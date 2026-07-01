ДУШКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ДУШКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский архитектор, член-корреспондент Академии архитектуры СССР.
Учился в Харьковском технологическом институте на факультетах - химическом (1923-1925 годы), инженерно-строительном у А. Н. Бекетова (1925-1930 годы). Был увлечён конструктивизмом, испытал влияние братьев Весниных. В 1933-1939 годах автор-архитектор в мастерской И. А. Фомина; творчески перерабатывал историческое наследие, в т. ч. в стилистике ар деко.
Произведениям Душкина присущи простота и строгость форм, монументальный масштаб, новаторство в трактовке материалов. Душкин участвовал в проектировании «соцгородов» Донбасса (1930-1932 годы), Автодорожного института в Харькове (1930-1934 годы, совместно с Э. Л. Гамзе). Принимал участие в архитектурных конкурсах проектов: Дворца Советов (1931-1932 годы, совместно с Я. Н. Додицей, также на всех последующих этапах проектирования в авторских группах), Дворца Радио и Института Маркса - Энгельса - Ленина (1933 год, оба совместно с А. Г. Мордвиновым, К. И. Соломоновым), Академического кинотеатра (1936 год) в Москве и др.
Специалист в области транспортного строительства. Разработал концепцию безоконного подземного пространства, став фактически создателем направления подземной урбанистики. Автор станций Московского метрополитена: «Кропоткинская» (1935 год, совместно с Я. Г. Лихтенбергом), «Площадь Революции» (1938 год, скульптор М. Г. Манизер), «Маяковская» (1938-1939 годы, художник А. А. Дейнека), «Автозаводская» (1943 год, скульптор И. С. Ефимов, художники В. Ф. Бордиченко, Ф. К. Лехт, Б. В. Покровский), «Новослободская» (1952 год, совместно с А. Ф. Стрелковым, художник П. Д. Корин). За проекты станций метро награждён международными премиями на Всемирных выставках в Париже (1937 год), Нью-Йорке (1939-1940 годы), Брюсселе (1958 год).
В 1941-1944 годах занимался проектированием и строительством объектов высшего класса оборонного значения; участвовал в восстановлении железнодорожной сети юга страны. Автор железнодорожных вокзалов в Днепропетровске (1950 год, в соавторстве с И. М. Потрубач), Симферополе (1951 год) и Сочи (1952 год, оба в соавторстве с Г. Г. Аквилевым).
По проектам Душкина построены высотное здание у Красных Ворот (1949-1952 годы, совместно с Б. С. Мезенцевым) и универмаг «Детский мир» (1953-1957 годы, в соавторстве с Потрубач, Аквилевым, Ю. В. Вдовиным) в Москве. В постановлении ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании» (1955 год) Душкин подвергся резкой критике; был снят с должности главного архитектора Мосгипротранса; в последующие годы выдающийся мастер был фактически отстранён от значительных проектов. Душкин преподавал в МАРХИ с 1947 года; с 1966 года профессор.
Иллюстрация:
А. Н. Душкин. Станция метро «Маяковская» в Москве. Художник А. А. Дейнека. 1938–39. Фото А. И. Нагаева.