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ДУВЕЙХИ ИСТИФАН ИБН МИХАИЛ
ДУВЕЙХИ ИСТИФАН ИБН МИХАИЛ - маронитский церковный деятель и историк.
Получил богословское образование в Риме. С 1655 года вёл миссионерскую деятельность на Ближнем Востоке. С 1668 года епископ маронитской общины острова Кипр, в 1670-1704 годах патриарх маронитской церкви.
Известен как крупный администратор и писатель. Главный труд Дувейхи - «История нашего времени» («Тарих аль-азмина»; издатель Б. Фахд, 1983 год), освещающий события церковной и светской истории Ливана XII-XVII веков, считается высшим достижением арабо-христианской историографии Нового времени.
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