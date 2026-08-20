Двадцатипятитысячники

Двадцатипятиты`сячники — промышленные рабочие, поехавшие по решению ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза) на хозяйственно- организационную работу в колхозы в период коллективизации сельского хозяйства. Первый этап сплошной коллективизации, начатый в ноябре 1929, продолжался до весны 1930. Трудности колхозного движения руководство ВКП(б) связывало с нехваткой коммунистических кадров в деревне и их связями с односельчанами. В ноябре 1929 на пленуме ЦК ВКП(б) было принято постановление «Об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства», согласно которому в деревню на работу в колхозы и машинно-тракторные станции (МТС) направлялось более 25 тыс. рабочих с достаточным организационно-политическим опытом. Коллективы заводов, направлявших в деревню своих рабочих, обязаны были взять шефство над созданными колхозами. 25-тысячники приняли активное участие в создании новых колхозов и организационно-хозяй­ственном укреплении слабых колхозов, противостояли противникам коллективизации, вели политическую и культурно-массовую работу среди крестьян, помогали колхозам наладить учет артельного имущества, укрепить трудовую дисциплину, установить правильную оплату труда, выступали организаторами социалистического соревнования. Лит.: Борисов Ю. С. 25-тысячники. М., 1959; Гурович Е. Н. Пролетариат на колхозной стройке. М., 1931; Ефимов Г. В., Марморштейн И. Б. О двадцатипятитысячниках. Л., 1931; Розенфельд В. Я. Двадцатипятитысячники. М., 1957; Панарин А. А. Молодежь в переустройстве сельского хозяйства в СССР на рубеже 20—30-­х годов XX века // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. «Регионоведение: философия, история , социология, юриспруденция, политология, культурология». 2012; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание . Документы и материалы. В 5 тт. 1927—1939. М., 1999—2006. К. Ю. Смирнова.