ДУРМЕН-ТЕПЕ

ДУРМЕН-ТЕПЕ - городище в 19 км к западу от Самарканда (Уз­бе­ки­стан).

Ис­сле­до­ва­ния на­ча­ты И. Д. Ива­ниц­ким и О. М. Рос­тов­це­вым в середине 1970-х годов, про­дол­же­ны в 1986-1990 годах под руководством Г. В. Шиш­ки­ной, позд­нее изу­ча­лись ис­то­рический ланд­шафт Дурмен-Тепе и его ок­ру­ги (Г. В. Шиш­ки­на, О. Н. Ине­ват­ки­на, З. С. Га­лие­ва).

Го­род воз­ник около середины I-го тысячилетия до нашей эры на мы­су, об­ра­зо­ван­ном про­то­ка­ми Кол­мак­сай и Та­ра­рык (площадь 27 га), имел несколько во­рот, в юго-восточной час­ти - ци­та­дель, в юго-западной - «бас­ти­он». К на­ча­лу нашей эры его пло­щадь со­кра­ти­лась, в V-VIII веках он су­ще­ст­во­вал в пре­де­лах пря­мо­уголь­ни­ка стен (290×430 м). На ос­тав­лен­ном уча­ст­ке, на мес­те «бас­тио­на», в IV-V веках был по­стро­ен че­ты­рёх­ба­шен­ный за­мок, в кон­це V века за­бро­шен­ный, в середине VII века - за­го­род­ная усадь­ба, про­су­ще­ст­во­вав­шая до середины VIII века.

К ран­не­му Сред­не­ве­ко­вью в ок­ру­ге Дурмен-Тепе от­но­сят­ся различные по­гре­баль­ные со­ору­же­ния, в т. ч. дах­ма, нау­сы, где бы­ли вы­став­ле­ны ос­суа­рии со штам­по­ван­ны­ми из­об­ра­же­ния­ми. К началу IX века Дурмен-Тепе стал не­ук­ре­п­лён­ным по­се­ле­ни­ем с ме­че­тью в ци­та­де­ли. Дурмен-Тепе иден­ти­фи­ци­ро­ван с Ис­би­ске­том, упо­ми­нае­мым арабскими ав­то­ра­ми (Ибн Хор­да­бех, Ку­да­ма). В начале XI века жизнь здесь пре­кра­ти­лась. Во второй половине XI века в не­сколь­ких мес­тах на хол­мах го­ро­ди­ща уст­раи­ва­лись грун­то­вые мо­гиль­ни­ки , свя­зан­ные с од­ним из юж­но­си­бир­ских тюркских пле­мён; су­дя по по­гре­баль­но­му об­ря­ду и на­ход­кам (де­ревянные гро­бы; пар­чо­вая оде­ж­да и на­шив­ной крест, воз­мож­но при­над­ле­жав­шие епи­ско­пу), часть погребённых ис­по­ве­до­ва­ла хри­сти­ан­ст­во .

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