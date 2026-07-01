ДУРРЕС

ДУРРЕС - город в Албании, административный центр одноименного округа.

Население 126,2 тысяч человек (2007 год; 72 тысячи человек в 1985 году), второй по чис­лу жи­те­лей и эко­но­мическому зна­че­нию го­род стра­ны (по­сле Ти­ра­ны). Рас­по­ло­жен на северном бе­ре­гу бух­ты Дур­рес Ад­риа­тического моря в 33 км к за­па­ду от Ти­ра­ны. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, железнодорожная станция стан­ция. Круп­ней­ший в стра­не морской порт, па­ром­ной пе­ре­пра­вой свя­зан с пор­та­ми Ба­ри и Брин­ди­зи (Ита­лия).

Дуррес ос­но­ван гре­ка­ми под названием Эпи­дамн (’Επίδαμνος) около 627 года до н. э. В 312 году за­хва­чен ил­ли­рий­ца­ми, в 229 году пе­ре­шёл под власть Ри­ма, был пе­ре­име­но­ван в Дир­ра­хий (греческий Δυρρᾴχιον , латинский Dyrrha­chium). Бла­го­да­ря сво­ему гео­гра­фическому по­ло­же­нию в римскую эпо­ху был важ­ным цен­тром на пу­тях ме­ж­ду Ита­ли­ей и Гре­ци­ей, с 171 года од­на из ос­нов­ных римских во­енных баз на Бал­ка­нах. От него шла су­хо­пут­ная до­ро­га к Са­ло­ни­кам - Виа-Эг­на­тия (Via Eg­na­tia). В 48 году до н. э. Гней Пом­пей под Дир­ра­хи­ем на­нёс по­ра­же­ние вой­скам Це­за­ря. В 314 году н. э. раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ни­ем, но вновь от­стро­ен, дос­тиг сво­его рас­цве­та в ка­че­ст­ве цен­тра римской провинции Но­вый Эпир. Ме­сто ро­ж­де­ния ви­зантийского императора Ана­ста­сия I . В 481 году под­верг­ся на­па­де­нию вест­го­тов. С первой половины IX века центр ви­зантийской фе­мы. Около 989 года го­род, ко­то­рый сла­вя­не име­но­ва­ли Дра­чом, был за­воёван болгарским ца­рём Са­муи­лом. В 1005 году взят ви­зантийскими вой­ска­ми, по­сле па­де­ния Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва во­шёл в со­став Ви­зан­тии. В 1081 году и 1085 году за­хва­ты­вал­ся на ко­рот­кий срок нор­ман­на­ми под пред­во­ди­тель­ст­вом Ро­бер­та Гви­ска­ра. В 1185 году ото­шёл к Си­ци­лии, в 1205 году здесь ут­вер­ди­лись ве­не­ци­ан­цы, на­зы­вав­шие его Ду­рац­цо (Du­raz­zo). В 1213 году на Дуррес рас­про­стра­ни­лась власть Эпир­ско­го цар­ст­ва. В 1258 году за­нят вой­ска­ми ко­ро­ля Си­ци­лии Ман­фре­да, в 1272-1333 годах при­над­ле­жал Не­апо­ли­тан­ско­му ко­ро­лев­ст­ву , в 1333-1336 годах - Ахей­ско­му кня­же­ст­ву, в 1336 году за­воё­ван Сте­фа­ном Ду­ша­ном и до 1392 года вхо­дил в со­став Сер­бии, с 1392 года - Ве­не­ции. С 1501 года под вла­стью Ос­ман­ской им­пе­рии. В XIX веке Дуррес стал цен­тром албанской куль­тур­но-пат­рио­тического дви­же­ния. В 1912-1920 годах сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Ал­ба­нии, за­тем центр пре­фек­ту­ры. В 1915 году ок­ку­пи­ро­ван италь­ян­ски­ми, в 1916-1918 годах - ав­ст­ро-венгерскими вой­ска­ми. В 1939 году за­хва­чен фа­ши­ст­ской Ита­ли­ей. В 1944 году ос­во­бо­ж­дён Национально-ос­во­бо­дительной ар­ми­ей Ал­ба­нии.

Центральная часть го­ро­да (120 га) ок­ру­же­на ви­зантийскими сте­на­ми и баш­ня­ми (сохранились час­тич­но; конец V века - около 540 года), до­пол­нен­ны­ми ве­не­ци­ан­ски­ми баш­ня­ми (конц XIV-XV веков). Со­хра­ни­лись древнеримские и ви­зантийские по­строй­ки: ам­фи­те­атр на 20 тысяч зри­те­лей (начало II века н. э.) со встро­ен­ной ча­сов­ней Священномученика епископа Ас­тия Дир­ра­хий­ско­го (мо­заи­ка, пред­по­ло­жи­тель­но VII - начало VIII века), руи­ны терм с на­поль­ны­ми мо­заи­ка­ми (I-III века), ак­ве­ду­ка (II век), круг­лая пло­щадь с ос­тат­ка­ми ко­лонн двор­ца императора Ана­ста­сия I или Юс­ти­ниа­на I (VI век), ос­но­ва­ния ба­зи­лик Св. Ни­ко­лая (VI век) и Апостола Ан­д­рея (X - начало XI веков, в 1502 году пере­ст­рое­на в ме­четь сул­та­на Фа­ти­ха). Сре­ди по­стро­ек XIX-XX веков: дом ак­тё­ра А. Мо­ис­си, дво­рец ко­ро­ля Ах­ме­та Зо­гу, со­бор Святого апостола Пав­ла (1990-е годы; мо­заи­ки мас­те­ра Э. Си­ная), Боль­шая ме­четь (1993 год) и др. Па­мят­ни­ки: Скан­дер­бе­гу, М. Уль­пи­на­ку, бор­цам с фа­шиз­мом (1970-е годы). Ар­хео­ло­гический му­зей (ке­ра­ми­ка из древнегреческих нек­ро­по­лей V-IV веков до н. э., ан­тич­ная скульп­ту­ра и др.). Близ Дурреса - руи­ны 3-не­фной ба­зи­ли­ки в селе Ара­пай (VI век, на­поль­ная мо­заи­ка), руи­ны кре­по­сти Скан­дер­бе­га (1451 год) и монастыря Святого Ан­то­ния Па­ду­ан­ско­го на мы­се Ро­до­ни (цер­ковь XIV века).

Дуррес - важ­ный куль­тур­ный и об­ра­зо­вательный центр стра­ны. НИИ: ры­бо­лов­ст­ва (1960 год), гид­ро­ме­тео­ро­ло­гии (1962 год), ох­ра­ны рас­те­ний (1971 год). Университет имени А. Мо­ис­си (2006 год). Ар­хео­ло­гический (1951 год) и ис­то­рический му­зеи, ху­дожественная га­ле­рея. Те­ат­ры: дра­ма­тический имени А. Мо­ис­си (1953 год), эс­т­ра­ды, ку­коль­ный. Фольк­лор­ные ан­самб­ли и др.

Иллюстрация:

Дур­рес. На­бе­реж­ная с па­мят­ни­ком бор­цам с фа­шиз­мом. 1970-е годы. Фото П. С. Павлинова. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)