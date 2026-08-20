ДУВЕЙХИ ИСТИФАН ИБН МИХАИЛ

ДУВЕЙХИ ИСТИФАН ИБН МИХАИЛ - маронитский церковный деятель и историк.

По­лу­чил бо­го­слов­ское об­ра­зо­ва­ние в Ри­ме. С 1655 года вёл мис­сио­нер­скую дея­тель­ность на Ближ­нем Вос­то­ке. С 1668 года епи­скоп ма­ро­нит­ской об­щи­ны острова Кипр, в 1670-1704 годах пат­ри­арх ма­ро­нит­ской церк­ви.

Из­вес­тен как круп­ный ад­ми­ни­ст­ра­тор и пи­са­тель. Главный труд Дувейхи - «Ис­то­рия на­ше­го вре­ме­ни» («Та­рих аль-аз­ми­на»; из­да­тель Б. Фахд, 1983 год), ос­ве­щаю­щий со­бы­тия цер­ков­ной и свет­ской ис­то­рии Ли­ва­на XII-XVII веков, счи­та­ет­ся выс­шим дос­ти­же­ни­ем ара­бо-хри­сти­ан­ской ис­то­рио­гра­фии Но­во­го вре­ме­ни .