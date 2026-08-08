Двадцать одно требование

Два`дцать одно` тре`бование — требования, предъявленные Японией Китаю 18 января 1915 (составлены 3 декабря 1914) с целью установления политического и финансового, отчасти административного и военного контроля. Состояли из 5 групп. Первая: передать Японии германские права и владения в провинции Шаньдун; предоставить ей права постройки здесь железных дорог; не отчуждать и не сдавать в аренду третьим странам ее территорию. Вторая: продлить аренду Порт-Артура и Дайрэна (Даляня, Дальнего), Южно- Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД) и Аньдун-Мукденской железной дороги на срок до 99 лет; обеспечить права японцев на покупку и аренду земли для строительства и сельскохозяйственной деятельности, на свободу проживания, передвижения и предпринимательства; предоставлять третьим странам концессии на постройку железных дорог в Маньчжурии только с согласия Японии. Третья: превратить Ханьепинский металлургический комбинат в совместное предприятие. Четвертая: без согласия Японии не отчуждать и не сдавать в аренду третьим странам гавани, бухты и острова вдоль побережья Китая. Пятая («пожелания»): пригласить японских политических, финансовых и военных советников; создать совместную китайско-японскую администрацию в местах, где существует угроза «непонимания» между двумя странами; покупать у Японии не менее 50 % оружия и снаряжения, создать совместные военные заводы и арсеналы; предоставить Японии права на строительство ряда железных дорог. 26 апреля 1915 Китай отклонил требования. После «рекомендаций» США и Великобритании Япония отказалась от пятой группы, но 7 мая в ультимативной форме повторила остальные как Тринадцать требований. 9 мая они были приняты и 25 мая оформлены договорами (аннулированы Китаем в 1922). Публ.: Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842—1925). М., 1927. Лит.: Wood G. Z. The Chino-Japanese Treaties of May 25, 1915. New York, 1921; Idem. The Twenty One Demands. Japan versus China. New York, 1921. В. Э. Молодяков.