ДУШКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДУШКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский архитектор, член-корреспондент Академии архитектуры СССР.

Учил­ся в Харь­ков­ском тех­но­ло­гическом институте на фа­куль­те­тах - хи­ми­че­ском (1923-1925 годы), ин­же­нер­но-строи­тель­ном у А. Н. Бе­ке­то­ва (1925-1930 годы). Был ув­ле­чён кон­ст­рук­ти­виз­мом, ис­пы­тал влия­ние братьев Вес­ни­ных. В 1933-1939 годах ав­тор-ар­хи­тек­тор в мас­тер­ской И. А. Фо­ми­на; твор­че­ски пе­ре­ра­ба­ты­вал ис­то­рическое на­сле­дие, в т. ч. в сти­ли­сти­ке ар де­ко.

Про­из­ве­де­ни­ям Душкина при­су­щи про­сто­та и стро­гость форм, мо­ну­мен­таль­ный мас­штаб, но­ва­тор­ст­во в трак­тов­ке ма­те­риа­лов. Душкин уча­ст­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии «соц­го­ро­дов» Дон­бас­са (1930-1932 годы), Ав­то­до­рож­но­го института в Харь­ко­ве (1930-1934 годы, совместно с Э. Л. Гам­зе). При­ни­мал уча­стие в ар­хитектурных кон­кур­сах про­ек­тов: Двор­ца Со­ве­тов (1931-1932 годы, совместно с Я. Н. До­ди­цей, так­же на всех по­сле­дую­щих эта­пах про­ек­ти­ро­ва­ния в ав­тор­ских груп­пах), Двор­ца Ра­дио и Института Мар­кса - Эн­гель­са - Ле­ни­на (1933 год, оба совместно с А. Г. Морд­ви­но­вым, К. И. Со­ло­мо­но­вым), Ака­де­ми­че­ско­го ки­но­те­ат­ра (1936 год) в Мо­ск­ве и др.

Спе­циа­лист в об­лас­ти транс­порт­но­го строи­тель­ст­ва. Раз­ра­бо­тал кон­цеп­цию без­окон­но­го под­зем­но­го про­стран­ст­ва, став фак­ти­че­ски соз­да­те­лем на­прав­ле­ния под­зем­ной ур­ба­ни­сти­ки. Ав­тор стан­ций Московского мет­ро­по­ли­те­на: «Кро­пот­кин­ская» (1935 год, совместно с Я. Г. Лих­тен­бер­гом), «Пло­щадь Ре­во­лю­ции» (1938 год, скульп­тор М. Г. Ма­ни­зер), «Мая­ков­ская» (1938-1939 годы, художник А. А. Дей­не­ка), «Ав­то­за­вод­ская» (1943 год, скульп­тор И. С. Ефи­мов, ху­дож­ни­ки В. Ф. Бор­ди­чен­ко, Ф. К. Лехт, Б. В. По­кров­ский), «Но­во­сло­бод­ская» (1952 год, совместно с А. Ф. Стрел­ко­вым, художник П. Д. Ко­рин). За про­ек­ты стан­ций мет­ро на­гра­ж­дён ме­ж­ду­народными пре­мия­ми на Все­мир­ных вы­став­ках в Па­ри­же (1937 год), Нью-Йор­ке (1939-1940 годы), Брюс­се­ле (1958 год).

В 1941-1944 годах за­ни­мал­ся про­ек­ти­ро­ва­ни­ем и строи­тель­ст­вом объ­ек­тов выс­ше­го клас­са обо­рон­но­го зна­че­ния; уча­ст­во­вал в вос­ста­нов­ле­нии железнодорожной се­ти юга стра­ны. Ав­тор железнодорожных во­кза­лов в Днеп­ро­пет­ров­ске (1950 год, в со­ав­тор­ст­ве с И. М. По­тру­бач), Сим­фе­ро­по­ле (1951 год) и Со­чи (1952 год, оба в со­ав­тор­ст­ве с Г. Г. Ак­ви­ле­вым).

По про­ек­там Душкина по­строе­ны вы­сот­ное зда­ние у Крас­ных Во­рот (1949-1952 годы, совместно с Б. С. Ме­зен­це­вым) и уни­вер­маг «Дет­ский мир» (1953-1957 годы, в со­ав­тор­ст­ве с По­тру­бач, Ак­ви­ле­вым, Ю. В. Вдо­ви­ным) в Мо­ск­ве. В по­ста­нов­ле­нии ЦК КПСС и СМ СССР «Об устра­не­нии из­ли­шеств в про­ек­ти­ро­ва­нии» (1955 год) Душкин под­верг­ся рез­кой кри­ти­ке; был снят с долж­но­сти главного ар­хи­тек­то­ра Мос­гип­ро­тран­са; в по­сле­дую­щие го­ды вы­даю­щий­ся ма­стер был фак­ти­че­ски от­стра­нён от зна­чительных про­ек­тов. Душкин пре­по­да­вал в МАРХИ с 1947 года; с 1966 года профессор.

Иллюстрация:

А. Н. Душ­кин. Стан­ция мет­ро «Мая­ков­ская» в Мо­ск­ве. Ху­дож­ник А. А. Дей­не­ка. 1938–39. Фото А. И. Нагаева.