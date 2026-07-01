ДУШАНБЕ
ДУШАНБЕ - столица Таджикистана.
Населени 533,5 тысяч человек (2007 год). Расположен в Гиссарской долине, на высоте 750–930 м, у впадения реки Лучоб в реку Варзоб (в черте города называется Душанбинка). Крупный узел железных и автомобильных дорог. Международный аэропорт.
До начала 1920-х годов кишлак, в котором проживало несколько сотен жителей и по понедельникам (таджикский «дюшамбе») устраивались большие базары. В 1920 году резиденция последнего эмира Бухары, бежавшего от наступавших частей Красной Армии (в том же году изгнан жителями кишлака). В конце 1921 года Душанбе захвачен басмачами, в июле 1922 года освобождён Красной Армией. В 1924 году Душанбе, преобразованный в город, стал столицей Таджикской АССР. До 1929 года назывался Дюшамбе. С 1929 года столица Таджикской ССР, переименован в Сталинабад. В том же году железной дорогой город соединён с Ташкентом, что способствовало его быстрому экономическому развитию. В 1961 году переименован в Душанбе. С 1991 года столица Республики Таджикистан.
Современный Душанбе с прямоугольной сеткой улиц и обширной парковой зоной (с Комсомольским озером, заложенным в 1939 году) отстроен по генеральным планам 1937 года («Ленгипрогор», архитектор Н. В. Баранов и др.), 1965 год (архитектор В. В. Пекарский и др.) и 1983 год.
Главная планировочная ось города - проспект Рудаки, на котором расположены: построенное в стиле конструктивизма здание Министерства сельского хозяйства (1932-1935 годы, архитектор П. И. Ваулин); в стиле неоклассицизма - здания президиума Академии наук Таджикистана (1934-1936 годы, архитектор С. В. Кутин), Таджикского медицинского университета (1935-1937 годы, архитектор З. М. Розенфельд и др.), университета (1937-1939 годы, архитектор Ю. А. Цветков), Таджикского театра оперы и балета (1939-1946 годы, архитекторы Д. И. Билибин, В. Д. Голли, А. А. Юнгер), Дом правительства (1940-1949 годы, архитекторы С. Л. Анисимов, М. А. Захаров), Госусдарственная библиотека имени Фирдоуси (1952-1954 годы, архитектор С. Л. Анисимов); чайхана «Рохат» в национальном стиле (1958-1959 годы, архитекторы Д. Д. Гендлин, К. Н. Терлецкий); «Кохи Вахдат» (бывший Дом политпросвещения, 1974 год, архитекторы Э. В. Ерзовский, Ю. Л. Пархов). На правом берегу реки Душанбинка расположены комплексы: ВДНХ Таджикистана (проект 1970-1971 годы, архитектор Э. Салихов) и университета (проект 1973-1974 годы, архитекторы В. Г. Веселовский, Э. С. Орловский), Дворец культуры Таджикского совета профсоюзов (ныне Таджикская государственная филармония). Среди памятников: колонна в честь 25-летия Таджикской ССР (1949 год, архитектор С. Л. Анисимов, скульпторы П. Драчук, Е. А. Татаринова), мавзолей-памятник С. Айни (1958 год, архитектор Ю. Снеговский, скульптор А. Мануилов), монумент Победы (1970 год, архитектор Г. В. Соломинов, скульптор Г. Г. Чередниченко), мавзолей М. Турсун-заде (1981 год, архитектор Б. Зухриддинов, скульптор Д. Рябичев); памятники А. Рудаки (1964 год, скульптор Ф. Г. Абдурахманов), С. Айни (1978 год, скульптор О. Г. Эльдаров), Ибн Сине (1980 год), архитекторы Р. Каримов, А. Агаронов, скульптор О. Г. Эльдаров), Исмаилу Самани (1999 год).
Иллюстрации:
Душанбе. Памятник И. Самани. 1999 год. Архив БРЭ.
Душанбе. Дом правительства. 1940-1949 годы. Архитекторы С. Л. Анисимов, М. А. Захаров. Архив БРЭ.