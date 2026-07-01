ДУРНОВЦЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1988), профессор (1993), заведующий кафедрой источниковедения Высшей школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин ИАИ РГГУ, государственный советник Российской Федерации III класса.

Родился 12 июля 1945 года в Майкопе. В 1970 году окончил Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ). С 1970 по 1974 год – научный сотрудник Института востоковедения АН СССР, заведующий научным архивом. В 1974 году под руководством профессора В.Е. Иллерицкого защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы истории России в научно-литературном наследии акад. Е.В. Тарле». До 1978 преподавал на кафедре вспомогательных исторических дисциплин МГИАИ. В 1978 – 1991 годах – доцент кафедры истории СССР досоветского периода, с 1979 по 1986 год – декан факультета архивного дела. В 1988 году защитил докторскую диссертацию на тему «Проблема «Россия и Запад» в русской историографии (XVIII – 60-е гг. XIX в.). С 1994 по 2005 год – советник Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. С 2005 по 2008 год – заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории, декан историко-философского факультета Университета Российской академии образования. С 2008 по 2009 год – заведующий кафедрой философии и методологии современного образования Международного эколого-политологического университета. С марта 2009 – профессор кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ РГГУ, с сентября 2011 – профессор кафедры вспомогательных исторических дисциплин Высшей школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин. В 2013 году возглавил кафедру источниковедения Высшей школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин ИАИ РГГУ.

Автор более 120 научных публикаций. В область научных интересов входят историография и источниковедение отечественной и всеобщей истории, история общественной мысли, методологические проблемы исторической науки.

Сочинения:

Россия и Европа: Обзор материалов по истории русской исторической мысли конца 17 – начала 19 в. Учебное пособие. М.1985.5

Проблемы истории России и стран Запада в освещении государственной школы. Учебное пособие. М.1984.

Россия и Европа: Обзор материалов по истории русской исторической мысли конца 17 – начала 19 в. Учебное пособие. М.1985.

Совет Федерации в истории российского парламентаризма. М. 2000. (в составе авторского коллектива, член редколлегии)

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 1994 –2004. Энциклопедический справочник. М. 2005. 35 п.л. (в составе творческого коллектива, член редколлегии, координатор проекта).

Историография. История исторической науки. М.: УРАО, 2009. (в соавторстве)

Жизнь и труды историка Б.И. Сыромятникова. М., 2011. (в соавторстве с В.В. Тихоновым)

История и историография России. Из научно-литературного наследия Русского зарубежья (руководитель проекта, составитель, автор предисловия В.И.Дурновцев). Антология. М., 2006.

Из литературного наследия Е.В. Тарле. М.1981. (в соавторстве).

Проблема "Россия и Запад" в исторической концепции С.М.Соловьева// Историография проблем международных отношений и национально- освободительных движений на Западе. М. 1987.

Историософия историка// Российская история. 2009, № 4.

Виктор Александрович Муравьев: историк в зеркале историографии//Вестник РГГУ». 2011, № 12

Русское зарубежье: история и язык// Вестник МНЭПУ. М., 2008

Государственная Дума в системе государственной власти России// Регионы Российской Федерации. Вып.2. М.2000.

Совет Федерации: хроника и комментарии// Регионы Российской Федерации. Вып.2. М. 2000.

О программе Евразийской партии в 20-е гг.//Проблемы теории и практики управления.1991.N 4. 0,7

Историография в высшей школе//Новая и новейшая история. 1980. №1.