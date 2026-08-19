ДУРОВ ЗАХАР ЗАХАРОВИЧ

ДУРОВ ЗАХАР ЗАХАРОВИЧ - исследователь русского церковного пения.

Родился в дворянской семье. В 1868 году окончил Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге, выпущен в 4-ю артиллерийскую бригаду, через 3 года вышел в отставку в чине поручика . Увлекся историей церковного пения и начал исследовательскую работу в хранилищах Москвы, Санкт-Петербурга, ТСЛ и других. Посещал лекции профессора протоиерея Димитрия Разумовского по истории церковного пения в 1881-1882 годах. В 1883-1886 годах преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, читал курс истории церковного пения в России.

В 1882-1883 годах Дуров прочитал 3 публичные лекции по истории музыки и церковному пению, о которых можно судить по рецензии Д. Н. Соловьёва. 1-я лекция была посвящена историческому обзору развития древнегреческой музыки, пению византийской Восточной и Западной Церквей до пеподобного Иоанна Дамаскина (VIII век). Дуров представил систему древнегреческих тетрахордов, основные греческие лады и церковные гласы, коснулся вопросов древнего ритма и нотации. Лекция сопровождалась исполнением гимна святителя Амвросия Медиоланского «Te Deum» (унисон хора) и ирмоса 1-й песни воскресного канона 1-го гласа «Твоя победительная сила» в изложении Н. М. Потулова (унисон хора, затем 4-голосный мужской ансамбль с сопровождением фортепиано). 2-я и 3-я лекции - о становлении певческой культуры в России с XI по XVII века - сохранились фрагментарно.

Результатом работы Дурова в научных фондах Москвы, Санкт-Петербурга, ТСЛ и других стало сочинение «Опыт истории музыки в России» (1883 год), которое было утрачено (4 корректурных листа хранились в библиотеке Синодального училища церковного пения). «Очерк истории музыки в России», написанный на материале этого сочинения, помещен в книге «Руководство к изучению истории музыки» немецкого исследователя А. фон Доммера. «Очерк...» изложен фрагментарно (о церковном пении - С. 37-47, 206-221, 353-358, 570-579; о светской музыке - С. 136-143, 202-229, 358-364, 579-591). Разумовский подготовил пространную рецензию «Разбор рукописного сочинения З. Дурова», в которой представил «Опыт...» Дурова к ежегодной премии графа А. С. Уварова императорской Санкт-Петербургской Академии наук (поощрительная, согласно § 6 «Положения о наградах»). 25 сентября 1884 года на публичном заседании Академии наук труд Дурова был удостоен почетного отзыва и автору было предоставлено право вторичного представления доработанного варианта книги к печати.

Дуров поставил задачу «написать полную и обстоятельную историю русской музыки» (Разумовский. С. 11). Исследование Дурова, судя по описанию Разумовского, состояло из 2 частей: 1-й - анализа греческой музыки в связи с историческим развитием пения в христианской Церкви I-VIII веков, описания истории древнерусского церковного пения, устройства церковных братств в Южной России, прибытия иностранных капельмейстеров в Санкт-Петербург; 2-й - «истории светской мирской музыки во взаимоотношениях с Русской Православной Церковью» - сведений о древних певцах, гуслярах, скоморохах, древних музыкальных инструментах, народных песнях и их сборниках, о музыке времен от Петра I до М. И. Глинки. В тексте приведено множество нотных образцов церковной музыки из безлинейных и нотолинейных рукописей и печатных изданий.

В предисловии (С. 3-6) Дуров упоминает источники, которые он использовал в работе, среди них - «История Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова) (СПб., 1868 год. Т. 1), «Замечания для истории церковного пения в России» В. М. Ундольского (М., 1846 год), «Церковное пение в России» Разумовского (М., 1867-1869 годы. 3 вып.), «Теория древлерусского церковного и народного пения на основании автентических трактатов и акустического анализа. Вып. 1: Теория православного церковного пения вообще, по учению эллинских и византийских писателей» Ю. К. Арнольда (М., 1880 год), нотные Стихирари библиотеки ТСЛ, нотный Стихирарь свт. Ростовского Вассиана II (Санина) (1515 год), стихиры Иоанна IV Васильевича Грозного , Ирмологии XVI века.

В развитии церковной музыки в России после освобождения от монголо-татарского ига Дуров выделяет 2 противоположных направления. Одно определяется усиливающимся западным влиянием, другое - ослаблением народного искусства (Разумовский. С. 9). Дуров отмечает изменения в крюковой нотации, в композиционных приемах старых мастеров пения, приводит многочисленные сведения о церковных хорах (в т. ч. государевом, патриаршем, ТСЛ и других) и знаменитых певчих. Отмеченные им особенности церковно-музыкальной палеографии сочетаются с анализом исполнительских приемов в церковном пении, описанием церковно-музыкального образования. Дуров считает, что церковное пение является одним из истоков национальной культуры.

Разумовский отметил такие положительные качества работы Дурова, как фундаментальность, документальная обоснованность, введение в научный оборот новых исторических фактов и уточнение известных, постановка новых научных проблем, доступность литературного языка, которые характеризовали Дурова как перспективного молодого ученого, а его сочинение как явление «новое... не только в русской, но и зарубежной музыкальной литературе» (Разумовский. С. 11).

Дуров похоронен на Смоленском кладбище в Cанкт-Петербурге.

Сочинения:

Очерк истории музыки в России // Доммер А., фон. Руководство к изучению истории музыки: Пер. с нем. М., 1884. Прил.

Архивы:

РГАЛИ. Ф. 2009. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л. 29.