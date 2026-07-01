ПЕРЕМИРИЕ

ПЕРЕМИРИЕ - вре­мен­ное пре­кра­ще­ние во­ен­ных дей­ст­вий по вза­им­но­му со­гла­ше­нию воюю­щих сто­рон или по тре­бо­ва­нию Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН.

Мо­жет быть об­щим или ме­ст­ным (час­тич­ным). Об­щее перемирие пре­кра­ща­ет во­енные дей­ст­вия на всём ТВД и яв­ля­ет­ся бес­сроч­ным. За­клю­ча­ет­ся глав­но­ко­ман­дую­щи­ми по упол­но­мо­чию пра­ви­тельств сво­их стран. Ме­ст­ное перемирие при­ос­та­нав­ли­ва­ет во­енные дей­ст­вия толь­ко ме­ж­ду отдельными час­тя­ми на ог­ра­ниченном уча­ст­ке фрон­та на оп­ре­де­лён­ный срок. За­клю­ча­ет­ся ме­ст­ным ко­ман­до­ва­ни­ем по упол­но­мо­чию выс­ше­го ко­ман­до­ва­ния для ре­ше­ния ча­ст­ных за­дач: для про­ве­де­ния пе­ре­го­во­ров о пре­кра­ще­нии кон­флик­тов, на­прав­ле­ния пар­ла­мен­тё­ров, со­хра­не­ния куль­тур­ных цен­но­стей, эва­куа­ции мир­но­го на­се­ле­ния, по­гре­бе­ния мёрт­вых, ухо­да за ра­не­ны­ми на по­ле сра­же­ния и т.д. Так, в статье 15 Же­нев­ской кон­вен­ции об улуч­ше­нии уча­стия ра­не­ных и боль­ных в дей­ст­вую­щих ар­ми­ях 1949 года го­во­рит­ся о том, что ка­ж­дый раз, ко­гда это по­зво­лят об­стоя­тель­ст­ва, бу­дут за­клю­чать­ся со­гла­ше­ния о перемирии или о пре­кра­ще­нии ог­ня или же ме­ст­ные со­гла­ше­ния, что­бы по­зво­лить по­доб­рать ра­не­ных, ос­тав­ших­ся на по­ле боя, транс­пор­ти­ро­вать их, а так­же про­вес­ти об­мен ими.

Перемирие дей­ст­ву­ет до всту­п­ле­ния в си­лу мир­но­го до­го­во­ра или ино­го ак­та, оформ­ляю­ще­го уре­гу­ли­ро­ва­ние воо­ружённого кон­флик­та. Над­ле­жа­щие вла­сти и вой­ска долж­ны быть официалным об­ра­зом и свое­вре­мен­но из­ве­ще­ны о перемирии. Во­енные дей­ст­вия при­ос­та­нав­ли­ва­ют­ся или не­мед­лен­но по объ­яв­ле­нии перемирия, или в ус­та­нов­лен­ный срок. В ре­зуль­та­те перемирия оп­ре­де­ля­ют­ся раз­гра­ни­чительные ли­нии с ней­траль­ной по­ло­сой ме­ж­ду вою­ющи­ми сто­ро­на­ми. Лич­ность и иму­ще­ст­во воюю­щих сто­рон во вре­мя перемирия не­при­кос­но­вен­ны; взя­тые во вре­мя во­енных дей­ст­вий при­зы воз­вра­ща­ют­ся по при­над­леж­но­сти. На­ру­ше­ние лю­бо­го ус­ло­вия перемирия од­ной из сто­рон да­ёт пра­во другой сто­ро­не от­ка­зать­ся от перемирия и до на­сту­п­ле­ния сро­ка не­мед­лен­но во­зоб­но­вить во­енные дей­ст­вия. На­ру­ше­ние ус­ло­вий перемирия отдельными ли­ца­ми, дей­ст­вую­щи­ми по собственной ини­циа­ти­ве, да­ёт толь­ко пра­во тре­бо­вать на­ка­за­ния ви­нов­ных и воз­на­гра­ж­де­ния за на­не­сён­ные по­те­ри, ес­ли они име­ли ме­сто.

Сто­ро­на­ми в со­гла­ше­ни­ях о перемирии мо­гут быть го­су­дар­ст­ва , меж­пра­ви­тельственные ор­га­ни­за­ции и ор­га­ны национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния. Перемирие мо­жет быть ус­та­нов­ле­но по тре­бо­ва­нию Со­ве­та Безо­пас­но­сти в со­от­вет­ст­вии со статьёй 40 Ус­та­ва ООН. Например, по тре­бо­ва­нию Со­ве­та Безо­пас­но­сти в 1948 году бы­ли пре­кра­ще­ны во­енные дей­ст­вия ме­ж­ду Егип­том, Иор­да­ни­ей, Ли­ва­ном и Си­ри­ей, с од­ной сто­ро­ны, и Из­раи­лем - с дру­гой. На ос­но­ве ре­зо­лю­ций Со­ве­та Безо­пас­но­сти уч­ре­ж­да­ет­ся ме­ха­низм со­блю­де­ния ус­ло­вий перемирия. Так, в мае 1948 года в со­от­вет­ст­вии с ре­зо­лю­ци­ей Со­ве­та Безо­пас­но­сти 50 (1948 год) для ока­за­ния по­мо­щи по­сред­ни­ку и Ко­мис­сии по пе­ре­ми­рию в де­ле на­блю­де­ния за вы­пол­не­ни­ем ус­ло­вий пе­ре­ми­рия в Па­ле­сти­не уч­ре­ж­дён Ор­ган ООН по на­блю­де­нию за вы­пол­не­ни­ем ус­ло­вий пе­ре­ми­рия.

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