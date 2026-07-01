ДУТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
ДУТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ - деятель Белого движения, полковник, генерал-лейтенант.
Дворянин. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1899 год) и Николаевскую академию Генштаба (1908 год). На военной службе с 1899 года, участвовал в русско-японской войне 1904-1905 года. Служил в Оренбургском казачьем юнкерском училище (1909-1916 годы). Член Оренбургской учёной архивной комиссии (1914-1915 годы). С 1916 участвовал в Первой мировой войне, ранен и контужен, с октября 1916 года командующий первым Оренбургским казачьим полком.
Выдвинулся после Февральской революции 1917 года: делегат первого (март) и председатель второго (июнь) общеказачьих съездов в Петрограде. С апреля 1917 года член, с июня председатель Совета (до июня - Временного совета) Союза казачьих войск. Выступал за демократическую федеративную республику. Участник Государственного совещания. На Чрезвычайном войсковом круге Оренбургского казачьего войска (ОКВ) избран его войсковым атаманом (октябрь 1917 года).
Сразу после Октябрьской революции 1917 года заявил об отказе признать СНК, возглавил Дутова выступление 1917-1918 годов. Избран депутатом Учредительного собрания (не явился на него). Признал власть Комитета членов Учредительного собрания, назначен главноуполномоченным Комитета на территории ОКВ, Оренбургской губернии и Тургайской области (июль - август 1918 года). Участвовал в Уфимском государственном совещании (сентябрь 1918 года), Уфимской директорией назначен командующим Юго-Западной армией (17.10.1918 года), затем адмиралом А. В. Колчаком - командующим Отдельной Оренбургской армией (28.12.1918 года), переформированной из Юго-Западной армии.
С февраля 1919 года одновременно главный начальник Оренбургского края. Походный атаман всех казачьих войск и генерал-инспектор кавалерии Колчака армий (с 23.05.1919 года). С 18.09.1919 года вновь командующий Оренбургской (с ноября 1919 года Отдельной Оренбургской) армией. В ноябре - декабре 1919 года отвёл войска в Семиреченскую область (т. н. Голодный поход). В январе 1920 года командующий Отдельной Семиреченской армией генерал-майором Б. В. Анненковым назначен главным начальником Семиреченского края. В марте 1920 года с небольшим отрядом ушёл в Китай, приступил к подготовке вооруженного вторжения на территорию Туркестанской советской республики, предполагая использовать собственный вооруженный отряд, отряд генерал-майора А. С. Бакича (находился в Северо-Западном Китае) и получить помощь от антибольшевистского подполья в Семиреченской области. Смертельно ранен советским агентом.
Иллюстрация: Архив БРЭ