ДУЙСБУРГ
Город на западе Германии, земля Северный Рейн-Вестфалия, в Рурском индустриальном районе.
Расположен на правом берегу Рейна (вытянут на 30 км от юж. окраины Хуккинген до северной – Вальзум), у впадения в него рек Рур и Эмшер и у канала Рейн – Херне. Нас. 500,2 тыс. чел. (2007). Входит в состав крупнейшей в стране полицентрич. гор. агломерации – Нижнерейнско-Рурской конурбации с нас. ок. 11,8 млн. чел.; вместе с фактически слившимися Эссеном, Бохумом, Дортмундом и рядом др. менее крупных городов образует её главное ядро – Рурштадт. В 20 в. в состав Д. было включено много пригородов (в 1905 – Рурорт и Мейдерих, в 1929 – Хамборн и др., в 1975 – Вальзум, Хомберг, Рейнхаузен, Румельн-Кальденхаузен и Берль). Важный транспортный узел, зап. «ворота» Рура. Д. – крупнейший речной порт мира (пл. 1250 га; 22 причала, длина причальных линий св. 40 км; ежегодно заходит св. 22 тыс. судов). В грузообороте (более 50 млн. т в 2006) растёт доля транзитных и перевалочных грузов. Осн. инфраструктура портового комплекса сосредоточена в Рурорте. Д. выполняет функции самого западного герм. мор. порта (перегружается ок. 2 млн. т грузов, заходит ок. 2 тыс. судов типа «река – море»). По Рейну в Д. ввозятся руды, металлолом, лесоматериалы, зерно и др. агропродукты, пром. полуфабрикаты, а также крупногабаритная продукция машиностроения; вывозятся гл. обр. машины, оборудование и разнообразная металлопродукция, а также кокс, химикаты, продукция деревообработки. Канал Рейн – Херне связывает Д. с др. каналами Рурской обл. и системой Среднегерманского канала. На базе порта Д. с 1991 функционирует зона свободной торговли «Rhein-Ruhr-Hafen Duisburg».
Д. – второй по значению (после Франкфурта-на-Майне) ж.-д. узел Германии (сходятся 6 лучей ж.-д. магистралей); в нач. 21 в. вошёл в пятёрку крупнейших ж.-д. узлов ЕС по грузообороту. Крупный узел автодорог (5 автобанов, а также дороги регионального и местного значения). Велико значение Д. в комбинированных перевозках грузов, в т. ч. в транспортировке контейнеров (с ж.-д. составов на суда перегружаются 712 тыс. контейнеров ДФЭ; 2006).
Возник на месте заложенного предположительно в сер. 8 в. королевского бурга, который в 10 в. был преобразован в пфальц и получил назв. Диспарг (лат. Dispargum). Первое упоминание о Д. в письм. источниках относится к 883–884 в связи с его захватом на короткое время викингами. Ок. 1120 окружён валом и каменной стеной (новая стена воздвигнута в кон. 13 в.). В 1129 получил статус имперского города. Д., развивавшийся на пересечении торгового пути Хелльвег (соединял Вестфалию с Рейнландом) с Рейном, к 12 в. стал значит. торговым центром; в 1173 пожалован правом проведения ярмарок. Входил в Ганзу. С нач. 13 в. экономич. развитие Д. замедлилось в связи с изменением русла Рейна (на 2 км к западу). Начиная с 1209 неоднократно передавался герм. императором в залог удельным князьям, в 1290 отошёл к графству (с 1409 герцогству) Клеве. В 1445 выдержал осаду войска архиеп. Кёльнского. В 1555 в Д. была проведена Реформация. В 1614 (окончательно в 1666) вместе с герцогством Клеве перешёл под власть Бранденбурга, впоследствии Пруссии, в 1674 утратил статус имперского города. Со 2-й пол. 17 в. разросшийся и достигший Рейна Д. стал крупным портом, начал активно участвовать в междунар. торговле (в 1674 восстановлена судоходная связь с Нидерландами) и ускоренно развиваться. В 1693 в Д. была учреждена первая мануфактура, в 1712 построена верфь. В 1820-х гг. в Д. и пригородах начала развиваться пром-сть (в 1824 основан первый химич. завод, в 1829 – пароходная верфь). Особенно быстрый рост начался во 2-й пол. 19 в.; гл. факторы экономич. подъёма – начало разработки (с 1867) высококачественного коксующегося каменного угля (особенно в сев. части Д.) и формирование крупного портового хозяйства. В кон. 19 – нач. 20 вв. в Д. и вокруг него появились каменноугольные шахты, крупные металлургич. заводы концернов «Thyssen» (в сев. пригородах Д. – Хамборне, Рурорте, Бекерверте, Мейдерихе), «Krupp» (в Рейнхаузене) и «Mannesmann» (на юге Д. – в Хуккингене, Гросенбауме). На этой базе в 20 в. сложилось мощное энергетич. хозяйство, выросли др. отрасли тяжёлой индустрии – цветная металлургия (прежде всего медеплавильное произ-во – «Duisburger Kupferhü tte»), тяжёлое машиностроение, коксохимия, судостроение. В 1892 начала работу зерновая, в 1901 – корабельная биржа. В марте 1921 – сент. 1925 оккупирован франко-бельг. войсками. В годы 2-й мировой войны пром. предприятия города (Д. являлся одним из осн. центров бронетанковой пром-сти Германии) играли важную роль в выпуске воен. продукции. В результате налётов англо-амер. авиации в 1943–45 центр. часть города была полностью уничтожена, разрушено 44% зданий и пром. сооружений. В 1945–49 Д. входил в брит. зону оккупации Германии, часть предприятий, в т. ч. металлургич. заводы «August Thyssen-Hütte AG», «Niederrheinische Hütte AG» и др., по решению союзников были демонтированы. К нач. 1950-х гг. город был восстановлен; экономика сохранила ориентацию на развитие отраслей, связанных с портовым хозяйством и металлургией. Кризис в угледобыче (с кон. 1950-х гг.; в адм. границах города прекращена в 1980-е гг.) и сталеплавильном произ-ве (с сер. 1970-х гг.) привёл к закрытию ряда крупных предприятий и росту безработицы. В 1960–70-е гг. Д. – один из гл. очагов экологич. неблагополучия; в кон. 20 – нач. 21 вв. проведены масштабные природоохранные мероприятия по радикальному улучшению качества гор. среды. Д. занимает одно из первых мест в земле Сев. Рейн-Вестфалия по концентрации иностр. рабочих и служащих (в 1970–2000-е гг. здесь сложилась одна из самых крупных в Зап. Европе тур. общин) и уровню безработицы (14,9% экономически активного нас., 2006).
Сохранились: фундаменты пфальца (10–12 вв.), гор. стены (12–13 вв.), позднеготич. собор Спасителя (14 в. – 1415), т. н. Трёхщипцовый дом (1536), церкви Св. Иосифа (1871–74), Кристускирхе (1908, арх. Ф. Ратцель), Либфрауэнкирхе (1913–15, восстановлена в 1945–51), здания Ратуши (1897–1902, арх. Ф. Ратцель), ж.-д. вокзала (1934). Центр иудаизма (1999, арх. Ц. Хекер). В 1990-е – нач. 2000-х гг. при реализации проекта «Eurogate Duisburg» была проведена масштабная реконструкция портовой зоны (архитекторы Н. Фостер, Ж. Херцог и П. Де Мёрон); в примыкающем к порту квартале Д. под жилые дома и офисы оборудованы некоторые быв. склады зерна, силоса и мукомольные фабрики. Рядом с портом по проекту израильского арх. Д. Каравана создан т. н. «Сад воспоминаний» (музей под открытым небом старой портовой части Д.; сохранены остовы быв. складских сооружений).
Д. – значит. центр культуры, науки и образования. Ун-т Дуйсбурга – Эссена (основан в 1655 как ун-т Д., просуществовал до 1818, вновь открыт в 1972, с 2003 совр. назв.; НИОКР преим. в области микроэлектроники). Ведущие НИИ Д. – институты микроэлектронных схем Об-ва Фраунгофера, речного судостроения, сварки. Технологич. парк в Нойдорфе (фирмы, специализирующиеся на НИОКР и эксперим. произ-ве в области микроэлектроники). Гор. б-ка (1901). Крупнейшие музеи Д. – Музей В. Лембрука (1905; представлены его произведения, а также коллекция скульптуры 20 в.), Нижнерейнский музей (экспозиция по истории, археологии и краеведению Нижнерейнского региона, истории картографии); среди других – Музей истории и культуры Д. (1902), нем. речного судоходства (1979, в Рурорте), совр. иск-ва из собрания Гроте (1999, в быв. мельнице Кюпперсмюле), Горный музей. Многофункциональный выставочно-концертный комплекс «Меркаторхалле» (2500 мест). В гор. р-не Марксло (неофиц. назв. «маленький Стамбул») в 2006 открыт крупнейший в Германии Исламский культурный центр (пл. 2500 м 2 ) с самой большой в стране мечетью. Театры: Оперный театр (отделение «Немецкой оперы на Рейне»), детский, «Фабрика», «Резиденц театер» (в здании 1912) и др. С 1976 ежегодно проходит фестиваль «Дуйсбургская неделя кино». Отделение высшей школы музыки и изобразит. искусства «Фолькванг» (1972). Филармонич. оркестр (1877; совр. назв. с 2001).
Иллюстрации:
Дуйсбург. Музей В. Лембрука. Архив БРЭ.
Дуйсбург. Городские стены (12–13 вв.). Архив БРЭ.
Дуйсбург. Панорама центральной части города. Архив БРЭ.
Авторы статьи: Вишлёв О. В., Стрелецкий В. Н.