речи «История меня оправдает»: полная независимость и суверенитет нации, уничтожение латифундий и раздел земли между крестьянами, развитие многоотраслевого сельскохозяйственного производства, индустриализация , повышение жизненного уровня и расширение реальных демократических прав народа. Также предусматривались реформы образования и налоговые реформы, реорганизация административного аппарата, уничтожение всех форм расовой дискриминации. Последний пункт документа был посвящен конфискации имущества всех расхитителей казны предыдущих правительств без какого-либо исключения, с тем чтобы использовать полученные сотни миллионов песо для реализации преобразований. В процессе борьбы «Д. 26 и.» без преувеличения стало общенациональным. В последние месяцы 1958 его поддерживало большинство кубинцев. Характеризуя обстоятельства, способствовавшие успешной борьбе против диктатуры Батисты, Ф. Кастро писал: «Нам благоприятствовало, во-первых, то, что враги нас вначале не принимали всерьез; во-вторых, многие люди думали, что мы просто романтики и что мы идем на верную смерть; в-третьих, кое-кто думал, что нами движет тщеславие; в-четвертых, существовало мнение, что наша группа революционных руководителей — проводники консервативных или нерадикальных идей». В 1-й половине 1960-х «Д. 26 и.» сыграло важную роль в создании новой Коммунистической партии Кубы и вошло в нее составной частью. Лит.: Кастро Ф. Избранные произведения 1952—1986. М., 1986. История Латинской Америки. Вторая половина ХХ века. М., 2004; Matthews H. L. Castro: A Political Biography. London, 1969. Е. А. Ларин.