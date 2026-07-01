ДУРНОВО ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
ДУРНОВО ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1906 год).
Дворянин. Окончил Морской кадетский корпус (1860 год) и экстерном - Военно-юридическую академию (1870 год). Товарищ прокурора (1872-1875 годы), прокурор (1875-1880 годы) ряда окружных судов. Товарищ прокурора Киевской судебной палаты (1880-1881 годы). Управляющий Судебным отделом (с 1881 года), вице-директор (с 1883 года), директора (с 1884 года), директор (1885-1893 годы) Департамента полиции (до 1883 года Департамента государственной полиции) МВД. Сенатор (1893 год). С 1900 года товарищ министра внутренних дел. По настоянию С. Ю. Витте в октябре 1905 года, в разгар Революции 1905-1907 годов, назначен временным управляющим МВД [утверждён в должности 01(14).01.1906 года, подал в отставку в апреле 1906 года].
Возражал против созыва Государственной думы в условиях нестабильности, считая, что Дума откроет «двери таким людям, которые чужды всяких традиций и государственного дела обсуждать не могут»; считал необходимым «разогнать» Думу 1-го созыва из-за левого состава депутатов. Распорядился, чтобы губернаторы приняли «самые энергичные меры борьбы с революцией, не останавливаясь ни перед чем», при этом всю ответственность за последствия взял на себя. В декабре 1905 года - январе 1906 года при поддержке и содействии министра юстиции М. Г. Акимова закрыл 63 наиболее радикальных периодические издания.
Считая, что монархия является единственным средством обеспечения целостности страны, при обсуждении новой редакции Основных государственных законов выступал за сохранение главенствующего положения императора и сокращение полномочий представительных законодательных учреждений. Член Государственного совета (с 1905 года). С 1906 года лидер правой группы в нём (образована по инициативе Дурново). Статс-секретарь Его Императорского Величества (1906 год).
В феврале 1914 года подал императору Николаю II записку по вопросам внешней политики. В ней характеризовал Антанту как «комбинацию искусственную, не имеющую под собой почвы интересов», полагал, что будущее принадлежит союзу между Россией, Германией, Францией и Японией, который будет лишён «всякой агрессивности» и на долгие годы «обеспечит мирное сожительство культурных наций». Указывал на большую вероятность революционных потрясений в случае войны с Германией.
Иллюстрация: Архив БРЭ.