ДУРРАНИЙСКАЯ ДЕРЖАВА

Дурранийская держава — династическое государство (середина XVIII — начало XIX в.).

Династическое государство (середина XVIII — начало XIX в.), созданное вождями ( сардарами ) западных пуштунов племенной конфедерации абдали в восточной половине распавшейся империи Афшаров (территория современных Афганистана , частично Пакистана , Ирана и Туркменистана ). Образованию Д. д. предшествовал длительный процесс политогенеза в пуштунской среде, который ускорился в 1-й половине XVIII в. под влиянием внутренних (рост социальной дифференциации, выделение родовой верхушки) и внешних (военное давление со стороны Великих Моголов и, особенно, Севефидов и включение отдельных племенных союзов в орбиту их политического господства).

Создатель — Ахмад-хан Садозай, глава абдалийского племени попальзай ветви зирак, переселившейся под натиском Надир-шаха из-под Герата в окрестности Кандагара . Возвысившись на службе у Надира, он в 1747 принял почетное прозвание «дурр-и дурран» («перл из перлов», отсюда название Д. д., правящего рода Садозаев , а впоследствии — и всех абдали), что отразило характер его лидерства среди западнопуштунских ханов (как «первого среди равных») (подробнее см. Ахмад-шах ). К 1761 Д. д. сделалась первостепенной силой на востоке мусульманского мира, чему способствовал временный развал иранской государственности, упадок узбекских ханств Центральной Азии и деградация индийских Моголов. Занимая площадь ок 2 млн кв. км, она охватывала ущелья и предгорья Гиндукуша и Памира, весь бассейн Инда от Синда до Кашмира , Гератский, Кандагарский и Балхский оазисы и притязала на гегемонию во всем Хорасане , Мавераннахре и Хиндустане . Внешнеполитическая экспансия стимулировала культурно-экономический подъем внутренних областей Д. д., заселенных преимущественно пуштунами и таджиками , и расцвет городов, особенно ее первой столицы — Кандагара, восстановленного из руин, в которые его обратил Надир. Этому способствовало как оживление транзитной торговли, так и принудительное переселение в новые центры ремесленников из захваченных индийских и иранских метрополий (от Дели до Нишапура ).

Сын Ахмада, Тимур-шах (1773 — 1793), перенес столицу в Кабул , перестроив его и украсив многочисленными дворцовыми зданиями. При садозайском дворе жили многие поэты, творившие, как и основатель династии, преимущественно на пушту (Хафиз Рахмат-хан, Абд-аль-Хамид, Афзаль-хан Хаттак, Нур-аль-Айн Вакиф и др.), хотя официальным языком оставался новоперсидский. Рост крупного землевладения пуштунской знати, прежде всего, за счет присвоения казенного и шахского фонда, привел на рубеже XVIII—XIX вв. к постепенной дезинтеграции Д. д., сопровождавшейся нарастающими смутами и усобицами. Сын Тимура, Заман-шах (1793—1801), будучи бессилен предотвратить переход Зап. Хорасана к Каджарам , пытался обуздать своеволие сардаров, но, потерпев поражение во внутридинастических распрях, был свергнут и ослеплен, а при его наследниках, Махмуд-шахе (1800—1803, 1809—1818) и Шах-Шуджа-аль-Мульке (1803—1809), распад ускорился и в 1818 завершился выдворением Садозаев из Кабула и возникновением самостоятельных ханств в основных областях Д. д. — Герате, Кандагаре, Пешаваре и др. Параллельно происходило обособление ее южных и северных окраин (восстания сикхов в Панджабе с 1750—1760-х, узбеков Южн. Туркестана в 1768, 1779, 1789, натиск маратхов на Индо-Гангской равнине в 1790-е др.). В начале 1820-х последние Садозаи оказались в положении либо марионеточных правителей того или иного из регионов (Махмуд в Герате), либо изгнанников при соседних дворах (Шуджа-аль-Мульк у сикхов, затем у британцев) и полностью лишились политического авторитета.

Ист.: Rehatsek E. The Reign of Ahmad Shah Durrani / Translated from the Tarikh Sultani of Sultan Muhammad Khan Barukzai // Indian antiquary, XVI (Sept.—Oct. 1887). P. 263—274, 298—303; Вакили Попальзай А. Темур-шах-е Доррани. Дж. 1—2. Кабул, 1967.

Лит.: Ганковский Ю. В. Империя Дуррани. Очерки административной и военной системы. М., 1958; Рейснер И. М. Возникновение и распад Дурранийской державы // Очерки по новой истории стран Среднего Востока. М., 1951; Gommans J. J. L. The Rise of the Indo-Afghan Empire, c. 1710—1780. Leiden, 1995; Leech R. An Account of Early Abdalees // Journal of the Asiatic Society of Bengal. XIV/162 (1845). P. 445—470; Mann O. Quellenstudien zur Geschichte des Ahmed Sah Durrani (1747—1773) // Zeitschrift der deutschen morgenlaendischen Gesellschaft. LII (1898). S. 161—186; Rawlinson H. Report on the Dooranee Tribes, 19th April 1841 // Central Asia II. A Contribution towards the Better Knowledge of the Topography, Ethnology, Resources and History of Afghanistan / Ed. by C. M. McGregor. Calcutta, 1871. P. 823—869.