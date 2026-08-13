ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЪЕЗД КПСС

Съезд КПСС, который проходил 17-31 октября 1961 г. и принял новую программу партии.

Съезд проходил в период наибольших успехов политики Н. Хрущева . Он выступил с отчетным докладом ЦК и докладом о программе партии, в котором говорилось, что поскольку социализм построен, достигнута его «полная и окончательная победа» в СССР, начинается развернутое строительство коммунизма. Коммунизм в понимании Хрущева отличался от описанного К. Марксом общества, в котором отсутствует государство, собственность, семья, разделение труда, где удовлетворяются все творческие потребности, и человек совершенно свободен. На съезде была принята программа КПСС, в которой было дано определение коммунизма: «Коммунизм – это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великой принцип «от каждого – по способностям, каждому – по потребностям». Коммунизм – это высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа» Идеологи скорейшего достижения коммунизма надеялись, что производительность труда в СССР будет расти такими темпами, что все «разумные» потребности людей будут удовлетворены, товарно-денежные отношения отомрут, государственное принуждение станет ненужным. Хрущев заявил на съезде, что коммунизм наступит уже при жизни современного поколения, к началу 80-х гг. На ХХII съезде КПСС был принят новый устав КПСС. И. Сталин и его соратники были подвергнуты резкой критике за их преступления. Тело Сталина было вынесено из мавзолея, В. Молотов и Л. Каганович, причастные к репрессиям, были исключены из КПСС.

Исторические источники:

Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961;

Хрущев Н. Воспоминания. М., 1997.

Автор статьи: Шубин А.В.