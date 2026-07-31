ДУЙСБУРГ

Город на западе Германии, земля Северный Рейн-Вестфалия, в Рурском индустриальном районе.

Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу Рей­на (вы­тя­нут на 30 км от юж. ок­раи­ны Хук­кин­ген до се­вер­ной – Валь­зум), у впа­де­ния в не­го рек Рур и Эм­шер и у ка­на­ла Рейн – Хер­не. Нас. 500,2 тыс. чел. (2007). Вхо­дит в со­став круп­ней­шей в стра­не по­ли­цен­трич. гор. аг­ло­ме­ра­ции – Ниж­не­рейн­ско-Рур­ской ко­нур­ба­ции с нас. ок. 11,8 млн. чел.; вме­сте с фак­ти­че­ски слив­ши­ми­ся Эс­се­ном, Бо­ху­мом, Дор­тмун­дом и ря­дом др. ме­нее круп­ных го­ро­дов об­ра­зу­ет её глав­ное яд­ро – Рур­штадт. В 20 в. в со­став Д. бы­ло вклю­че­но мно­го при­го­ро­дов (в 1905 – Ру­рорт и Мей­де­рих, в 1929 – Хам­борн и др., в 1975 – Валь­зум, Хом­берг, Рейн­хау­зен, Ру­мельн-Каль­ден­хау­зен и Берль). Важ­ный транс­порт­ный узел, зап. «во­ро­та» Ру­ра. Д. – круп­ней­ший реч­ной порт ми­ра (пл. 1250 га; 22 при­ча­ла, дли­на при­чаль­ных ли­ний св. 40 км; еже­год­но за­хо­дит св. 22 тыс. су­дов). В гру­зо­обо­ро­те (бо­лее 50 млн. т в 2006) рас­тёт до­ля тран­зит­ных и пе­ре­ва­лоч­ных гру­зов. Осн. ин­фра­струк­ту­ра пор­то­во­го ком­плек­са со­сре­до­то­че­на в Ру­рор­те. Д. вы­пол­ня­ет функ­ции са­мо­го за­пад­но­го герм. мор. пор­та (пе­ре­гру­жа­ет­ся ок. 2 млн. т гру­зов, за­хо­дит ок. 2 тыс. су­дов ти­па «ре­ка – мо­ре»). По Рей­ну в Д. вво­зят­ся ру­ды, ме­тал­ло­лом, ле­со­ма­те­риа­лы, зер­но и др. аг­ро­про­дук­ты, пром. по­лу­фаб­ри­ка­ты, а так­же круп­но­га­ба­рит­ная про­дук­ция ма­ши­но­ст­рое­ния; вы­во­зят­ся гл. обр. ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние и раз­но­об­раз­ная ме­тал­ло­про­дук­ция, а так­же кокс, хи­ми­ка­ты, про­дук­ция де­ре­во­об­ра­бот­ки. Ка­нал Рейн – Хер­не свя­зы­ва­ет Д. с др. ка­на­ла­ми Рур­ской обл. и сис­те­мой Сред­не­гер­ман­ско­го ка­на­ла. На ба­зе пор­та Д. с 1991 функ­цио­ни­ру­ет зо­на сво­бод­ной тор­гов­ли «Rhein-Ruhr-Hafen Duisburg».

Д. – вто­рой по зна­че­нию (пос­ле Франк­фур­та-на-Май­не) ж.-д. узел Гер­ма­нии (схо­дят­ся 6 лу­чей ж.-д. ма­ги­ст­ра­лей); в нач. 21 в. во­шёл в пя­тёр­ку круп­ней­ших ж.-д. уз­лов ЕС по гру­зо­обо­ро­ту. Круп­ный узел ав­то­до­рог (5 ав­то­ба­нов, а так­же до­ро­ги ре­гио­наль­но­го и ме­ст­но­го зна­че­ния). Ве­ли­ко зна­че­ние Д. в ком­би­ни­ро­ван­ных пе­ре­воз­ках гру­зов, в т. ч. в транс­пор­ти­ров­ке кон­тей­не­ров (с ж.-д. со­ста­вов на су­да пе­ре­гру­жа­ют­ся 712 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ; 2006).

Воз­ник на мес­те за­ло­жен­но­го пред­по­ло­жи­тель­но в сер. 8 в. ко­ро­лев­ско­го бур­га, ко­то­рый в 10 в. был пре­об­ра­зо­ван в пфальц и по­лу­чил назв. Дис­парг (лат. Dis­par­gum). Пер­вое упо­ми­на­ние о Д. в письм. ис­точ­ни­ках от­но­сит­ся к 883–884 в свя­зи с его за­хва­том на ко­рот­кое вре­мя ви­кин­га­ми. Ок. 1120 ок­ру­жён ва­лом и ка­мен­ной сте­ной (но­вая сте­на воз­двиг­ну­та в кон. 13 в.). В 1129 по­лу­чил ста­тус им­пер­ско­го го­ро­да. Д., раз­ви­вав­ший­ся на пе­ре­се­че­нии тор­го­во­го пу­ти Хелль­вег (со­еди­нял Вест­фа­лию с Рейн­лан­дом) с Рей­ном, к 12 в. стал зна­чит. тор­го­вым цен­тром; в 1173 по­жа­ло­ван пра­вом про­ве­де­ния яр­ма­рок. Вхо­дил в Ган­зу . С нач. 13 в. эко­но­мич. раз­ви­тие Д. за­мед­ли­лось в свя­зи с из­ме­не­ни­ем рус­ла Рей­на (на 2 км к за­па­ду). На­чи­ная с 1209 не­од­но­крат­но пе­ре­да­вал­ся герм. им­пе­ра­то­ром в за­лог удель­ным князь­ям, в 1290 ото­шёл к граф­ст­ву (с 1409 гер­цог­ст­ву) Кле­ве. В 1445 вы­дер­жал оса­ду вой­ска ар­хи­еп. Кёльн­ско­го. В 1555 в Д. бы­ла про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция . В 1614 (окон­ча­тель­но в 1666) вме­сте с гер­цог­ст­вом Кле­ве пе­ре­шёл под власть Бран­ден­бур­га, впо­след­ст­вии Прус­сии, в 1674 ут­ра­тил ста­тус им­пер­ско­го го­ро­да. Со 2-й пол. 17 в. раз­рос­ший­ся и дос­тиг­ший Рей­на Д. стал круп­ным пор­том, на­чал ак­тив­но уча­ст­во­вать в ме­ж­ду­нар. тор­гов­ле (в 1674 вос­ста­нов­ле­на су­до­ход­ная связь с Ни­дер­лан­да­ми) и ус­ко­рен­но раз­ви­вать­ся. В 1693 в Д. бы­ла уч­ре­ж­де­на пер­вая ма­ну­фак­ту­ра , в 1712 по­строе­на верфь. В 1820-х гг. в Д. и при­го­ро­дах на­ча­ла раз­ви­вать­ся пром-сть (в 1824 ос­но­ван пер­вый хи­мич. за­вод, в 1829 – па­ро­ход­ная верфь). Осо­бен­но бы­ст­рый рост на­чал­ся во 2-й пол. 19 в.; гл. фак­то­ры эко­но­мич. подъ­ё­ма – на­ча­ло раз­ра­бот­ки (с 1867) вы­со­ко­ка­че­ст­вен­но­го кок­сую­ще­го­ся ка­мен­но­го уг­ля (осо­бен­но в сев. час­ти Д.) и фор­ми­ро­ва­ние круп­но­го пор­то­во­го хо­зяй­ст­ва. В кон. 19 – нач. 20 вв. в Д. и во­круг не­го поя­ви­лись ка­мен­но­уголь­ные шах­ты, круп­ные ме­тал­лур­гич. за­во­ды кон­цер­нов «Thys­sen» (в сев. при­го­ро­дах Д. – Хам­бор­не, Ру­рор­те, Бе­кер­вер­те, Мей­де­ри­хе), «Krupp» (в Рейн­хау­зе­не) и «Man­nesmann» (на юге Д. – в Хук­кин­ге­не, Гро­сен­бау­ме). На этой ба­зе в 20 в. сло­жи­лось мощ­ное энер­ге­тич. хо­зяй­ст­во, вы­рос­ли др. от­рас­ли тя­жё­лой ин­ду­ст­рии – цвет­ная ме­тал­лур­гия (пре­ж­де все­го ме­де­пла­виль­ное про­из-во – «Duisburger Kupferhü tte»), тя­жё­лое ма­ши­но­строе­ние, кок­со­хи­мия, су­до­строе­ние. В 1892 на­ча­ла ра­бо­ту зер­но­вая, в 1901 – ко­ра­бель­ная бир­жа. В мар­те 1921 – сент. 1925 ок­ку­пи­ро­ван фран­ко-­бельг. вой­ска­ми. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны пром. пред­при­ятия го­ро­да (Д. яв­лял­ся од­ним из осн. цен­тров бро­не­тан­ко­вой пром-сти Гер­ма­нии) иг­ра­ли важ­ную роль в вы­пус­ке во­ен. про­дук­ции. В ре­зуль­та­те на­лётов анг­ло-амер. авиа­ции в 1943–45 центр. часть го­ро­да бы­ла пол­но­стью унич­то­же­на, раз­ру­ше­но 44% зда­ний и пром. со­ору­же­ний. В 1945–49 Д. вхо­дил в брит. зо­ну ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, часть пред­при­ятий, в т. ч. ме­тал­лур­гич. за­во­ды «August Thys­sen-­Hütte AG», «Nieder­r­heinische Hütte AG» и др., по ре­ше­нию со­юз­ни­ков бы­ли де­мон­ти­ро­ва­ны. К нач. 1950-х гг. го­род был вос­ста­нов­лен; эко­но­ми­ка со­хра­ни­ла ори­ен­та­цию на раз­ви­тие от­рас­лей, свя­зан­ных с пор­то­вым хо­зяй­ст­вом и ме­тал­лур­ги­ей. Кри­зис в уг­ле­до­бы­че (с кон. 1950-х гг.; в адм. гра­ни­цах го­ро­да пре­кра­ще­на в 1980-е гг.) и ста­ле­пла­виль­ном про­из-ве (с сер. 1970-х гг.) при­вёл к за­кры­тию ря­да круп­ных пред­при­ятий и рос­ту без­ра­бо­ти­цы. В 1960–70-е гг. Д. – один из гл. оча­гов эко­ло­гич. не­бла­го­по­лу­чия; в кон. 20 – нач. 21 вв. про­ве­де­ны мас­штаб­ные при­ро­до­охран­ные ме­ро­прия­тия по ра­ди­каль­но­му улуч­ше­нию ка­че­ст­ва гор. сре­ды. Д. за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в зем­ле Сев. Рейн-Вест­фа­лия по кон­цен­тра­ции иностр. ра­бо­чих и слу­жа­щих (в 1970–2000-е гг. здесь сло­жи­лась од­на из са­мых круп­ных в Зап. Ев­ро­пе тур. об­щин) и уров­ню без­ра­бо­ти­цы (14,9% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го нас., 2006).

Со­хра­ни­лись: фун­да­мен­ты пфаль­ца (10–12 вв.), гор. сте­ны (12–13 вв.), позд­не­го­тич. со­бор Спа­си­те­ля (14 в. – 1415), т. н. Трёх­щип­цо­вый дом (1536), церк­ви Св. Ио­си­фа (1871–74), Кри­сту­скир­хе (1908, арх. Ф. Рат­цель), Либ­фрау­эн­кир­хе (1913–15, вос­ста­нов­ле­на в 1945–51), зда­ния Ра­ту­ши (1897–1902, арх. Ф. Рат­цель), ж.-д. во­кза­ла (1934). Центр иу­да­из­ма (1999, арх. Ц. Хе­кер). В 1990-е – нач. 2000-х гг. при реа­ли­за­ции про­ек­та «Eurogate Duisburg» бы­ла про­ве­де­на мас­штаб­ная ре­кон­ст­рук­ция пор­то­вой зо­ны (ар­хи­тек­то­ры Н. Фос­тер, Ж. Хер­цог и П. Де Мё­рон); в при­мы­каю­щем к пор­ту квар­та­ле Д. под жи­лые до­ма и офи­сы обо­ру­до­ва­ны не­ко­то­рые быв. скла­ды зер­на, си­ло­са и му­ко­моль­ные фаб­ри­ки. Ря­дом с пор­том по про­ек­ту из­ра­иль­ско­го арх. Д. Ка­ра­ва­на соз­дан т. н. «Сад вос­по­ми­на­ний» (му­зей под от­кры­тым не­бом ста­рой пор­то­вой час­ти Д.; со­хра­не­ны ос­то­вы быв. склад­ских со­ору­же­ний).

Д. – зна­чит. центр куль­ту­ры, нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Ун-т Дуйс­бур­га – Эс­се­на (ос­но­ван в 1655 как ун-т Д., про­су­ще­ст­во­вал до 1818, вновь от­крыт в 1972, с 2003 совр. назв.; НИОКР пре­им. в об­лас­ти мик­ро­элек­тро­ни­ки). Ве­ду­щие НИИ Д. – ин­сти­ту­ты мик­ро­элек­трон­ных схем Об-ва Фра­ун­го­фе­ра, реч­но­го су­до­строе­ния, свар­ки. Тех­но­ло­гич. парк в Ной­дор­фе (фир­мы, спе­циа­ли­зи­рую­щие­ся на НИОКР и экс­пе­рим. про­из-ве в об­лас­ти мик­ро­элек­тро­ни­ки). Гор. б-ка (1901). Круп­ней­шие му­зеи Д. – Музей В. Лем­бру­ка (1905; пред­став­ле­ны его про­из­ве­де­ния, а так­же кол­лек­ция скульп­ту­ры 20 в.), Ниж­не­рейн­ский му­зей (экс­по­зи­ция по ис­то­рии, ар­хео­ло­гии и крае­ве­де­нию Ниж­не­рейн­ско­го ре­гио­на, ис­то­рии кар­то­гра­фии); сре­ди дру­гих – Му­зей ис­то­рии и куль­ту­ры Д. (1902), нем. реч­но­го су­до­ход­ст­ва (1979, в Ру­рор­те), совр. иск-ва из со­б­ра­ния Гро­те (1999, в быв. мель­ни­це Кюп­пер­смю­ле), Гор­ный му­зей. Мно­го­функ­цио­наль­ный вы­ста­воч­но-кон­церт­ный ком­плекс «Мер­ка­тор­хал­ле» (2500 мест). В гор. р-не Мар­ксло (не­офиц. назв. «ма­лень­кий Стам­бул») в 2006 от­крыт круп­ней­ший в Гер­ма­нии Ис­лам­ский куль­тур­ный центр (пл. 2500 м 2 ) с са­мой боль­шой в стра­не ме­че­тью. Те­ат­ры: Опер­ный те­атр (от­де­ле­ние «Не­мец­кой опе­ры на Рей­не»), дет­ский, «Фаб­ри­ка», «Ре­зи­денц теа­тер» (в зда­нии 1912) и др. С 1976 еже­год­но про­хо­дит фес­ти­валь «Дуйс­бург­ская не­де­ля ки­но». От­де­ле­ние выс­шей шко­лы му­зы­ки и изо­бра­зит. ис­кус­ст­ва «Фольк­ванг» (1972). Фи­лар­мо­нич. ор­кестр (1877; совр. назв. с 2001).

Иллюстрации:

Дуйс­бург. Му­зей В. Лем­бру­ка. Архив БРЭ.

Дуйс­бург. Го­род­ские сте­ны (12–13 вв.). Архив БРЭ.

Дуйс­бург. Па­но­ра­ма цен­траль­ной час­ти го­ро­да. Архив БРЭ.

Авторы статьи: Виш­лёв О. В., Стре­лец­кий В. Н.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)