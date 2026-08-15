ДУТОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дутовское движение — восстание в Оренбургском казачьем войске против установления Советской власти под руководством войскового атамана А.И. Дутова в 1917—1918.

В ноябре 1917 в Оренбурге был создан Комитет спасения родины и революции , при содействии которого Дутов разогнал Оренбургский совет и призвал казачество встать на защиту Временного правительства (затем Учредительного собрания ) и на борьбу с «германобольшевизмом». Основной силой этого движения первоначально стали добровольческие (партизанские) отряды, формировавшиеся из офицеров и учащейся молодежи (юнкеров, гимназистов, реалистов), их численность не превышала 2 тыс. бойцов. Основная часть оренбургских казаков, уставших от войны, придерживалась политики нейтралитета и по существу бойкотировала объявленную мобилизацию. Дутовцам удалось захватить Оренбург, Верхнеуральск и Троицк. На ликвидацию Д. д. были спешно отправлены значительные силы красногвардейцев, они отбили захваченные города, и в марте 1918 остатки дутовских войск вынуждены были уйти в Тургайские степи. Но в результате репрессивной политики «расказачивания», проводимой большевиками на территории Оренбургского казачьего войска, к маю 1918 там стихийно вспыхнуло мощное восстание, в котором приняло участие свыше 7 тыс. казаков. Известие об антисоветском восстании Чехословацкого корпуса в мае 1918 всколыхнуло станицы Оренбуржья и активизировало антибольшевистские выступления на всех казачьих территориях. В июне были взяты Верхнеуральск и Троицк, 3 июля 1918 казачьи повстанческие отряды освободили Оренбург, и туда торжественно возвратился Дутов. К середине июля 1918 под его командованием находились 22 тыс. казаков и офицеров. Указом войскового правительства от 12 августа было провозглашено образование особой Области войска Оренбургского как казачьей автономии. Войсковой круг, состоявшийся в конце сентября — начале октября 1918, предоставил атаману чрезвычайные полномочия для наведения «твердого порядка». После провозглашения А.В. Колчака Верховным правителем атаман Дутов 18 ноября 1918 сразу признал его власть. Д. д. как самостоятельная антибольшевистская сила прекратила свое существование, а оренбургские казачьи части вошли в состав армии Колчака.

Лит.: АкулининИ. Г. Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками. 1917—1920. Шанхай, 1937; МашинМ. Д. Оренбургское и уральское казачество в годы гражданской войны. Саратов, 1984; ВойновВ. М. История войска Оренбургского. Оренбург, 1992; Чирухин Н. А. Дутовщина. Антибольшевистское движение на Южном Урале 1817—1918 гг. Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 1992; Ганин А. В. Атаман А. И. Дутов. М., 2006.