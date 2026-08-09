ДУРНОВО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

ДУРНОВО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1890 год).

Дво­ря­нин . Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, ему при­над­лежа­ло 3,8 тыс. га зем­ли в селе Жу­кот­ки Чер­ни­гов­ско­го уезда од­но­именной гу­бер­нии. Окон­чил Ми­хай­лов­ское артилерийское училище (1852 год). В 1852-1856 годах на во­енной служ­бе, уча­ст­во­вал в Крым­ской вой­не 1853-1856 годов. Чер­ни­гов­ский уезд­ный (1860-1866 годы) и губернский (1862-1870 годы) предводитель дворянства. Губернатор Ека­те­ри­но­слав­ской губернии­ (1870-1882 годы). То­ва­рищ ми­ни­ст­ра внутренних дел (1882-1886 годы), вёл всю по­все­днев­ную ра­бо­ту МВД, не­од­но­крат­но уп­рав­лял им в от­сут­ст­вие ми­ни­ст­ра. Се­на­тор (1883 год). Статс-сек­ре­тарь (1885 год). Член Государственного со­ве­та (с 1886 года). Глав­но­управ­ляю­щий Ве­дом­ст­вом уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии (1886-1889 годы). Министр внутренних дел (1889-1895 годы). Раз­де­лял по­ли­тические убе­ж­де­ния императора Алек­сан­д­ра III , пол­но­стью ру­ко­во­дство­вал­ся его во­лей в сво­ей дея­тель­но­сти.

Под руководством Дурново осу­ще­ст­в­лён ряд пре­об­ра­зо­ва­ний, за­ду­ман­ных при его пред­ше­ст­вен­ни­ке на по­сту ми­ни­ст­ра Д.А. Тол­стом: уч­ре­ж­де­ны долж­но­сти зем­ских на­чаль­ни­ков (1889 год); уси­ле­на пра­ви­тельственная рег­ла­мен­та­ция дея­тель­но­сти ор­га­нов зем­ско­го и го­род­ско­го са­мо­управ­ле­ния в со­от­вет­ст­вии с Зем­ским по­ло­же­ни­ем 1890 года и Го­ро­до­вым по­ло­же­ни­ем 1892 года . По­ла­гал, что идея пред­ста­ви­тель­ст­ва, по­ло­жен­ная в ос­но­ву ре­форм, осу­ще­ст­в­лён­ных в 1860-1870-х ггодах императором Алек­сан­дром II, про­ти­во­ре­чи­ла сло­жив­шей­ся в Рос­сии по­ли­тической сис­те­ме. Счи­тал, что для со­хра­не­ния спо­кой­ст­вия в стра­не пре­ж­де, чем пред­при­ни­мать ре­фор­мы, не­об­хо­ди­мо на­вес­ти по­ря­док «в во­про­сах по­ли­ти­че­ской ох­ра­ны». В свя­зи с этим пре­пят­ст­во­вал рос­ту влия­ния пе­рио­дической пе­ча­ти, в т. ч. и кон­сер­ва­тив­ной. Осо­бое вни­ма­ние уде­лял кон­тро­лю над шко­ла­ми, народными биб­лио­те­ка­ми и чи­таль­ня­ми. В сво­ей ох­ра­ни­тель­ной по­ли­ти­ке из­бе­гал край­но­стей (например, раз­ре­шил на­звать ху­дожественный му­зей, от­кры­тый в Са­ра­то­ве в 1885 году, Ра­ди­щев­ским).

Не­од­но­крат­но хо­да­тай­ст­во­вал пе­ред императором Алек­сан­дром III о смяг­че­нии на­ка­за­ния по­ли­тическим пре­ступ­ни­кам. Счи­тал не­об­хо­ди­мым от­ка­зать­ся от об­щин­но­го зем­ле­вла­де­ния, од­на­ко от­но­сил ре­ше­ние это­го во­про­са к не­оп­ре­де­лён­но­му бу­ду­ще­му, по­ла­гая, что оно тре­бу­ет зна­чительной под­го­тов­ки из-за сво­ей слож­но­сти. Осу­ще­ст­вил ряд мер, при­зван­ных улуч­шить пра­во­вое по­ло­же­ние кре­сть­ян. По ини­циа­ти­ве Дурново раз­ра­бо­та­ны пра­ви­ла, ог­ра­ни­чи­вав­шие оп­ре­де­лён­ны­ми сро­ка­ми и ус­ло­вия­ми пе­ре­де­лы зем­ли сель­ски­ми об­ще­ст­ва­ми и под­чи­няв­шие их государственной вла­сти [ут­вер­жде­ны 08(20).06.1893 года], а так­же за­кон «О не­от­чу­ж­дае­мо­сти кре­сть­ян­ских на­дель­ных зе­мель» [14(26).12.1893 года], со­глас­но ко­то­ро­му кре­сть­ян­ским об­ще­ст­вам и отдельным кре­сть­я­нам бы­ло за­пре­ще­но от­да­вать на­дель­ные зем­ли в за­лог ча­ст­ным ли­цам и уч­ре­ж­де­ни­ям. Совместно с ми­ни­ст­ром фи­нан­сов С. Ю. Вит­те раз­ра­бо­тал но­вые пас­порт­ные пра­ви­ла [ут­вер­ж­де­ны 03(15).06.1894 года, вве­де­ны 01(13).01.1895 года], об­лег­чав­шие пе­ре­дви­же­ние кре­сть­ян, ме­щан и ре­мес­лен­ни­ков. Во вре­мя го­ло­да, ох­ва­тив­ше­го зна­чительную тер­ри­то­рию стра­ны в 1891-1892 годах (Дурново пер­во­на­чаль­но счи­тал его «не­до­ро­дом» в отдельных гу­бер­ни­ях), уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции об­щественных ра­бот и другой по­мо­щи го­ло­дав­шим.

Председатель Кабинета ми­ни­ст­ров (1895-1903 годы) и Осо­бо­го со­ве­ща­ния по де­лам дво­рян­ско­го со­сло­вия (1897-1901 годы). Сто­рон­ник все­мер­ной государственной под­держ­ки дво­рян­ст­ва, ко­то­рое Дурново рас­смат­ри­вал как опо­ру са­мо­дер­жа­вия и не­об­хо­ди­мую со­став­ляю­щую ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния; при уча­стии Дурново раз­ра­бо­та­ны за­ко­ны «О за­по­вед­ных име­ни­ях» [25.05(06.06).1899 года] и «О на­са­ж­де­нии дво­рян­ско­го зем­ле­вла­де­ния в Си­би­ри» [08(21).06.1901 года].

Исторические источники:

Днев­ник го­су­дар­ст­вен­но­го сек­ре­та­ря А. А. По­лов­цо­ва: В 2 т. М., 1966;

Иллюстрация: И. Н. Дур­но­во. Архив БРЭ.