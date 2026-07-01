ДУРМЕН-ТЕПЕ
ДУРМЕН-ТЕПЕ - городище в 19 км к западу от Самарканда (Узбекистан).
Исследования начаты И. Д. Иваницким и О. М. Ростовцевым в середине 1970-х годов, продолжены в 1986-1990 годах под руководством Г. В. Шишкиной, позднее изучались исторический ландшафт Дурмен-Тепе и его округи (Г. В. Шишкина, О. Н. Иневаткина, З. С. Галиева).
Город возник около середины I-го тысячилетия до нашей эры на мысу, образованном протоками Колмаксай и Тарарык (площадь 27 га), имел несколько ворот, в юго-восточной части - цитадель, в юго-западной - «бастион». К началу нашей эры его площадь сократилась, в V-VIII веках он существовал в пределах прямоугольника стен (290×430 м). На оставленном участке, на месте «бастиона», в IV-V веках был построен четырёхбашенный замок, в конце V века заброшенный, в середине VII века - загородная усадьба, просуществовавшая до середины VIII века.
К раннему Средневековью в округе Дурмен-Тепе относятся различные погребальные сооружения, в т. ч. дахма, наусы, где были выставлены оссуарии со штампованными изображениями. К началу IX века Дурмен-Тепе стал неукреплённым поселением с мечетью в цитадели. Дурмен-Тепе идентифицирован с Исбискетом, упоминаемым арабскими авторами (Ибн Хордабех, Кудама). В начале XI века жизнь здесь прекратилась. Во второй половине XI века в нескольких местах на холмах городища устраивались грунтовые могильники, связанные с одним из южносибирских тюркских племён; судя по погребальному обряду и находкам (деревянные гробы; парчовая одежда и нашивной крест, возможно принадлежавшие епископу), часть погребённых исповедовала христианство.