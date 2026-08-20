ДУТОВА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1917-1918

ДУТОВА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1917-1918 годов - действия вооруженных антибольшевистских формирований на начальном этапе Гражданской войны 1917-1922 годов на Южном Урале под командованием А. И. Дутова .

26.10(08.11).1917 года Ду­тов от­ка­зал­ся при­знать власть СНК и объ­я­вил на тер­ри­то­рии Орен­бург­ской губернии во­енное по­ло­же­ние. В ночь на 15(28) но­ября по ре­ше­нию Комитета спа­се­ния Ро­ди­ны и ре­во­лю­ции [соз­дан Орен­бург­ской городской ду­мой 8(21) но­ября] бы­ли аре­сто­ва­ны боль­ше­ви­ки - чле­ны Орен­бург­ско­го со­ве­та ра­бо­чих, сол­дат­ских и ка­зачь­их де­пу­та­тов. В кон­це но­яб­ря за­пас­ны­ми час­тя­ми Орен­бург­ско­го ка­за­чье­го вой­ска ра­зо­ру­жён гар­ни­зон Орен­бур­га. В декабре 1917 года по при­ка­зу Ду­то­ва про­ве­де­на мо­би­ли­за­ция, на­ча­то так­же фор­ми­ро­ва­ние доб­ро­вольческих от­ря­дов. Кон­троль над уча­ст­ком про­хо­див­шей че­рез Орен­бург Таш­кент­ской железной дороги, ус­та­нов­лен­ный от­ря­да­ми Ду­то­ва (около 1,5 тысяч человек в начале января 1918 года), при­вёл к то­му, что Ев­ропейская часть РСФСР ока­за­лась от­ре­зан­ной от Южной Си­би­ри и Средней Азии.

Для ли­к­ви­да­ции вла­сти Ду­то­ва в Орен­бург­ской губкрнии на Южный Урал бы­ли на­прав­ле­ны от­ря­ды Крас­ной гвар­дии (12 тысяч человек в январе 1918 года) под ко­манд. В. К. Блюхе­ра (из Са­ма­ры), А. Л. Бор­ча­ни­но­ва (из Пер­ми), П. З. Ер­ма­ко­ва (из Ека­те­рин­бур­га) и С. Д. Пав­ло­ва (из Пет­ро­гра­да); ими ру­ко­во­дил чрез­вы­чай­ный ко­мис­сар Орен­бург­ской губернии и Тур­гай­ской области П. А. Ко­бо­зев. В конце декабря 1917 года ме­ж­ду ни­ми и от­ря­да­ми Ду­то­ва на­ча­лись бое­вые дей­ст­вия, в ре­зуль­та­те ко­то­рых советские от­ря­ды за­ня­ли Тро­ицк [25.12.1917 года(07.01.1918 года)] и Орен­бург [18(31).01.1918 года], от­ря­ды Ду­то­ва от­сту­пи­ли в Верх­не­уральск Орен­бург­ской губернии и Уральск Ураль­ской области, а в апреле 1918 года с боя­ми уш­ли в Тур­гай­скую область. По­сле ус­та­нов­ле­ния в Орен­бург­ской губернии советской вла­сти там на­ча­лось ан­ти­боль­ше­ви­ст­ское вос­ста­ние, в ко­то­ром уча­ст­во­ва­ло около 10 тысяч ка­за­ков (март - июль 1918 года); 03.07.1918 года пов­стан­цы за­ня­ли Орен­бург, в ко­то­рый вско­ре вновь во­шли от­ря­ды Ду­то­ва (ус­пе­ху вос­ста­ния и воз­вра­ще­нию от­ря­дов Ду­то­ва в Орен­бург­скую губернию спо­соб­ст­во­ва­ло на­ча­ло Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года . 17.10.1918 года Ду­тов сфор­ми­ро­вал Юго-Западную (28.12.1918 года пе­ре­фор­ми­ро­ва­на в Отдельную Орен­бург­скую) ар­мию, ко­то­рая с 20.11.1918 года ста­ла дей­ст­во­вать в со­ста­ве Кол­ча­ка ар­мий.

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