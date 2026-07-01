ДВИНСК

ДВИНСК - название города Даугавпилс в 1893-1920 годах.

Город на юго-востоке Латвии, административный центр Даугавпилсского района. Население 110,3 тысяч человек (2007; второй по численности населения город страны). Расположен близ границ с Литвой (25 км) и Белоруссией (35 км). Пристань на реке Даугава. Узел железных и автомобильных дорог.

Основан в 1275 году Ливонским орденом как крепость Динабург - опорный пункт наступления на литовские и русские земли. В 1277, 1313, 1396, 1403 годах крепость разрушалась литовскими князьями, в 1481 - великим князем московским Иваном III Васильевичем , но вновь восстанавливалась. В 1577, во время Ливонской войны 1558-83, полностью разрушена русскими войсками, но по указанию царя Ивана IV Васильевича Грозного отстроена заново в 19 км ниже по течению Даугавы. За Динабург вели борьбу Русское государство, Речь Посполита, Швеция: в 1582 году город перешёл к Речи Посполитой и получил городские права, в 1600 отошёл к Швеции, в 1656 в ходе русско-шведской войны 1656-1658 годов - к Русскому государству (переименован в Борисоглебов). По Андрусовскому перемирию 1667 года вновь оказался в составе Речи Посполитой, ему было возвращено прежнее название. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772) вошёл в состав России. В 1772-1776 годах уездный город Псковской губернии, в 1776-1796 годах - Полоцкой губернии (с 1778 года Полоцкое наместничество), в 1796-1802 годах - Белорусской губернии, в 1802-1920 годах - Витебской губернии. В последней трети XVIII-XIX веков - важная крепость (с 1810 года перестраивалась) и торговый центр на западе России. В середине XIX века превратился в крупный железнодорожный узел: через Динабург прошли Риго-Динабургская и Петербургско-Варшавская (движение открыто в 1861 году), Динабург-Витебская (1866) железные дороги, железнодорожный линия Динабург - Радвилишки (1873). В 1893-1920 годах назывался Двинск. В 1-ю мировую войну через Двинск проходила прифронтовая линия. В ноябре 1917 года в Двинске установлена советская власть, в феврале - декабре 1918 года занят германскими войсками. В декабре 1918 - январе 1920 годов в составе Латвийской ССР. В январе 1920 года занят польскими войсками. По Рижскому мирному договору 1920 года вошёл в состав Латвии. С 1920 года носит современное название. Во время Великой Отечественной войны оккупирован (1941-1944 годы) германскими войсками. Освобождён Красной Армией в ходе Режицко-Двинской и Шауляйской операций.

Центр Даугавпилса и сеть его улиц сформировались в начале XIX века; в застройке выделяются здания из красного кирпича (так называемое латгальское барокко). Сохранились: классицистический ансамбль крепости (возводился с 1810 года), ансамбль административных зданий (1828-1830 годы), католическая церковь Святого Петра (1848-1849 годы), здание культурного центра Дом Единства (1937). На холме - лютеранская церковь (1892-1893 годы), католическая церковь Богоматери (1902), православный Борисоглебский собор (1905), старообрядческая Николо-Покровская церковь. Одна из главных достопримечательностей - дамба вдоль Даугавы (1841; протяжённость около 6 км). Среди современных зданий: Ледовый дворец (1999), часовня Александра Невского (2004). Памятники: защитникам города в 1919 году (1975), погибшим в 1917 году двинцам (1967) и др. Международные пленэры (сессии художников) имени М. Ротко (родился в Даугавпилсе). Педагогический университет (1923; современный статус с 1993 года), филиал Рижского технического университета и др. Краеведческий и художественный музей (1938). Театр (ведёт историю от первой русской труппы середины 1850-х годов, в 1963 году закрыт, в 1987 году возобновил работу; драматические и музыкальные спектакли идут на латышском и русском языках).

Даугавпилс - значительный промышленный центр страны. Производство искусственных волокон, электроинструментов, стройматериалов, чулочно-носочных изделий и др. Завод приводных ремней; производится ремонт тепловозов и вагонов. Предприятия пищевой промышленности.

Близ Даугавпилса - Дом-музей Я. Райниса (в Беркенеле), этнографический музей под открытым небом (в старообрядческой деревне Слутишки), Бебренский замок графов Платтеров-Зибергов (конец XIX века, архитектор Я.Л. Маркони), поместье Червонка (1870-е годы) и др.

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