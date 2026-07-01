ДУШАНБЕ

ДУШАНБЕ - столица Таджикистана.

Населени 533,5 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в Гис­сар­ской до­ли­не, на высоте 750–930 м, у впа­де­ния реки Лу­чоб в реку Вар­зоб (в чер­те го­ро­да на­зы­ва­ет­ся Ду­шан­бин­ка). Круп­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

До начала 1920-х годов киш­лак, в ко­то­ром про­жи­ва­ло несколько со­тен жи­те­лей и по по­не­дель­ни­кам (таджикский «дю­шам­бе») уст­раи­ва­лись боль­шие ба­за­ры. В 1920 году ре­зи­ден­ция по­след­не­го эми­ра Бу­ха­ры, бе­жав­ше­го от на­сту­пав­ших час­тей Крас­ной Ар­мии (в том же го­ду из­гнан жи­те­ля­ми киш­ла­ка). В конце 1921 года Душанбе за­хва­чен бас­ма­ча­ми, в ию­ле 1922 года ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей. В 1924 году Душанбе, пре­об­ра­зо­ван­ный в го­род, стал сто­ли­цей Таджикской АССР. До 1929 года на­зы­вал­ся Дю­шам­бе. С 1929 года сто­ли­ца Таджикской ССР, пе­ре­име­но­ван в Ста­ли­на­бад. В том же го­ду же­лез­ной до­ро­гой го­род со­еди­нён с Таш­кен­том, что спо­соб­ст­во­ва­ло его бы­ст­ро­му эко­но­мическому раз­ви­тию. В 1961 году пе­ре­име­но­ван в Душанбе. С 1991 года сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Тад­жи­ки­стан.

Современный Душанбе с пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц и об­шир­ной пар­ко­вой зо­ной (с Ком­со­моль­ским озером, за­ло­жен­ным в 1939 году) от­стро­ен по ге­не­раль­ным пла­нам 1937 года («Лен­ги­про­гор», архитектор Н. В. Ба­ра­нов и др.), 1965 год (архитектор В. В. Пе­кар­ский и др.) и 1983 год.

Глав­ная пла­ни­ро­воч­ная ось го­ро­да - проспект Ру­да­ки, на ко­то­ром рас­по­ло­же­ны: по­стро­ен­ное в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма зда­ние Министерства сельского хозяйства (1932-1935 годы, архитектор П. И. Вау­лин); в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма - зда­ния пре­зи­диу­ма Академии наук Тад­жи­ки­ста­на (1934-1936 годы, архитектор С. В. Ку­тин), Таджикского медицинского университета (1935-1937 годы, архитектор З. М. Ро­зен­фельд и др.), университета (1937-1939 годы, архитектор Ю. А. Цвет­ков), Тад­жикского те­атра опе­ры и ба­ле­та (1939-1946 годы, ар­хи­текто­ры Д. И. Би­ли­бин, В. Д. Гол­ли, А. А. Юн­гер), Дом пра­ви­тель­ст­ва (1940-1949 годы, ар­хи­тек­то­ры С. Л. Ани­си­мов, М. А. За­ха­ров), Госусдарственная библиотека имени Фир­до­уси (1952-1954 годы, архитектор С. Л. Ани­си­мов); чай­ха­на «Ро­хат» в национальном сти­ле (1958-1959 годы, ар­хи­тек­то­ры Д. Д. Генд­лин, К. Н. Тер­лец­кий); «Ко­хи Вах­дат» (бывший Дом по­лит­про­све­ще­ния, 1974 год, ар­хи­тек­то­ры Э. В. Ер­зов­ский, Ю. Л. Пар­хов). На пра­вом бе­ре­гу реки Ду­шан­бин­ка рас­по­ло­же­ны ком­плек­сы: ВДНХ Тад­жи­ки­ста­на (про­ект 1970-1971 годы, архитектор Э. Са­ли­хов) и университета (про­ект 1973-1974 годы, ар­хи­тек­то­ры В. Г. Ве­се­лов­ский, Э. С. Ор­лов­ский), Дво­рец куль­ту­ры Таджикского со­ве­та проф­сою­зов (ны­не Таджикская государственная фи­лар­мо­ния). Сре­ди па­мят­ни­ков: ко­лон­на в честь 25-ле­тия Тад­жик­ской ССР (1949 год, архитектор С. Л. Ани­си­мов, скульп­то­ры П. Дра­чук, Е. А. Та­та­ри­но­ва), мав­зо­лей-­па­мят­ник С. Ай­ни (1958 год, архитектор Ю. Сне­гов­ский, скульп­тор А. Ма­нуи­лов), мо­ну­мент По­бе­ды (1970 год, архитектор Г. В. Со­ло­ми­нов, скульп­тор Г. Г. Че­ред­ни­чен­ко), мав­зо­лей М. Тур­сун-за­де (1981 год, архитектор Б. Зух­рид­ди­нов, скульп­тор Д. Ря­би­чев); па­мят­ни­ки А. Ру­да­ки (1964 год, скульп­тор Ф. Г. Аб­ду­рах­ма­нов), С. Ай­ни (1978 год, скульп­тор О. Г. Эль­да­ров), Ибн Си­не (1980 год), ар­хи­тек­то­ры Р. Ка­ри­мов, А. Ага­ро­нов, скульп­тор О. Г. Эль­да­ров), Ис­маи­лу Са­ма­ни (1999 год).​

Иллюстрации:

Ду­шан­бе. Па­мят­ник И. Са­ма­ни. 1999 год. Архив БРЭ.

Ду­шан­бе. Дом пра­ви­тель­ст­ва. 1940-1949 годы. Ар­хи­тек­то­ры С. Л. Ани­си­мов, М. А. За­ха­ров. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)