Двинская уставная грамота 1397‒1398

Дви`нская уставна`я гра`мота 1397—1398 — законодательный документ московского великого князя Василия I, юридически оформивший вхождение Двинской земли в состав Московского государства. Присоединение Двинской земли к Москве произошло в результате военного конфликта между Москвой и Великим Новгородом. Хотя Новгород в 1398 вернул себе Двинскую землю, Д. у. г. отразила начало процесса объединения северных земель вокруг Москвы и сопутствовавшую ему реорганизацию местного управления. Источником для Д. у. г. во многом служила Русская Правда, после нее Д. у. г. является старейшим русским юридическим документом. Д. у. г. защищала феодальную собственность на землю, наиболее строго охраняя княжеские земли, сужала полномочия наместника в праве получения корма, устанавливая размер штрафов и судебных пошлин, вводила совместное с наместником управление и участие в суде выборных представителей местного населения (сотских), предоставляла населению право обращаться в Москву с жалобой на злоупотребления наместников в сборах корма, впервые законодательно закрепила применение смертной казни за многократное совершение преступления, ограничивала самосуд. Лит.: Российское законодательство X—XX вв. Т. 2. М., 1985; Янин В. Л. Новгородские акты ХII—XV вв. М., 1991. Е. А. Колесникова.