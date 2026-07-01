ДУТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

ДУТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ - деятель Белого движения, полковник, генерал-лейтенант.

Дво­ря­нин . Окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское кавалерийское училище (1899 год) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1908 год). На во­енной служ­бе с 1899 года, уча­ст­во­вал в русско-японской вой­не 1904-1905 года. Слу­жил в Орен­бург­ском ка­зачь­ем юн­кер­ском училище (1909-1916 годы). Член Орен­бург­ской учёной ар­хив­ной ко­мис­сии (1914-1915 годы). С 1916 уча­ст­во­вал в Первой ми­ро­вой вой­не, ра­нен и кон­ту­жен, с октября 1916 года ко­мандующий первым Орен­бург­ским ка­зачь­им пол­ком.

Вы­дви­нул­ся по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года: де­ле­гат первого (март) и председатель второго (июнь) об­ще­ка­зачь­их съез­дов в Пет­ро­гра­де. С апреля 1917 года член, с ию­ня председатель Со­ве­та (до ию­ня - Временного со­ве­та) Сою­за ка­зачь­их войск. Вы­сту­пал за де­мо­кра­тическую фе­де­ра­тив­ную рес­пуб­ли­ку. Уча­ст­ник Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­ща­ния. На Чрез­вы­чай­ном вой­ско­вом кру­ге Орен­бург­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска (ОКВ) из­бран его вой­ско­вым ата­ма­ном (октябрь 1917 года).

Сра­зу по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года зая­вил об от­ка­зе при­знать СНК, воз­гла­вил Ду­то­ва вы­сту­п­ле­ние 1917-1918 годов. Из­бран де­пу­та­том Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния (не явил­ся на не­го). При­знал власть Ко­ми­те­та чле­нов Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния, на­зна­чен глав­но­упол­но­мо­чен­ным Ко­ми­те­та на террито­рии ОКВ, Орен­бург­ской губернии и Тур­гай­ской области (июль - август 1918 года). Уча­ст­во­вал в Уфим­ском государственном со­ве­ща­нии (сентябрь 1918 года), Уфим­ской ди­рек­то­ри­ей на­зна­чен ко­мандующим Юго-Западной ар­ми­ей (17.10.1918 года), за­тем адмиралом А. В. Кол­ча­ком - ко­мандующим Отдельной Орен­бург­ской ар­ми­ей (28.12.1918 года), пе­ре­фор­ми­ро­ван­ной из Юго-Западной ар­мии.

С февраля 1919 года од­но­вре­мен­но главный начальник Орен­бург­ско­го края. По­ход­ный ата­ман всех ка­зачь­их войск и ге­не­рал-ин­спек­тор ка­ва­ле­рии Кол­ча­ка ар­мий (с 23.05.1919 года). С 18.09.1919 года вновь ко­мандующий Орен­бург­ской (с но­ября 1919 года Отдельной Орен­бург­ской) ар­ми­ей. В но­ябре - декабре 1919 года от­вёл вой­ска в Се­ми­ре­чен­скую область (т. н. Го­лод­ный по­ход). В январе 1920 года ко­мандующий От­дель­ной Се­ми­ре­чен­ской ар­ми­ей генерал-майором Б. В. Ан­нен­ко­вым на­зна­чен главным начальником Се­ми­ре­чен­ско­го края. В мар­те 1920 года с не­боль­шим от­ря­дом ушёл в Ки­тай, при­сту­пил к под­го­тов­ке воо­руженного втор­же­ния на тер­ри­то­рию Тур­ке­стан­ской советской рес­пуб­ли­ки, пред­по­ла­гая ис­поль­зо­вать собственный воо­руженный от­ряд, от­ряд генерал-майора А. С. Ба­ки­ча (на­хо­дил­ся в Северо-Западном Ки­тае) и по­лу­чить по­мощь от ан­ти­боль­ше­ви­ст­ско­го под­по­лья в Се­ми­ре­чен­ской области. Смер­тель­но ра­нен советским аген­том.

Иллюстрация: Архив БРЭ