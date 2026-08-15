ДУТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ (АТАМАН)

из дворян станицы Оренбургской 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска, родился в семье казачьего офицера в г. Казалинске Сырдарьинской обл. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1889–1897), Николаевское кавалерийское училище по 1-му разряду (1897–1899), курс наук в 3-й саперной бригаде по разряду «выдающийся» (1901), выдержал экзамен при Николаевском инженерном училище (1902), окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду, но без права на причисление к Генеральному штабу (1904–1908). На службе с 31.08.1897. Хорунжий (с 09.08.1899 со ст. с 08.08.1898). Подпоручик (с 12.02.1903). Поручик (с 01.10.1903 со ст. с 08.08.1902). Штабс-капитан (с 01.10.1906 со ст. с 10.08.1906). Есаул (с 06.12.1909 со ст. с того же числа). Войсковой старшина (с 06.12.1912). Полковник (Приказ армии и флоту 16.10.1917 со ст. с 25.09.1917). Генерал-майор (с 25.07.1918). Генерал-лейтенант (с 04.10.1918). Служба: в 1-м Оренбургском казачьем полку (с 15.08.1899–1902), младший офицер 6-й сотни. Прикомандирован к инженерным войскам (1902). В 5-м саперном батальоне (1902–1909). Участник русско-японской войны (11.03–01.10.1905). Во временной командировке при Оренбургском казачьем юнкерском училище (с 13.01.1909). Переведен в училище (24.09.1909). На службе в училище (1909–1916), помощник инспектора классов, инспектор классов. Годовое цензовое командование 5-й сотней 1-го Оренбургского казачьего полка (16.10.1912–16.10.1913). Действительный член Оренбургской ученой архивной комиссии (1914–1915). Отправился на фронт (20.03.1916). Командир стрелкового дивизиона 10-й кавалерийской дивизии (с 03.04.1916), участвовал в боях в Карпатах и в Румынии. Ранен и контужен под деревней Паничи в Румынии, временно лишился зрения и слуха, получил трещину черепа (01.10.1916). Назначен командующим 1-м Оренбургским казачьим полком (16.10.1916, вступил в командование 18.11.1916). Прибыл в Петроград в качестве делегата полка на общеказачий съезд (16.03.1917). Принял участие в 1-м общеказачьем съезде (23–29.03.1917). Член Временного Совета Союза казачьих войск (с 05.04.1917). В резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (1917). Принял участие во 2-м общеказачьем съезде (01–13.06.1917), единогласно избран председателем съезда. Избран членом (затем председателем) Совета Союза казачьих войск (13.06.1917). Поездка в Оренбург (07.1917). Принял участие в московском Государственном Совещании (12–15.08.1917). Чрезвычычайным Войсковым Кругом Оренбургского казачьего войска избран Войсковым атаманом (01.10.1917). Назначен главноуполномоченным Временного правительства по продовольствию по Оренбургскому казачьему войску, Оренбургской губернии и Тургайской области (15.10.1917). Издал приказ о непризнании большевистского переворота (26.10.1917). Член оренбургского Комитета спасения Родины и Революции (с 08.11.1917). Избран депутатом Учредительного Собрания от войска (11.1917). Командующий войсками Оренбургского военного округа (с 12.1917). Участник Тургайского похода (17.04–07.07.1918). Главноуполномоченный Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания на территории Оренбургского казачьего войска, Оренбургской губернии и Тургайской области (10.07–05.08.1918). Начальник обороны Оренбургского казачьего войска (1918). Поездка в Самару (13–19.07.1918). Поездка в Омск (22.07–03.08.1918). Лишен всех полномочий Комуча (13.08.1918). Участник уфимского Государственного Совещания, член Совета старейшин совещания и председатель казачьей фракции (09.1918). Войска белых под руководством Дутова овладели городом Орск (28.09.1918). Командующий Юго-Западной армией (17.10–28.12.1918). Командующий Отдельной Оренбургской армией (28.12.1918–23.05.1919). Главный начальник Оренбургского края (с 13.02.1919). Поездка в Омск (07–18.04.1919). Причислен к Генеральному штабу (11.04.1919). Походный атаман всех казачьих войск и генерал-инспектор кавалерии Русской армии (с 23.05.1919). Поездка в Пермь (29.05–04.06.1919). Поездка на Дальний Восток (08.06–12.08.1919). Командующий всеми русскими войсками, расположенными в городах Хабаровск, Никольск-Уссурийский, Гродеково и в полосе железной дороги между ними (с 07.07.1919). Командующий Оренбургской армией с освобождением от должности генерал-инспектора кавалерии (18.09.1919). Командующий Отдельной Оренбургской армией (с 11.1919). Участник Голодного похода (22.11–31.12.1919). Главный начальник Семиреченского края (с 06.01.1920). Перешел китайскую границу (02.04.1920). Готовил поход на Советскую Россию (1920–1921). Смертельно ранен советским агентом М. Ходжамиаровым при покушении (06.02.1921 около 18 часов) и на следующее утро скончался (около 7 часов утра). Похоронен в Суйдине (Западный Китай). Приказом по военно-морскому ведомству Приамурского временного правительства (10.12.1921) школе подхорунжих отдельной Оренбургской казачьей бригады присвоено имя атамана Дутова. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (23.01.1906, утв. Высочайшим приказом 17.01.1907), Св. Анны 3-й ст. (06.12.1910), Св. Анны 2-й ст. (1915), мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (1916–1917), темно-бронзовая медаль в память русско-японской войны, «Лента отличия» Оренбургского казачьего войска (1918). Почетный старик станицы Гродековской Уссурийского казачьего войска (с 24.06.1919), станицы Травниковской Оренбургского казачьего войска. Причислен к станицам Красногорской (с 07.1918) и Бердской. Супруга Ольга Викторовна Петровская, из потомственных дворян Санкт-Петербургской губ. Дети: Ольга (31.05.1907), Надежда (12.09.1909), Мария (22.05.1912), Елизавета (31.08.1914), Олег (ок. 1917–1918?). Гражданская супруга Александра Афанасьевна Васильева, станицы Остроленской 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Дочь Вера.

Соч.: О лекции Т.И. Седельникова // Оренбургский казачий вестник (Оренбург). 1917. № 8. 16.07. С. 4; Всероссийский казачий круг // Оренбургский казачий вестник. 1917. № 10. 21.07. С. 1–2; Германский шпионаж // Оренбургский казачий вестник. 1917. № 67. 01.11. С. 1–2; Набат // Народное дело. 1918. № 116. 30.11. С. 1; Очерки по истории казачества // Оренбургский казачий вестник. 1919. № 62. 09.04; Мои наблюдения о японцах // Новости Владивостока. 1919. 26.07; Мои наблюдения о русской женщине // Новости Владивостока (Владивосток). 1919. № 23. 28.07; «Сам народ темен и легко поддается агитации». Записка атамана А.И. Дутова о внутриполитической ситуации в Башкирии и на северо-западе Казахстана. Публ. Д.А. Аманжоловой // Источник. 2001. № 3. С. 46–51.