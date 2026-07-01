ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЪЕЗД КПСС

Съезд КПСС, утвердивший основные направления политики Перестройки и принявший новую редакцию программы КПСС.

Съезд проходил 25 февраля – 6 марта 1986 г. На съезде с отчетным докладом ЦК КПСС и докладе о программе партии выступил М. Горбачев . Он анонсировал преобразования, которые предполагали: рост темпов развития производства, прежде всего машиностроения, и его техническую модернизацию (“ускорение”), усиление самостоятельности предприятий и рыночных отношений (“хозрасчет” и самоуправление), расширение информированности общества о положении в стране и мире (“гласность”), привлечение граждан к участию в политической жизни при сохранении однопартийной власти КПСС (“демократизация”), улучшение отношений с капиталистическим странами на основе равноправия и открытости (“новое мышление”). Ключевым элементов реформ планировалось сделать перестройку экономики на основе расширения товарно-денежных отношений. Нарушение демократических норм, отсутствие гласности и командно-административные (а не рыночные) методы руководства экономикой Горбачев считал причинами “застоя”, бюрократизации, которые в докладе подверглись резкой критике. Теперь приверженность прежней политике официально осуждалась. Съезд принял новую редакцию программы партии. Со времен Н. Хрущева программа значительно устарела. Из нее пришлось исключить утопические положения о близком наступлении коммунизма. Доклад Горбачева вызвал большие надежды в советском обществе, но реально за провозглашением основных идей Перестройки (это слово вскоре после съезда стало употребляться самостоятельно – как наименование реформ) не последовало решительных действий. К концу 1986 г. это стало вызывать разочарование в обществе.

Исторические источники:

Воротников В.И. «А было это так…» М., 1995;

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995;

XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. М., 1986.

Автор статьи: Шубин А.В.