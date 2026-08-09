ДУРНОВО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
ДУРНОВО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1890 год).
Дворянин. Крупный землевладелец, ему принадлежало 3,8 тыс. га земли в селе Жукотки Черниговского уезда одноименной губернии. Окончил Михайловское артилерийское училище (1852 год). В 1852-1856 годах на военной службе, участвовал в Крымской войне 1853-1856 годов. Черниговский уездный (1860-1866 годы) и губернский (1862-1870 годы) предводитель дворянства. Губернатор Екатеринославской губернии (1870-1882 годы). Товарищ министра внутренних дел (1882-1886 годы), вёл всю повседневную работу МВД, неоднократно управлял им в отсутствие министра. Сенатор (1883 год). Статс-секретарь (1885 год). Член Государственного совета (с 1886 года). Главноуправляющий Ведомством учреждений императрицы Марии (1886-1889 годы). Министр внутренних дел (1889-1895 годы). Разделял политические убеждения императора Александра III, полностью руководствовался его волей в своей деятельности.
Под руководством Дурново осуществлён ряд преобразований, задуманных при его предшественнике на посту министра Д.А. Толстом: учреждены должности земских начальников (1889 год); усилена правительственная регламентация деятельности органов земского и городского самоуправления в соответствии с Земским положением 1890 года и Городовым положением 1892 года. Полагал, что идея представительства, положенная в основу реформ, осуществлённых в 1860-1870-х ггодах императором Александром II, противоречила сложившейся в России политической системе. Считал, что для сохранения спокойствия в стране прежде, чем предпринимать реформы, необходимо навести порядок «в вопросах политической охраны». В связи с этим препятствовал росту влияния периодической печати, в т. ч. и консервативной. Особое внимание уделял контролю над школами, народными библиотеками и читальнями. В своей охранительной политике избегал крайностей (например, разрешил назвать художественный музей, открытый в Саратове в 1885 году, Радищевским).
Неоднократно ходатайствовал перед императором Александром III о смягчении наказания политическим преступникам. Считал необходимым отказаться от общинного землевладения, однако относил решение этого вопроса к неопределённому будущему, полагая, что оно требует значительной подготовки из-за своей сложности. Осуществил ряд мер, призванных улучшить правовое положение крестьян. По инициативе Дурново разработаны правила, ограничивавшие определёнными сроками и условиями переделы земли сельскими обществами и подчинявшие их государственной власти [утверждены 08(20).06.1893 года], а также закон «О неотчуждаемости крестьянских надельных земель» [14(26).12.1893 года], согласно которому крестьянским обществам и отдельным крестьянам было запрещено отдавать надельные земли в залог частным лицам и учреждениям. Совместно с министром финансов С. Ю. Витте разработал новые паспортные правила [утверждены 03(15).06.1894 года, введены 01(13).01.1895 года], облегчавшие передвижение крестьян, мещан и ремесленников. Во время голода, охватившего значительную территорию страны в 1891-1892 годах (Дурново первоначально считал его «недородом» в отдельных губерниях), участвовал в организации общественных работ и другой помощи голодавшим.
Председатель Кабинета министров (1895-1903 годы) и Особого совещания по делам дворянского сословия (1897-1901 годы). Сторонник всемерной государственной поддержки дворянства, которое Дурново рассматривал как опору самодержавия и необходимую составляющую органов местного самоуправления; при участии Дурново разработаны законы «О заповедных имениях» [25.05(06.06).1899 года] и «О насаждении дворянского землевладения в Сибири» [08(21).06.1901 года].
Исторические источники:
Дневник государственного секретаря А. А. Половцова: В 2 т. М., 1966;
Иллюстрация: И. Н. Дурново. Архив БРЭ.