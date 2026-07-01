ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ - журнал издававшийся в 1860-1911 годах и 1915-1917 годах в Москве , в 1912-1914 годах в Сергиевском Посаде.

В 1860-1865 гг. выходил с подзаголовком «Ежемесячное издание общепонятных сочинений духовного содержания», в 1866-1914 гг.- «Ежемесячное издание духовного содержания». Инициатором издания был свящ. Алексий Ключарёв (впосл. архиеп. Харьковский Амвросий), ставший соредактором-издателем вместе со свящ. Василием Нечаевым (впосл. еп. Костромской Виссарион) и свящ. Василием Лебедевым. Митр. Московский св. Филарет (Дроздов) ходатайствовал перед Святейшим Синодом о разрешении издания. После смерти свящ. В. Лебедева и выхода из состава редакции свящ. А. Ключарёва с окт. 1865 по дек. 1889 г. журнал редактировал свящ. (впосл. протоиерей) В. Нечаев. В 1890 г. он передал редактирование своему зятю, проф. МДА прот. Димитрию Касицыну, оставшись постоянным автором журнала. После смерти прот. Д. Касицына редакторами были в 1902-1907 гг. проф. МДА А. И. Введенский, в 1908-1911 гг. свящ. Михаил Фивейский, в 1912-1913 гг. прот. Иоанн Соловьёв, в янв.-мае 1914 г. Можайский еп. Василий (Преображенский), в июне-дек. 1914 г. ген.-майор Н. П. Касаткин, в 1915-1917 гг. Серпуховской еп. Арсений (Жадановский) и епархиальный миссионер И. Г. Айвазов. Издателями до 1902 г. были редакторы, в 1902-1913 гг.- вдова прот. Димитрия О. В. Касицына, в янв. 1914 г.- еп. Василий, в февр.-дек. 1914 г.- Касаткин, в 1915-1917 гг. журнал издавался Чудовым в честь Чуда арх. Михаила в Хонех мон-рем. В 1860-1914 гг. 12 книжек за каждый год составляли 3 части, в 1915-1917 гг. выходило по 6 номеров в год, последние 2 выпуска 1917 г. были сдвоенными.

В круг сотрудников и авторов в основном входили представители московского духовенства, профессора МДА. Перед журналом была поставлена задача «служить духовно-нравственному наставлению христиан», поэтому печатались назидательные и доступно изложенные научные статьи. В нач. XX в. журнал стал иллюстрированным и еще более популярным.

Особое внимание в «Д. ч.» уделялось изложению Свящ. истории и толкованию Свящ. Писания. Были опубликованы статьи прот. Димитрия Разумовского «Обозрение растений, упоминаемых в Свящ. Писании» (1865. № 9, 11-12; 1866. № 1, 11; 1867. № 12; 1869. № 10; 1870. № 11; 1871. № 3, 9), архим. Михаила (Лузина; впосл. епископ Курский) о беседах Спасителя (1869. № 1-4, 6, 8; 1873. № 5, 9-12), В. Д. Кудрявцева-Платонова «Значение страстей и смерти Христа Спасителя» (1870. № 4. С. 249-256), лекции по Свящ. истории ВЗ свящ. Иоанна Побединского-Платонова (1872-1874), толкования на Послания ап. Павла (1873-1882, 1895-1896) и статьи о синодальном переводе книг ВЗ, напр. «По поводу издания священных книг Ветхого Завета в русском переводе» (1875. № 11. С. 342-352) свт. Феофана Затворника, «Родословие Христа» (1902. Ч. 3. С. 573-593; 1903. Ч. 1. С. 71-87; Ч. 2. С. 272-280; Ч. 3. С. 242-253) и «Бог-Слово и воскресение Христово» (1903. Ч. 1. С. 646-673) М. Д. Муретова, «Послание св. ап. Павла к Ефесянам» (1903. Ч. 2. С. 430-440) Д. И. Богдашевского (впосл. архиеп. Каневский Василий), «Братья Господни» (1904. Ч. 1. С. 38-52; Ч. 2. С. 214-228; Ч. 3. С. 235-245) и мн. др. А. П. Лебедева, «Воскресные утренние Евангелия» (1913) прот. И. Соловьёва, объяснения псалмов (1913-1914) прот. Петра Шумова, «Ангелы» (1915. № 1/2. С. 36-44; № 3/4. С. 46-52; № 11/12. С. 32-53) сщмч. архим. Серафима (Звездинского; впосл. архиеп. Дмитровский). В «Д. ч.» были опубликованы «Беседы на Евангелие от Иоанна» К-польского патриарха Анфима VII в переводе прот. Александра Смирнопуло (1895. Ч. 2. С. 3-10; 1896. Ч. 1. С. 205-209, 395-400; Ч. 2. С. 36-41; Ч. 3. С. 3-8; 1897. Ч. 1. С. 60-65; Ч. 2. С. 240-246; Ч. 3. С. 25-30; 1898. Ч. 1. С. 579-584; Ч. 2. С. 32-36; Ч. 3. С. 34-38, 671-676; 1899. Ч. 1. С. 70-73, 257-263, 425-430; Ч. 2. С. 35-40; Ч. 3. С. 39-44; 1900. Ч. 1. С. 48-53, 266-271, 642-647; Ч. 2. С. 73-76; Ч. 3. С. 47-52; 1901. Ч. 1. С. 35-39, 460-464, 473-477, 524-536; Ч. 2. С. 27-38, 392-403, 538-549; Ч. 3. С. 18-23; 1902. Ч. 1. С. 221-227, 394-398; Ч. 2. С. 4-8; Ч. 3. С. 23-29; 1903. Ч. 2. С. 182-186; 1904. Ч. 1. С. 553-557; Ч. 2. С. 22-30; Ч. 3. С. 86-91; 1905. Ч. 1. С. 503-507; Ч. 2. С. 3-9). Из святоотеческих творений в «Д. ч.» были изданы «Слова» прп. Симеона Нового Богослова (1877-1881), «Невидимая брань» Никодима Святогорца (1886. № 5. С. 4-41; № 6. С. 129-170) в переводе свт. Феофана, переводы из творений блж. Августина1876. № 8. С. 484-493; № 9. С. 61-73), Иоанна Кассиана Римлянина (1876. № 9. С. 90-100), прп. Иоанна Дамаскина (1877. № 10. С. 240-243) и др. Постоянно печатались жития святых и жизнеописания подвижников благочестия в изложении прот. Виктора Гурьева, А. Ф. Ковалевского, Владимирского архиеп. Сергия (Спасского), еп. Василия (Преображенского) и др. Объяснению богослужебного устава и гимнографии были посвящены статьи свящ. В. Нечаева («Ектении» -1865. № 2. С. 121-145; № 3. С. 175-191, «Антифоны» - 1868. № 3. С. 188-196; № 4. С. 304-316; № 7. С. 267-284; № 9. С. 27-52 и мн. др.), Д. Ф. Голубинского («О времени празднования Пасхи» - 1865. № 3. С. 165-174), Н. Ф. Одинцова («Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI в.» - 1877. № 2-12; 1878. № 1), а также объяснения и переводы отдельных богослужебных текстов свящ. Николая Воинова (1861-1874), свящ. Михаила Боголюбского (1869-1874), диак. Сергия Борзецовского (впосл. иером. Серафим) (1871-1874), новые переводы канонов на церковнослав. язык Костромского еп. Августина (Гуляницкого) (1882-1889).

По церковной истории публиковались как общие работы и учебные курсы («Рассказы из истории Русской Церкви» гр. М. В. Толстого, «Очерки истории Восточной Церкви со времени взятия Константинополя турками» И. И. Розова, «Очерки из истории новейшего (Синодального) периода Русской Церкви» А. П. Доброклонского, ряд статей, составивших впосл. кн. «Церковно-исторические повествования общедоступного содержания и изложения: Из давних времен Христианской Церкви» (М., 1900) А. Лебедева), так и статьи и очерки на частные темы («Поучительные пути промысла в исторических судьбах Православия на Волыни» свящ. Андрея Хойнацкого (1872. № 3. С. 309-333; № 4. С. 353-372), «Важнейшие русские церковные книгохранилища» Н. А. Колосова (впосл. священник) (1893. № 9. С. 146-157), «Главнейшие деятели грузинской церковной истории» свящ. Илии Протопопова (1900. Ч. 3. С. 512-527; 1901. Ч. 1. С. 117-127, 371-377) и др.). Из источников по истории Русской Церкви издавались дневник Ярославского архиеп. Евгения (Казанцева) в переводе с лат. языка (1868), воспоминания А. М. Бухарева о Казанском архиеп. Афанасии (Соколове) (1868. Ч. 3), автобиография иером. Парфения (Агеева) (1898-1901), «Из студенческих воспоминаний» прот. Николая Флоринского (1900-1901), «Записки» Ярославского архиеп. Леонида (Краснопевкова) (1905-1907), письма архиеп. Японского св. Николая (Касаткина) (1912-1915). После кончины свт. Филарета почти в каждом номере появлялись публикации его слов, писем, резолюций, мнений, суждений, наставлений, а также воспоминания о нем (напр., прот. Константина Богоявленского (1913. № 4. С. 568-569)) и статьи. Печатались и статьи о др. Московских митрополитах XIX в.: А. А. Беляева об Иннокентии (Вениаминове) (1889. Ч. 2) и Платоне (Левшине) (1897. Ч. 1. С. 149-160; Ч. 2. С. 43-50; Ч. 3. С. 408-421; 1898. Ч. 3. С. 449-462; 1899. Ч. 3. С. 140-142), И. Н. Корсунского о Сергии (Ляпидевском) (1898. № 4. С. 707-718; № 5. С. 153-154; № 6. С. 260-280; № 7. С. 468-488; № 8. С. 666-674; № 9. С. 173-183; № 10. С. 324-346; № 12. С. 646-652; 1899). После кончины свт. Феофана постоянно публиковались его письма, поучения и др. тексты (напр., «Завещание» - 1894. № 2. С. 367-370), а также статьи о нем (напр., Колосова «Библиотека преосвященного Феофана» - 1895. № 4. С. 553-566, И. А. Крутикова «Святитель Феофан, затворник и подвижник Вышенской пустыни» - 1898. № 1. С. 56-68; № 2. С. 245-252; № 3. С. 335-341; № 4. С. 616-624; 1899). Из наследия старцев и насельников Оптиной пуст. публиковались письма преподобных иеросхим. Макария (Иванова) (1874. Ч. 1; 1908), иеросхим. Амвросия (Гренкова) (1894. Ч. 1. С. 590-598; Ч. 2. С. 83-85; 1895. Ч. 2. С. 210-221, 405-410; Ч. 3. С. 109-114; 1896. Ч. 1. С. 142-147; Ч. 2. С. 148-155; Ч. 3. С. 149-156; 1897. Ч. 1. С. 501-509, 645-651; Ч. 2. С. 253-261; Ч. 3. С. 562-569; 1898. Ч. 1. С. 170-174; Ч. 3. С. 157-162, 381-384; 1899. Ч. 1. С. 171-177; Ч. 2. С. 322-327; Ч. 3. С. 138-142; 1900. Ч. 1. С. 355-360; Ч. 2. С. 139-146; Ч. 3. С. 113-118; 1901. Ч. 1. С. 110-116; Ч. 2. С. 103-108; Ч. 3. С. 118-120; 1902. Ч. 1. С. 133-136; Ч. 2. С. 74-76; Ч. 3. С. 151-158, 282-289), иеросхим. Анатолия (Зерцалова) (1906-1911), заметки и письма иером. Климента (Зедергольма) (1877. Ч. 2. С. 339-365; 1903), отрывки из дневника иером. Даниила (Болотова) (1913), вышли статья архим. Григория (Борисоглебского) «Сказание о житии оптинского старца отца иеросхимонаха Амвросия» (1892. Ч. 1. С. 19-32, 176-192, 664-683; Ч. 2. С. 41-52; Ч. 3. С. 157-169; 1893. Ч. 2. С. 126-133; Ч. 3. С. 103-107; 1894. Ч. 1. С. 111-126), очерк о прп. схиархим. Исаакии (Антимонове) (1898. № 12. С. 621-635; 1899. № 1. С. 165-170; № 2. С. 223-231; № 3. С. 452-466; № 4. С. 639-647; № 5. С. 4-19), статья Дмитровского еп. Трифона (Туркестанова) «Шамординская Казанская Амвросиева пустынь и ее основатель старец иеросхимонах Амвросий» (1912), по письмам прп. Анатолия был составлен очерк свящ. Сергия Четверикова «На службе Богу - на службе ближним» (1903. Ч. 1. С. 56-67).

Публиковались описания Св. земли, напр. «Великий пост во святом граде Иерусалиме» (1863) и «Старый Иерусалим и его окрестности» (1870-1873) архим. Леонида (Кавелина), «Вифлеем» К. П. Победоносцева (1864. № 12. С. 319-335), «Описание Святой Земли» П. И. Горского-Платонова (1866. № 12. С. 319-332; 1867. № 1. С. 43-69; 1869. № 6. С. 97-112). Палестинским и сир. мон-рям и подвижникам посвящены исследования П. М. Сладкопевцева (1882-1884), о рус. мон-рях писали И. В. Шевелкин (1864-1866), Ковалевский (1867-1869) и Толстой (1867-1872). Был опубликован ряд источников по истории внутренних миссий, в частности алтайской (записки прот. Стефана Ландышева, свящ. Василия Вербицкого, иером. Макария (Невского; впосл. святитель Московский) (1860-1869), воспоминания и путевые заметки прот. Михаила Путинцева (1884. № 2. С. 210-235; № 3. С. 257-297)). Ряд публикаций был посвящен старообрядчеству: многочисленные сочинения архим. Павла Прусского, в т. ч. «Замечания на беспоповские сочинения» (1870) и описания путешествий к старообрядцам (1870-1878), соч. Н. И. Субботина «Из истории раскола в первые годы царствования имп. Александра II» (1900. Ч. 1. С. 587-602; Ч. 2. С. 3-20, 205-215, 325-336; Ч. 3. С. 31-41; 1901. Ч. 1. С. 77-86).

В каждом номере печатались проповеди , поучения и беседы, среди их авторов были Черниговский архиеп. Филарет (Гумилевский), протоиереи Василий Владиславлев, Родион Путятин, Александр Никольский, Ипполит Богословский-Платонов, Александр Невоструев, Алексий Белоцветов, свящ. Димитрий Кастальский, прот. Михаил Некрасов, свящ. Сергий Садковский («Катехизические беседы» (1890-1902)), прот. Николай Елеонский (в т. ч. «Советы учащемуся юношеству» (1891-1906)), архим. Никон (Рождественский; впосл. архиепископ Вологодский), Петроградский митр. сщмч. Владимир (Богоявленский), прот. прав. Иоанн Кронштадтский, свт. Макарий, еп. Арсений (Жадановский) («Духовные беседы» (1915)). В 1903-1916 гг. в каждом номере печатался духовный дневник «В объятиях Отчих» архим. Иосифа (Петровых; впосл. митрополит Ленинградский). Выходили апологетические работы, напр. «Современное богоборство и целительная сила христианства» прот. С. Четверикова (1912. Ч. 3).

Христ. осмыслению рус. и зарубежной художественной лит-ры посвящено множество статей свящ. Н. Колосова (в частности, о романах Э. Золя (1898. № 6. С. 294-308; № 12. С. 818-828; 1899. № 5. С. 149-176; № 7. С. 455-459; № 8. С. 619-629; 1900. Ч. 3. С. 624-631; 1901. Ч. 1. С. 133-138; Ч. 2. С. 109-118), «Миросозерцание и герои Максима Горького пред судом православного читателя» (1903. Ч. 3. С. 273-281)). В нач. XX в. в «Д. ч.» издавались назидательные рассказы и очерки И. П. Ювачёва («Монастырские очерки» (1901. Ч. 3. С. 258-261; 1902. Ч. 1. С. 104-109; Ч. 3. С. 614-628), «В затворе» (1903. Ч. 1. С. 134-139), «Мечтатель» (1904. Ч. 3. С. 533-541) и др.), Е. Н. Погожева («На земном небе» (1903. Ч. 1. С. 126-133) и др.), стихотворения В. К. Недзвецкого, прп. схиархим. Варсонофия (Плиханкова) и др. Печатались статьи по естествознанию: «Христианские размышления об устройстве Земли» (1863. № 1. С. 69-89; № 6. С. 115-140; № 9. С. 45-66; № 10. С. 97-108; № 11. С. 191-206; № 12. С. 291-306), «Органы слуха и голоса» (1884. № 3. С. 354-374) Голубинского, «Система Дарвина» М. П. Погодина (1873. № 9. С. 3-24), «Одеяние Земли» (1873. № 11. С. 242-252; № 12. С. 374-387) и «Мир насекомых» (1880. № 5. С. 47-64; № 7. С. 276-278; № 10. С. 198-210; № 11. С. 423-441) свящ. В. Владимирского, «Природа в религиозном восприятии» свящ. сщмч. Иоанна Артоболевского (1913. № 5/6. С. 157-160) и др.

Хроника текущих событий в «Д. ч.» всегда стояла на 2-м плане. В 1863-1871 гг. в журнале выделялся разд. «Известия и заметки», имевший отдельную пагинацию, в 1902 г. появилась рубрика «Отклики на современность», в 1912-1913 гг.- отдел «Библиография», который вел редактор. А. П. Смирнов подготовил серию статей о событиях ветхозаветной истории «с применением к политическим и общественным явлениям нашего времени» (1877-1879). В качестве приложений к журналу были изданы: «Древний патерик, изложенный по главам» (1861-1863, 1871-1874), «75 псалмов (с 76-го до 150-го) в русском переводе» (1868), «История святых Вселенских Соборов» Алеутского еп. Иоанна (Митропольского) (1870-1871), 3 книги свящ. А. Хойнацкого о таинствах исповеди, брака и елеосвящения (1874-1875), 1-й т. «Полного собрания резолюций митр. Московского Филарета» (1899-1902), «Рим и Папа пред судом совести и истории» У. Гладстона (1903) и др.

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