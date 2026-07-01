ДВАРАВАТИ

ДВАРАВАТИ - первое государство монов в Юго-Восточной Азии.

Воз­ник­ло пред­по­ло­жи­тель­но на ру­бе­же на­шей эры на тер­ри­то­рии современного Таи­лан­да, пер­во­на­чаль­но рас­по­ла­га­лось близ устья реки Ме­клонг (ны­не Мэкх­лонг). До па­де­ния им­пе­рии Фу­нань в VI веке бы­ло её вас­са­лом. Наи­бо­лее ран­ние над­пи­си Дваравати (на мон­ском языке и сан­ск­ри­те) да­ти­ру­ют­ся IV-VI веками. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в китайских ис­точ­ни­ках VII века. Под­дер­жи­ва­ло ди­пло­ма­тические и куль­тур­ные свя­зи с Ин­ди­ей и Ки­та­ем (пер­вое китайское по­соль­ст­во при­ня­то в 638 году), иг­ра­ло важ­ную роль в рас­про­стра­не­нии в ре­гио­не ин­дуи­ст­ской куль­ту­ры. Наи­выс­ше­го рас­цве­та дос­тиг­ло в по­след­ней четверти VII - по­след­ней четверти VIII веков, ох­ва­ты­ва­ло в этот пе­ри­од южную часть Таи­лан­да и Мьян­мы.

В VIII веке из-за уг­ро­зы со сто­ро­ны ин­до­незийского государства Шри­вид­жайя сто­ли­ца Дваравати бы­ла пе­ре­ве­де­на в глубь стра­ны, в город Лон­бу­ри, по­это­му в IX-X веках Дваравати ста­ли на­зы­вать этим име­нем или сокращенно Лу­во.

На за­клю­чительном эта­пе сво­его су­ще­ст­во­ва­ния Дваравати ве­ло вой­ны с мон­ским государством Ха­ри­пун­джайя и Кам­бод­жей, пред­при­ни­ма­ло во­енные по­хо­ды про­тив сво­его западного со­се­да - государства Пью (на тер­ри­то­рии Мьян­мы). В начале XI века по­ко­ре­но кхмер­ской им­пе­ри­ей. В начале XII века и 1160-х годах Дваравати на ко­рот­кое вре­мя до­би­ва­лось не­за­ви­си­мо­сти, в конце XIII века бы­ло по­гло­ще­но им­пе­ри­ей тай­цев.

Куль­ту­ра Дваравати ока­за­ла зна­чительное влия­ние на сис­те­му управ­ле­ния, пись­мен­ность, искусство, ре­лигиозную и куль­тур­ную жизнь Мьян­мы, Кам­бод­жи и Таи­лан­да.

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