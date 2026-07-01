ПЕРЕМИРИЕ
ПЕРЕМИРИЕ - временное прекращение военных действий по взаимному соглашению воюющих сторон или по требованию Совета Безопасности ООН.
Может быть общим или местным (частичным). Общее перемирие прекращает военные действия на всём ТВД и является бессрочным. Заключается главнокомандующими по уполномочию правительств своих стран. Местное перемирие приостанавливает военные действия только между отдельными частями на ограниченном участке фронта на определённый срок. Заключается местным командованием по уполномочию высшего командования для решения частных задач: для проведения переговоров о прекращении конфликтов, направления парламентёров, сохранения культурных ценностей, эвакуации мирного населения, погребения мёртвых, ухода за ранеными на поле сражения и т.д. Так, в статье 15 Женевской конвенции об улучшении участия раненых и больных в действующих армиях 1949 года говорится о том, что каждый раз, когда это позволят обстоятельства, будут заключаться соглашения о перемирии или о прекращении огня или же местные соглашения, чтобы позволить подобрать раненых, оставшихся на поле боя, транспортировать их, а также провести обмен ими.
Перемирие действует до вступления в силу мирного договора или иного акта, оформляющего урегулирование вооружённого конфликта. Надлежащие власти и войска должны быть официалным образом и своевременно извещены о перемирии. Военные действия приостанавливаются или немедленно по объявлении перемирия, или в установленный срок. В результате перемирия определяются разграничительные линии с нейтральной полосой между воюющими сторонами. Личность и имущество воюющих сторон во время перемирия неприкосновенны; взятые во время военных действий призы возвращаются по принадлежности. Нарушение любого условия перемирия одной из сторон даёт право другой стороне отказаться от перемирия и до наступления срока немедленно возобновить военные действия. Нарушение условий перемирия отдельными лицами, действующими по собственной инициативе, даёт только право требовать наказания виновных и вознаграждения за нанесённые потери, если они имели место.
Сторонами в соглашениях о перемирии могут быть государства, межправительственные организации и органы национально-освободительного движения. Перемирие может быть установлено по требованию Совета Безопасности в соответствии со статьёй 40 Устава ООН. Например, по требованию Совета Безопасности в 1948 году были прекращены военные действия между Египтом, Иорданией, Ливаном и Сирией, с одной стороны, и Израилем - с другой. На основе резолюций Совета Безопасности учреждается механизм соблюдения условий перемирия. Так, в мае 1948 года в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 50 (1948 год) для оказания помощи посреднику и Комиссии по перемирию в деле наблюдения за выполнением условий перемирия в Палестине учреждён Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия.