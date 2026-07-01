ДУРНОВО ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

ДУРНОВО ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1906 год).

Дво­ря­нин . Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1860 год) и экс­тер­ном - Во­енно-юри­дическую ака­де­мию (1870 год). То­ва­рищ про­ку­ро­ра (1872-1875 годы), прокурор (1875-1880 годы) ря­да ок­руж­ных су­дов. То­ва­рищ про­ку­ро­ра Ки­ев­ской су­деб­ной па­ла­ты (1880-1881 годы). Управ­ляю­щий Су­деб­ным от­де­лом (с 1881 года), ви­це-ди­рек­тор (с 1883 года), ди­рек­то­ра (с 1884 года), ди­рек­тор (1885-1893 годы) Департамента по­ли­ции (до 1883 года Департамента государственной по­ли­ции) МВД. Се­на­тор (1893 год). С 1900 года то­ва­рищ ми­ни­ст­ра внутренних дел. По на­стоя­нию С. Ю. Вит­те в октябре 1905 года, в раз­гар Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов, на­зна­чен временным управ­ляю­щим МВД [ут­вер­ждён в долж­но­сти 01(14).01.1906 года, по­дал в от­став­ку в апреле 1906 года].

Воз­ра­жал про­тив со­зы­ва Государственной ду­мы в ус­ло­ви­ях не­ста­биль­но­сти, счи­тая, что Ду­ма от­кро­ет «две­ри та­ким лю­дям, ко­то­рые чу­ж­ды вся­ких тра­ди­ций и го­су­дар­ст­вен­но­го де­ла об­су­ж­дать не мо­гут»; счи­тал не­об­хо­ди­мым «ра­зо­гнать» Ду­му 1-го со­зы­ва из-за ле­во­го со­ста­ва де­пу­та­тов. Рас­по­ря­дил­ся, что­бы гу­бер­на­то­ры при­ня­ли «са­мые энер­гич­ные ме­ры борь­бы с ре­во­лю­ци­ей, не ос­та­нав­ли­ва­ясь ни пе­ред чем», при этом всю от­вет­ст­вен­ность за по­след­ст­вия взял на се­бя. В декабре 1905 года - январе 1906 года при под­держ­ке и со­дей­ст­вии министра юс­ти­ции М. Г. Аки­мо­ва за­крыл 63 наи­бо­лее ра­ди­каль­ных пе­рио­дические из­да­ния.

Счи­тая, что мо­нар­хия яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ным сред­ст­вом обес­пе­че­ния це­ло­ст­но­сти стра­ны, при об­су­ж­де­нии но­вой ре­дак­ции Ос­нов­ных государственных за­ко­нов вы­сту­пал за со­хра­не­ние гла­вен­ст­вую­ще­го по­ло­же­ния им­пе­ра­то­ра и со­кра­ще­ние пол­но­мо­чий пред­ста­ви­тель­ных за­ко­но­дательных уч­ре­ж­де­ний. Член Государственного со­ве­та (с 1905 года). С 1906 года ли­дер пра­вой груп­пы в нём (об­ра­зо­ва­на по ини­циа­ти­ве Дурново). Статс-сек­ре­тарь Его Императорского Величества (1906 год).

В феврале 1914 года по­дал императору Ни­ко­лаю II за­пис­ку по во­про­сам внеш­ней по­ли­ти­ки. В ней ха­рак­те­ри­зо­вал Ан­тан­ту как «ком­би­на­цию ис­кус­ст­вен­ную, не имею­щую под со­бой поч­вы ин­те­ре­сов», по­ла­гал, что бу­ду­щее при­над­ле­жит сою­зу ме­ж­ду Рос­си­ей, Гер­ма­ни­ей, Фран­ци­ей и Япо­ни­ей, ко­то­рый бу­дет ли­шён «вся­кой аг­рес­сив­но­сти» и на дол­гие го­ды «обес­пе­чит мир­ное со­жи­тель­ст­во куль­тур­ных на­ций». Ука­зы­вал на боль­шую ве­ро­ят­ность ре­во­люционных по­тря­се­ний в слу­чае вой­ны с Гер­ма­ни­ей.

Иллюстрация: Архив БРЭ.