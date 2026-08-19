ДУРНЫЕ ОБЫЧАИ
ДУРНЫЕ ОБЫЧАИ - общее название ряда феодальных повинностей лично зависимых крестьян на Пиренейском полуострове и в Южной Франции в средние века.
Первые упоминания о «Дурных обычаях» относятся к середине XI века. С развитием сеньориальных отношений «Дурные обычаи» были упорядочены, зафиксированы в правовых памятниках («Барселонские обычаи» и др.). Наиболее обременительную форму имели в Каталонии. В XII-XIII веках под «Дурными обычаями» подразумевались 6 повинностей: право сеньора на часть имущества крестьянина, умершего без завещания (intestia) или не оставившего прямого потомства (exorchia); обязанность крестьянина, чья жена уличена в прелюбодеянии, выплатить штраф сеньору (cugucia); возмещение крестьянином сеньору ущерба, причинённого дому и наделу пожаром или стихийным бедствием (arsia); плата сеньору за разрешение на брак, взимавшаяся с отца невесты (firma de spolii); выкуп при переходе крестьянина к другому сеньору (remensa). В XIV-XV веках контроль над соблюдением «Дурных обычаев» был ужесточён. Требование ликвидации «Дурных обычаев» стало одним из основных в период крупных крестьянских восстаний в Каталонии во второй половине XV века. В 1486 Фернандо II отменил «Дурные обычаи» Гуадалупской сентенцией.