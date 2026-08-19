ДУШЕПОЛЕЗНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ДУШЕПОЛЕЗНЫЙ СОБЕСЕДНИК - ежемесячный журнал, издававшийся в 1888-1918 годах в Москве афонским Русским великомученика Пантелеимона монастырем.

Предшественником «Душеполезного собеседника» был журнал «Душеполезные размышления», содержание которого было более узким. Редактором «Душеполезного собеседника» являлся диакон (впоследствии протоиерей) А. И. Грузов.

В разделе «Уроки слова благодатного» печатались краткие отрывки из Священного Писания, выдержки из творений отцов Церкви (святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста , святого Ефрема Сирина и других), из произведений Ростовского святителя Димитрия (Туптало), святителя Тихона Задонского, протоиерея правоверного Иоанна Кронштадтского и других, а также богослужебные песнопения.

Раздел «Церковно-исторические сведения» представлял материалы о святынях Востока, особенно Афона, рассказы из жизни святых, о путешествиях по святым местам, жизнеописания подвижников благочестия и др. Больше всего места отводилось разделам «Назидательное чтение» и «Из дневника православного христианина», в которых перепечатывались материалы из многочисленных журналов («Русский паломник», «Странник», «Воскресный благовест», различных епархиальных ведомостей и др.), а также из книг и сборников.

В разделе «Золотые блестки» помещались краткие поучительные изречения о предметах веры и благочестия. В разделе «Афонская летопись» печатались сообщения о событиях на Афоне, особенно в Пантелеимоновом монастыре. В № 10 за 1913 год была помещена статья «Правда о событиях, происшедших в 1-е полугодие 1913 года в Пантелеимоновом монастыре» по поводу афонской смуты, связанной с движением имяславия. В № 12 за 1916 года вышла статья «Жизнь на Афоне во время войны». В «Библиографии» преимущественно помещались сведения об изданиях Пантелеимонова монастыря. Значительное место в «Душеполезном собеседнике» занимала духовная поэзия.

К журналу выходили годовые указатели. Годовые комплекты за 1888-1889 годы были переизданы в 1906 году В качестве приложения выходили брошюры священника В. П. Гурьева «Поучения по руководству жития святого равноапостольного князя Владимира» (1888 год. № 8) и «Поучения по житию святого великомученика Пантелеимона» (1889 год. № 8), в 1889 году - «Афонские листки», в 1907-1911 годах и 1913 году - «Библиографический листок».

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