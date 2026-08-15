ДВЕНАДЦАТИ ТАБЛИЦ ЗАКОНЫ
ДВЕНАДЦАТИ ТАБЛИЦ ЗАКОНЫ - свод законов Древнего Рима, созданный по требованию плебеев в 451-450 годах до н.э. особо избранной коллегией децемвиров.
Представлял собой запись правовых обычаев и новых законов, которые содержали постановления о порядке судопроизводства, некоторые правила соблюдения общественного порядка и спокойствия, регулировали вопросы личных и имущественных отношений в семье и общине, а также определяли виды преступлений и наказаний. Были записаны первоначально на 10 досках, затем по требованию плебеев были добавлены 2 (отсюда название); размещались для всеобщего ознакомления на городской площади. Законы изложены особой ритмизированной прозой, удобной для запоминания, их заучивали в школах наизусть. Текст законов цитировался и комментировался на протяжении нескольких столетий. Поскольку первоначальный текст не сохранился, он реконструируется на основе упоминаний или цитат из сочинений писателей и юристов (Цицерон, Гай и др.).
Судебный процесс отличался строгим формализмом, разделением функций между публичным администратором-претором и судьёй из частных людей, назначаемым для принятия окончательного решения спора. В имущественных отношениях доминировали взаимоотношения частных собственников на землю и товары, в них предусматривалось разнообразие видов сделок на основе свободного соглашения (купли-продажи, мены, займа и др.). Было закреплено строгое долговое право, угрожавшее не выполнившему судебное решение должнику смертной казнью, имелись ограничения собственности на проценты с долга и ростовщичество. Внутрисемейные отношения осуществлялись под началом очень сильной и безусловной власти отца - главы семейства. Большое внимание уделено добрососедскому праву, связанному с пользованием земельным участком и обременяемому разными служебностями (например, правом прохода, провоза, прогона и проноса).
Характерные особенности Двенадцати таблиц законов: введение законности вместо произвола магистратов как необходимой основы для вынесения строго определённых судебных решений и наказаний, таким образом, по Титу Ливию, и закреплялось «уравнение в свободе» (патрициев и плебеев); строгий формализм права с включением командных правил (таких как «пусть не уплативший…» или «да будет свободен…»); привлечение к ответственности правонарушителей с участием заинтересованной стороны (насильственный привод должника в суд, захват вещи в обеспечение долга и др.); казуистичность построения правил-требований (по принципу «если-то-иначе»); обязательство считалось возникающим не только из договорённости, но и вследствие причинения вреда (деликта); тяжкими преступлениями считались колдовство, убийство, воровство, измена.