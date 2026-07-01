ДВАРАВАТИ
ДВАРАВАТИ - первое государство монов в Юго-Восточной Азии.
Возникло предположительно на рубеже нашей эры на территории современного Таиланда, первоначально располагалось близ устья реки Меклонг (ныне Мэкхлонг). До падения империи Фунань в VI веке было её вассалом. Наиболее ранние надписи Дваравати (на монском языке и санскрите) датируются IV-VI веками. Впервые упоминается в китайских источниках VII века. Поддерживало дипломатические и культурные связи с Индией и Китаем (первое китайское посольство принято в 638 году), играло важную роль в распространении в регионе индуистской культуры. Наивысшего расцвета достигло в последней четверти VII - последней четверти VIII веков, охватывало в этот период южную часть Таиланда и Мьянмы.
В VIII веке из-за угрозы со стороны индонезийского государства Шривиджайя столица Дваравати была переведена в глубь страны, в город Лонбури, поэтому в IX-X веках Дваравати стали называть этим именем или сокращенно Луво.
На заключительном этапе своего существования Дваравати вело войны с монским государством Харипунджайя и Камбоджей, предпринимало военные походы против своего западного соседа - государства Пью (на территории Мьянмы). В начале XI века покорено кхмерской империей. В начале XII века и 1160-х годах Дваравати на короткое время добивалось независимости, в конце XIII века было поглощено империей тайцев.
Культура Дваравати оказала значительное влияние на систему управления, письменность, искусство, религиозную и культурную жизнь Мьянмы, Камбоджи и Таиланда.