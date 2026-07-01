ДУРРЕС
ДУРРЕС - город в Албании, административный центр одноименного округа.
Население 126,2 тысяч человек (2007 год; 72 тысячи человек в 1985 году), второй по числу жителей и экономическому значению город страны (после Тираны). Расположен на северном берегу бухты Дуррес Адриатического моря в 33 км к западу от Тираны. Узел автомобильных дорог, железнодорожная станция станция. Крупнейший в стране морской порт, паромной переправой связан с портами Бари и Бриндизи (Италия).
Дуррес основан греками под названием Эпидамн (’Επίδαμνος) около 627 года до н. э. В 312 году захвачен иллирийцами, в 229 году перешёл под власть Рима, был переименован в Диррахий (греческий Δυρρᾴχιον , латинский Dyrrhachium). Благодаря своему географическому положению в римскую эпоху был важным центром на путях между Италией и Грецией, с 171 года одна из основных римских военных баз на Балканах. От него шла сухопутная дорога к Салоникам - Виа-Эгнатия (Via Egnatia). В 48 году до н. э. Гней Помпей под Диррахием нанёс поражение войскам Цезаря. В 314 году н. э. разрушен землетрясением, но вновь отстроен, достиг своего расцвета в качестве центра римской провинции Новый Эпир. Место рождения византийского императора Анастасия I. В 481 году подвергся нападению вестготов. С первой половины IX века центр византийской фемы. Около 989 года город, который славяне именовали Драчом, был завоёван болгарским царём Самуилом. В 1005 году взят византийскими войсками, после падения Первого Болгарского царства вошёл в состав Византии. В 1081 году и 1085 году захватывался на короткий срок норманнами под предводительством Роберта Гвискара. В 1185 году отошёл к Сицилии, в 1205 году здесь утвердились венецианцы, называвшие его Дураццо (Durazzo). В 1213 году на Дуррес распространилась власть Эпирского царства. В 1258 году занят войсками короля Сицилии Манфреда, в 1272-1333 годах принадлежал Неаполитанскому королевству, в 1333-1336 годах - Ахейскому княжеству, в 1336 году завоёван Стефаном Душаном и до 1392 года входил в состав Сербии, с 1392 года - Венеции. С 1501 года под властью Османской империи. В XIX веке Дуррес стал центром албанской культурно-патриотического движения. В 1912-1920 годах столица независимой Албании, затем центр префектуры. В 1915 году оккупирован итальянскими, в 1916-1918 годах - австро-венгерскими войсками. В 1939 году захвачен фашистской Италией. В 1944 году освобождён Национально-освободительной армией Албании.
Центральная часть города (120 га) окружена византийскими стенами и башнями (сохранились частично; конец V века - около 540 года), дополненными венецианскими башнями (конц XIV-XV веков). Сохранились древнеримские и византийские постройки: амфитеатр на 20 тысяч зрителей (начало II века н. э.) со встроенной часовней Священномученика епископа Астия Диррахийского (мозаика, предположительно VII - начало VIII века), руины терм с напольными мозаиками (I-III века), акведука (II век), круглая площадь с остатками колонн дворца императора Анастасия I или Юстиниана I (VI век), основания базилик Св. Николая (VI век) и Апостола Андрея (X - начало XI веков, в 1502 году перестроена в мечеть султана Фатиха). Среди построек XIX-XX веков: дом актёра А. Моисси, дворец короля Ахмета Зогу, собор Святого апостола Павла (1990-е годы; мозаики мастера Э. Синая), Большая мечеть (1993 год) и др. Памятники: Скандербегу, М. Ульпинаку, борцам с фашизмом (1970-е годы). Археологический музей (керамика из древнегреческих некрополей V-IV веков до н. э., античная скульптура и др.). Близ Дурреса - руины 3-нефной базилики в селе Арапай (VI век, напольная мозаика), руины крепости Скандербега (1451 год) и монастыря Святого Антония Падуанского на мысе Родони (церковь XIV века).
Дуррес - важный культурный и образовательный центр страны. НИИ: рыболовства (1960 год), гидрометеорологии (1962 год), охраны растений (1971 год). Университет имени А. Моисси (2006 год). Археологический (1951 год) и исторический музеи, художественная галерея. Театры: драматический имени А. Моисси (1953 год), эстрады, кукольный. Фольклорные ансамбли и др.
Иллюстрация:
Дуррес. Набережная с памятником борцам с фашизмом. 1970-е годы. Фото П. С. Павлинова. Архив БРЭ.