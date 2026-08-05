ДУШКЕВИЧ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из потомственных почетных граждан. Окончил Саратовскую классическую гимназию. 26.6.1871 поступил унтер-офицером в 79-й пехотный Куринский полк. 13.9.1873 поступил в Тифлисское пехотное юнкерское училище. 18.6.11875 окончил училище по 1-му разряду и получил звание портупей-юнкера. 5.8.1875 переведен в 161-й пехотный Александропольский полк. 28.11.1875 произведен в прапорщики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 15.6.1877 произведен в подпоручики. 8.6.1878 назначен и. д. полкового адъютанта. 10.12.1878 утвержден в должности. 27.1.1880 произведен в поручики. 14.11.1882 произведен в штабс-капитаны за отличие по службе. 1.7.1883 назначен командующим 1-й ротой. 18.6.1884 утвержден командиром роты. 2.6.1885 произведен в капитаны. 23.1.1886 командирован в Офицерскую стрелковую школу. 3.9.1886 окончил школу «успешно» и прибыл в полк. 1.1.1891 произведен в подполковники. 1.3.1891 назначен командующим 3-м батальоном. 10.8.1891 утвержден командиром батальона. 27.10.1893 назначен заведующим хозяйством полка. 19.9.1896 назначен командиром 1-го батальона. 17.10.1901 произведен в полковники за отличие по службе. 3.1.1902 назначен командиром Тобольского резервного батальона. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 31.1.1904 назначен командиром 9-го пехотного Сибирского Тобольского полка. 18.6.1904 ранен в бою у дер. Санченцзы ружейной пулей в кисть левой руки навылет с повреждением кости. 28.9.1904 ранен в бою у дер. Ляохедзы ружейной пулей в левую стороны груди навылет с повреждением легкого. 13.7.1905 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 18.7.1904). 24.8.1905 назначен вр. командующим 1-й бригадой 3-й Сибирской дивизии. 20.12.1905 назначен помощником коменданта Санкт-Петербургской крепости. 14.6.1908 назначен начальником 1-й Туркестанской резервной бригады. 3.8.1908 назначен начальником 1-й Туркестанской стрелковой бригады. 21.7.1910 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 18.7.1908) с назначением начальником 7-й Сибирской стрелковой дивизии 30.7.1912 назначен начальником 22-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны. 6.10.1914 назначен командиром 1-го армейского корпуса. 27.9.1915 произведен в генералы от инфантерии. 13.4.1916 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 14.2.1917 назначен в резерв чинов при штабе Двинского военного округа. 17.12.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Скончался в 1918 г.

Жена: уроженка Тифлисской губернии дочь подполковника Варвара Петровна (урожденная Жукова). Дети: Александр (18.10.1880–22.3.1938), подполковник Генерального штаба, служил в РККА, расстрелян; Елизавета (р. 6.2.1882); Борис (р. 9.3.1889).